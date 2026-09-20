Ngược dòng kịch tính trước Estoril, Casa Pia níu giữ hy vọng trụ hạng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Estoril 1-2 Casa Pia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Estoril1 - 2Casa PiaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Estoril tiếp đón Casa Pia.

12'Estoril áp đảo thế trận từ sớm

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Estoril đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 82% - 18% trước Casa Pia. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và đã tung ra số pha dứt điểm là 2 - 0, song vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

25'Estoril kiểm soát bóng vượt trội

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Estoril đang chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng lên tới 62% - 38% cùng tỷ lệ phạt góc 2 - 0. Dù vậy, thế trận tấn công của đội chủ nhà vẫn chưa mang lại khác biệt rõ rệt khi số pha dứt điểm đôi bên vẫn cân bằng 2 - 2, và tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.

27'Henrique Araújo bỏ lỡ phạt đền đáng tiếc

Phút 27, Casa Pia được hưởng quả phạt đền ngon ăn nhưng Henrique Araújo lại thực hiện không thành công, bỏ lỡ thời cơ vàng mở tỷ số trận đấu. Pha hỏng ăn này khiến thế bế tắc 0-0 vẫn được giữ nguyên trong cuộc đối đầu căng thẳng ở nhóm cuối bảng.

37'Estoril kiểm soát bóng nhưng Casa Pia tích cực dứt điểm

Tiến về những phút cuối hiệp một, Estoril chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42%, nhưng Casa Pia mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành hơn với số cú dứt điểm 2 - 5. Dù vậy, các cơ hội của đội khách chưa thực sự sắc bén khi họ chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (1 - 0 nghiêng về Estoril), khiến tỷ số vẫn giậm chân tại chỗ 0 - 0.

41'Thẻ vàng cho Ismael Sierra bên phía Estoril

Phút 41, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ismael Sierra sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đợt lên bóng của đối phương. Trận đấu trên sân Estádio António Coimbra da Mota vẫn đang diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số hòa 0-0 khi hai đội ở nhóm cuối bảng đều thi đấu rất quyết liệt.

45'Estoril thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, Estoril thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jordan Arnolin được tung vào sân thế chỗ Axel Camblan. Đội chủ nhà cần làm mới sức tấn công khi tỷ số vẫn đang là 0-0 sau hiệp một tương đối bế tắc.

45'Casa Pia điều chỉnh hàng công trước giờ nghỉ

Phút 45, Casa Pia quyết định làm mới hàng công khi rút Henrique Araújo ra nghỉ và tung Alassana Jatta vào sân. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp xuyên phá khi tỷ số vẫn là 0-0 và chưa có cú sút nào trúng đích.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, trận đấu vẫn diễn ra rất cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 52% - 48%. Dù đôi bên cùng có 5 - 5 pha dứt điểm, Estoril tỏ ra nhỉnh hơn về độ chuẩn xác với 2 cú sút trúng đích, nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương khi tỷ số vẫn là 0-0.

60'Estoril điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 60, Estoril thực hiện quyền thay đổi người khi Antef Tsoungui được tung vào sân thế chỗ cho Milan Robin. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội chủ nhà cần thêm sự chắc chắn và năng lượng mới để tìm kiếm lợi thế trước Casa Pia.

60'Estoril thay người tìm đột biến

Phút 60, Estoril quyết định làm mới đội hình khi tung Rafik Guitane vào sân thay thế cho Nail Omerovic. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để phá vỡ thế bế tắc trận đấu.

62'David Sousa nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo David Sousa bên phía Casa Pia sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa hai đội đang diễn ra rất căng thẳng và giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0.

62'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 62, thế trận vẫn diễn ra hết sức cân bằng khi hai đội đang hòa với tỷ số 0-0. Đôi bên cùng có 7-7 pha dứt điểm, nhưng Estoril nhỉnh hơn về độ chuẩn xác với 2-0 cú sút trúng đích và buộc thủ môn Casa Pia phải có 0-2 lần cứu thua.

65'Casa Pia làm mới hàng công với Evans Maurin

Phút 65, Casa Pia quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung Evans Maurin vào sân thế chỗ Mohamed Salah El Boukammiri. Trong bối cảnh trận đấu vẫn hòa 0-0 và đội khách chưa có cú dứt điểm trúng đích nào (thống kê trúng đích 2-0 nghiêng về Estoril), điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo ra nét tươi mới trên mặt trận tấn công.

