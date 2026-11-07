Ngược dòng ngoạn mục, Manchester United tìm lại niềm vui

Manchester United có chiến thắng quan trọng giải tỏa áp lực. Ảnh: Daily Mail

Khởi đầu thảm họa

AS Roma là đội bóng gợi nhắc đến một trong những đêm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Michael Carrick. Ngày 10/4/2007, Manchester United thắng AS Roma 7-1 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League tại Old Trafford. Carrick ghi 2 bàn trong màn trình diễn áp đảo của đội bóng được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson.

Gần 20 năm sau, cũng ở Old Trafford và trước đối thủ AS Roma, Carrick đứng ở vai trò khác. Ông là người phải chịu trách nhiệm vực dậy tập thể đang tụt dốc không phanh. Trước trận đấu với AS Roma ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027, "Quỷ đỏ" đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 3 trận hòa và 6 trận thua. Cuối tuần trước, thầy trò huấn luyện viên Carrick vừa phải nhận thất bại 0-2 trước Chelsea và tụt xuống đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh. Một kết quả tích cực ở Old Trafford gần như là nhiệm vụ bắt buộc để giúp đội bóng lấy lại tinh thần.

Nhưng đội chủ sân Old Trafford lại khởi đầu theo cách tệ nhất. Phút 11, từ tình huống để mất bóng ở khu vực giữa sân của cầu thủ Manchester United, Matias Soule dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Senne Lammens, mở tỷ số cho AS Roma. 6 phút sau, hậu vệ Ayden Heaven để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm 11m, Donyell Malen dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đại diện Italia. Hai bàn thua sớm phơi bày những vấn đề quen thuộc của "Quỷ đỏ", đó là khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới và sự thiếu chắc chắn trong các tình huống phòng ngự cá nhân.

Sự quật khởi bất ngờ

Khi ngay cả các cổ động viên trung thành nhất cũng không còn niềm tin, Manchester United bất ngờ trở lại sau giờ nghỉ với diện mạo khác. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình, luân chuyển bóng nhanh và chủ động gây sức ép. Youri Tielemans vào thay Carlos Baleba chấn thương, giúp tuyến giữa vận hành mạch lạc hơn. Hàng thủ và hàng công cũng được thay thế với Lisandro Martinez và Shea Lacey.

Phút 58, Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền, thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà. "Quỷ đỏ" liên tục gia tăng sức ép và giai đoạn 10 phút cuối trận, khi hàng thủ AS Roma bắt đầu mất tập trung, chính là thời điểm ra đòn quyết định.

Phút 83, hậu vệ Leonardo Balerdi phá bóng hụt trong vòng cấm, tạo điều kiện để Matheus Cunha chớp thời cơ dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2. 3 phút sau, tài năng trẻ Shea Lacey chuyền bóng cho Cunha thoát xuống rồi sút vào góc gần, hoàn tất cú đúp và làm cầu trường Old Trafford bùng nổ.

Cunha trở thành nhân vật trung tâm của cuộc lội ngược dòng, nhưng cũng chính anh mang đến những cảm xúc rất trái ngược. Sau khi nhận thẻ vàng đầu tiên vì lỗi cởi áo ăn mừng bàn thắng, cầu thủ người Brazil phạm lỗi với hậu vệ AS Roma, rồi nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối. Tấm thẻ đỏ của Cunha có lẽ là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh của Manchester United lúc này, khi người hùng và tội đồ, chiến thắng và thất bại có ranh giới vô cùng mong manh. Rất may là các đồng đội của Cunha đã giúp anh trọn vẹn niềm vui khi bảo toàn thắng lợi cho "Quỷ đỏ" trong thế thiếu người.

Cuộc lội ngược dòng có thể giúp huấn luyện viên Carrick có thêm thời gian, nhưng chưa chứng minh được đây là sự hồi sinh của đội bóng. Dù sao, đây vẫn là chiến thắng có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Manchester United đã không buông xuôi khi bị dẫn trước, cho thấy họ vẫn còn danh dự của một đội bóng lớn không chấp nhận đầu hàng nghịch cảnh. Tất nhiên, một chiến thắng chưa thể giải quyết mọi vấn đề. Khâu triển khai bóng vẫn thiếu trơn tru, hàng thủ vẫn để lộ nhiều khoảng trống và nhiều cầu thủ còn mắc sai sót cá nhân. Điều mà ông Carrick cần làm là biến tinh thần chiến đấu mà các học trò đã thể hiện thành những màn trình diễn ổn định hơn trong thời gian tới.

Chiến thắng trước AS Roma mang đến tia sáng cho Manchester United giữa vực thẳm, song nó buộc đội chủ sân Old Trafford phải trả cái giá khá đắt. Tiền vệ Carlos Baleba dính chấn thương gân khoeo, trong khi người hùng Cunha sẽ phải chịu án treo giò 1 trận vì tấm thẻ đỏ phải nhận. Ở lượt trận tiếp theo tại UEFA Champions League, "Quỷ đỏ" sẽ phải hành quân đến Bồ Đào Nha để gặp Sporting Lisbon.