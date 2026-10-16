Ngược dòng kinh điển, tỷ số kinh hoàng

Đương kim vô địch PSG xếp đầu sau 2 lượt đấu.

Trong đó, La Liga thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Theo thống kê, lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, cả 5 CLB Tây Ban Nha cùng giành chiến thắng trong cùng một lượt trận, bao gồm Barca, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal và Real Betis. Một điểm nhấn khác là hai màn ngược dòng kinh điển trên sân khách, đều thuộc về hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha khi họ phải thi đấu xa nhà và sớm rơi vào thế bị dẫn bàn. Trong đó, Barca thể hiện bản lĩnh vững vàng để đè bẹp Galatasaray với tỷ số 4-1 ngay trên đất khách, còn Real Madrid trải qua 90 phút nghẹt thở trên sân của AS Roma và xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 4-3 sau khi bị dẫn 1-3.

Sức nóng của vòng phân hạng còn được khuấy động bởi những cuộc đối đầu rực lửa với các tỷ số đậm. Trên sân của LASK, ở trận cầu đôi công rực lửa với 9 bàn thắng được ghi, Liverpool đã giành thắng lợi chung cuộc 6-3 dù vừa thảm bại 0-3 trước Man City ở Ngoại hạng Anh. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Aston Villa còn làm hơn thế trên sân nhà với màn vùi dập Fenerbahce đến 6-0, tạo ra chiến thắng cách biệt lớn nhất vòng đấu.

Trong khi đó, trận đại diện cho đỉnh cao châu Âu giữa nhà đương kim vô địch Champions League Paris Saint - Germain và chủ nhà Man City kết thúc với 6 bàn thắng, nghiêng về đại diện đến từ Pháp.

Sau lượt trận thứ 2, vòng phân hạng vẫn còn đến 9 đội giữ mạch toàn thắng, gồm PSG, Barca, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid và Betis. Khá bất ngờ khi nhóm đầu bảng có những đội bóng không được đánh giá quá cao như Aston Villa, Stuttgart, Sporting, hay Betis.

Trong khi đó, các đội bóng mạnh như Bayern Munich (4 điểm), Atletico Madrid (4 điểm), Man City (3 điểm) lần lượt đứng hạng 10, 15 và 17, vị trí sẽ đá play-off. Nhóm này cũng có 1 đại diện khác của bóng đá Anh là Man United (hạng 13). Ở nhóm cuối bảng là sự xuất hiện nhiều tên tuổi như Roma, Inter, Porto, Napoli và Galatasaray.

Tuy nhiên, vòng phân hạng còn đến 6 trận đấu nữa mới kết thúc và các đội bóng vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng. Theo thể thức C1 2026/27, mỗi đội dự giải sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 sân nhà, 4 sân khách) ở vòng phân hạng. Kết thúc vòng phân hạng, 8 CLB đứng đầu sẽ giành vé dự vòng 16 đội, 16 CLB đứng kế tiếp (từ 9 tới 24) sẽ tham dự vòng play-off với 2 lượt trận đi và về để xác định 8 suất còn lại tham dự vòng 16 đội.Các CLB còn lại (từ 25 tới 36) sẽ bị loại.