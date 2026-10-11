Ngược dòng nghẹt thở thắng Nacional 3-2, Rio Ave áp sát đối thủ ở nhóm cuối bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Rio Ave 3-2 Nacional: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Rio Ave3 - 2NacionalKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Rio Ave tiếp đón Nacional.

12'Rio Ave hoàn toàn làm chủ thế trận

Sau hơn 10 phút đầu trận, Rio Ave đang áp đảo hoàn toàn khi nắm giữ tới 77% - 23% thời lượng kiểm soát bóng và được hưởng 2 - 0 quả phạt góc. Dù vậy, sức ép của đội chủ nhà vẫn chưa mang lại nhiều cơ hội rõ rệt khi tỷ số dứt điểm mới dừng ở mức 1 - 0 và chưa có pha bóng nào đi trúng đích.

24'Rio Ave áp đảo kiểm soát bóng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận hoàn toàn vượt trội của Rio Ave khi đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 76% - 24% so với Nacional. Dẫu vậy, các pha hãm thành của họ vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt khi tỷ số vẫn là 0-0, cùng số lần dứt điểm trúng đích của hai bên đang ở mức cân bằng 1 - 1.

32'N. Kader mở tỷ số cho Nacional

Phút 32, N. Kader bất ngờ lập công giúp Nacional vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Estádio dos Arcos. Dù Rio Ave kiểm soát bóng vượt trội tới 73% - 27%, đội khách mới là những người tận dụng thời cơ tốt hơn để tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

36'Rio Ave miệt mài kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Dù đang bị dẫn 0-1, Rio Ave vẫn hoàn toàn làm chủ nhịp độ thi đấu khi giữ bóng tới 72% - 28% và nỗ lực tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hiệu quả uy hiếp của đội chủ nhà vẫn chưa vượt trội với chỉ 4 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 2) so với thế trận phòng ngự rình rập đầy khó chịu của Nacional.

39'Sebastian Clemensen lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 39, Sebastian Clemensen tỏa sáng kịp thời ghi bàn giúp Rio Ave gỡ hòa 1-1. Pha lập công này nhanh chóng giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà sau khi họ bị dẫn trước ở phút 32.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'João Tomé Baptista nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 50, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo João Tomé Baptista bên phía Rio Ave sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân đang diễn ra hết sức căng thẳng khi hai đội bám đuổi quyết liệt với tỷ số hòa 1-1.

50'Rio Ave nắm giữ quyền kiểm soát bóng

Bước sang đầu hiệp hai ở phút 50, Rio Ave áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với con số 68% - 32% nhằm tìm kiếm bàn vươn lên dẫn trước. Dù vậy, thế trận giằng co vẫn được duy trì khi Nacional chơi phòng ngự rình rập, khiến chỉ số dứt điểm giữa hai bên khá cân bằng ở mức 5 - 4 (trúng đích 3 - 2).

54'Rio Ave mất người vì thẻ đỏ của João Tomé Baptista

Phút 54, João Tomé Baptista bên phía Rio Ave bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc thẻ vàng thứ hai liên tiếp chỉ trong ít phút. Việc chơi thiếu người khi tỷ số đang là 1-1 khiến đội chủ nhà đối mặt muôn vàn khó khăn trong phần còn lại của trận đấu.

57'Diogo Bezerra giúp Rio Ave vượt lên dẫn 2-1

Phút 57, đón đường kiến tạo từ Sebastian Clemensen, Diogo Bezerra dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Rio Ave. Dù vừa phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ chỉ vài phút trước đó, đội chủ nhà vẫn thể hiện tinh thần kiên cường để lật ngược thế cờ trước Nacional.

59'N. Kader lập công giúp Nacional gỡ hòa 2-2

Chỉ hai phút sau khi bị dẫn trước, Nacional đã nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 59 nhờ pha lập công kịp thời của N. Kader. Tỷ số 2-2 được tái lập trong bối cảnh đội khách nắm lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của João Tomé Baptista bên phía Rio Ave.

62'Thế trận giằng co quyết liệt sau phút 60

Bước sang phút 62, tỷ số vẫn giữ ở mức 2-2 khi hai đội thi đấu vô cùng cởi mở. Rio Ave nắm thế chủ động kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 60% - 40%, nhưng Nacional tỏ ra không hề lép vế trong các pha đôi công khi tổng số cú dứt điểm đôi bên đang cân bằng ở mức 6 - 6 (trúng đích 4 - 3).

63'Rio Ave điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 63, Rio Ave có sự thay đổi người khi Roland Galcik được tung vào sân để trám chỗ của Sebastian Clemensen. Trong bối cảnh đang chơi thiếu người và tỷ số đang giằng co 2-2, đội chủ nhà cần thêm sự cơ động để giữ vững thế trận.

63'Rio Ave điều chỉnh nhân sự ở phút 63

Phút 63, Rio Ave có sự thay đổi người khi Francisco Petrasso được tung vào sân để thế chỗ cho Miguel Patricío. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ của João Tomé Baptista và tỷ số đang giằng co 2-2, đội chủ nhà cần gia cố lại đội hình để đứng vững trước Nacional.

68'Nacional làm mới hàng công tìm lợi thế

Phút 68, Nacional thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Fernando Nava Ortega được tung vào sân thế chỗ cho Daniel de Melo Araujo Junior. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 và đối thủ Rio Ave chỉ còn chơi với 10 người, đội khách rõ ràng muốn gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng.

68'Nacional tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 68, Nacional quyết định làm mới đội hình khi tung Miguel Baeza vào sân thế chỗ Chiheb Labidi. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 và đối thủ Rio Ave chỉ còn chơi với 10 người, sự thay đổi này có thể giúp đội khách gia tăng sức ép tìm kiếm bàn thắng quyết định.

69'VAR can thiệp, Rio Ave được hưởng phạt đền

Phút 69, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định cho Rio Ave hưởng quả phạt đền từ tình huống liên quan đến Jalen Blesa. Dù đang phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của João Tomé Baptista, cơ hội vàng để vượt lên lại mở ra cho đội chủ nhà.

72'Jalen Blesa đá phạt đền đưa Rio Ave dẫn 3-2

Phút 72, Jalen Blesa thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 3-2 cho Rio Ave. Dù phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của João Tomé Baptista ở phút 54, đội chủ nhà vẫn thể hiện tinh thần kiên cường để một lần nữa vượt lên dẫn trước Nacional trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

73'Jalen Blesa nhận thẻ vàng sau màn rượt đuổi tỷ số

Phút 73, tiền đạo Jalen Blesa của Rio Ave phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sau khi đội chủ nhà vừa nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 72, sức nóng của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào trong bối cảnh Rio Ave vẫn đang phải chơi thiếu người.

74'Rio Ave duy trì áp lực để bảo toàn lợi thế

Bước sang phút 74, Rio Ave vẫn đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 61% - 39%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép khi áp đảo về số pha dứt điểm trúng đích 7 - 3 cùng tỷ số phạt góc 7 - 4, buộc Nacional phải gồng mình phòng ngự.

76'Rio Ave làm mới tuyến giữa bảo toàn lợi thế

Phút 76, Rio Ave tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Diogo Nascimento được tung vào sân để thế chỗ Diogo Bezerra. Đội chủ nhà đang dẫn 3-2 nhưng phải thi đấu thiếu người suốt từ phút 54, buộc ban huấn luyện phải bổ sung thể lực nhằm bảo toàn kết quả mong manh.

76'Rio Ave làm mới đội hình sau khi dẫn bàn

Phút 76, Rio Ave tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Malik Sellouki ra nghỉ để nhường chỗ cho Simón García. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 3-2 và sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng để bảo toàn lợi thế trong bối cảnh họ chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

78'Rio Ave rút Jalen Blesa rời sân

Phút 78, Rio Ave có sự thay đổi nhân sự khi Tamble Ulisses Folgado Monteiro được tung vào sân để thế chỗ Jalen Blesa. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 3-2 trong thế trận đầy kịch tính.

78'Nacional tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 78', Nacional quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Allen Obando được tung vào sân thế chỗ Matchoi Djaló. Đang bị dẫn 2-3 dù chơi hơn người, đội khách buộc phải làm mới mặt trận tấn công nhằm nuôi hy vọng giật lại điểm số.

81'Nacional tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 81, Nacional thực hiện sự thay đổi người khi Joel da Silva được tung vào sân thế chỗ N. Kader. Đội khách đang nỗ lực làm mới sức tấn công trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn trước 2-3.

81'Nacional tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 81, Nacional quyết định làm mới hàng công khi tung Stavros Gavriel vào sân thay thế Song Min-kyu. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để giật lại ít nhất một điểm trong những phút cuối.

88'Rio Ave nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 88, Rio Ave vẫn đang nỗ lực kiểm soát nhịp độ khi nắm 57% - 43% thời lượng cầm bóng để bảo vệ tỷ số 3-2. Dù vậy, Nacional vẫn liên tục gây sức ép nhằm tìm bàn gỡ, khiến thế trận đôi công diễn ra căng thẳng với tổng số pha dứt điểm bám đuổi sít sao 11 - 10 (trúng đích 7 - 5).

90+1'Roland Galcik nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+1', Roland Galcik bên phía Rio Ave phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang dẫn 3-2 nhưng phải thi đấu thiếu người từ hiệp hai, đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa để bảo toàn lợi thế mong manh ở những phút bù giờ.

KTKết thúc: Rio Ave 3-2 Nacional

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 23:34 11/10/2026

Trận so tài giữa Rio Ave và Nacional sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estádio dos Arcos. Cả hai đội bóng bước vào cuộc đối đầu này với cùng mục tiêu tìm kiếm một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, nhằm giải tỏa áp lực bám đuổi ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Tình cảnh sát nút trên bảng xếp hạng

Cả Rio Ave và Nacional hiện đang ở thế bám đuổi trực tiếp khi chia sẻ cùng số điểm. Nacional tạm đứng ở vị trí thứ 15 với 4 điểm, trong khi đội chủ nhà Rio Ave xếp ngay sau ở vị trí thứ 16 với cùng 4 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán trực tiếp trở thành cơ hội quan trọng để một trong hai bên bứt lên.

Với việc khoảng cách điểm số hoàn toàn cân bằng, áp lực đè nặng lên cả hai băng ghế huấn luyện. Bất kỳ sự chệch nhịp nào cũng có thể khiến cục diện thứ hạng giữa đôi bên thay đổi ngay sau vòng đấu này.

Phong độ trái ngược và khao khát giành điểm

Về phía đội chủ nhà, Rio Ave bước vào màn so tài với tín hiệu tích cực hơn đôi chút. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 3 thất bại. Dù phong độ tổng thể chưa thực sự ổn định, thắng lợi ở lần ra sân gần nhất đã phần nào xốc lại tinh thần thi đấu của toàn đội sau chuỗi ngày ảm đạm.

Ngược lại, Nacional đang trải qua quãng thời gian đặc biệt khó khăn. Đội khách đã toàn thua trong cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi kết quả trắng tay liên tiếp này đẩy Nacional vào tình thế khát điểm tột cùng, đồng thời buộc họ phải chơi thận trọng và quyết tâm tối đa trong chuyến hành quân lần này.

Cán cân đối đầu cân bằng trong quá khứ

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh sự cân bằng rõ rệt giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Rio Ave giành được 1 chiến thắng, Nacional cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn, và 3 trận đấu còn lại khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Thống kê cân bằng cho thấy cả hai đội hiểu rất rõ lối chơi của nhau. Khi bước vào cuộc tái đấu tại Estádio dos Arcos, yếu tố sân bãi và sự hưng phấn từ chiến thắng mới đây có thể mang lại đôi chút ưu thế tâm lý cho Rio Ave. Trong khi đó, Nacional cần một màn trình diễn thực sự kỷ luật để ngắt mạch toàn thua và tích lũy những điểm số quý giá.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)