65'Casa Pia làm mới đội hình khi bế tắc

Phút 65, Casa Pia quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Benjamin Pauwels được tung vào sân để thế chỗ João Pedro. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và đội khách chưa có nổi một cú sút trúng đích nào, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện thế trận tấn công.

70'Ricard Sanchez Sendra mở tỷ số cho Estoril

Phút 70, thế bế tắc cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Ricard Sanchez Sendra tỏa sáng ghi bàn đưa Estoril vươn lên dẫn 1-0 trước Casa Pia. Pha lập công quý giá này đem lại lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà sau những nỗ lực dứt điểm liên tiếp từ đầu trận.

72'Selvi Clua nhanh chóng gỡ hòa cho Casa Pia

Chỉ hai phút sau khi bị dẫn trước, Casa Pia đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 72. Nhận đường chuyền dọn cỗ từ Lawrence Ofori, Selvi Clua đã dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

74'Casa Pia điều chỉnh tuyến giữa sau bàn gỡ hòa

Phút 74, Casa Pia thực hiện sự thay đổi người khi Sebastián Pérez được tung vào sân thế chỗ Selvi Clua. Ngay sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1, đội khách cần thêm nguồn năng lượng tươi mới để duy trì thế trận giằng co trong những phút còn lại.

74'Estoril nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 74, thế trận diễn ra tương đối giằng co khi Estoril nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 52% - 48%. Đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm hơn ở những pha hãm thành với 5 - 1 cú dứt điểm trúng đích cùng 7 - 4 quả phạt góc, song sự tập trung của hàng thủ Casa Pia vẫn đang giữ tỷ số ở mức 1-1.

80'Estoril làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 80, Estoril thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Pedro Carvalho được tung vào sân để thế chỗ cho Xavier Sintes Egea. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1 trước Casa Pia trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

80'Estoril làm mới hàng công trong những phút cuối

Phút 80, Estoril quyết định làm mới hàng công khi tung André Lacximicant vào sân thay thế cho João Carvalho. Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm hướng tới chiến thắng trọn vẹn ở giai đoạn nhạy cảm của trận đấu.

82'Yanis Begraoui nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 82, tiền đạo Yanis Begraoui bên phía Estoril phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với tỷ số hòa 1-1 đầy căng thẳng khi cả hai đội đều khao khát điểm số để cải thiện vị trí nơi nhóm cuối bảng xếp hạng.

85'Jordan Arnolin nhận thẻ vàng ở phút 85

Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jordan Arnolin bên phía Estoril sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với tỷ số 1-1 đầy căng thẳng khi cả hai đội đều khát khao điểm số để cải thiện vị trí nơi nhóm cuối bảng xếp hạng.

86'Estoril nỗ lực gia tăng sức ép cuối trận

Bước sang phút 86, Estoril đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu khi nắm 52% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 12 - 9 (trúng đích 5 - 2) cùng 7 - 4 quả phạt góc, buộc thủ môn đối phương phải có 0 - 4 pha cứu thua để giữ vững tỷ số 1 - 1.

87'Casa Pia tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 87, Casa Pia thực hiện quyền thay người khi đưa Abdu Dafe vào sân thế chỗ João Rego. Khi tỷ số đang là 1-1 ở những phút cuối, đội khách dường như muốn làm mới tuyến trên nhằm tìm kiếm cơ hội bứt phá khỏi vị trí cuối bảng.

89'Benjamin Pauwels đưa Casa Pia vượt lên dẫn trước

Phút 89, Benjamin Pauwels tỏa sáng kịp thời ghi bàn giúp Casa Pia vượt lên dẫn trước 1-2 ngay trên sân của Estoril. Bàn thắng muộn đầy cảm xúc đến ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng, tạo lợi thế vô cùng lớn cho đội khách trong màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

90+5'Alassana Jatta nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+5', tiền đạo Alassana Jatta bên phía Casa Pia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ cách biệt mong manh 1-2 khi trận đấu trôi về những giây cuối cùng.

KTKết thúc: Estoril 1-2 Casa Pia

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:00 21/09/2026

Cuộc so tài giữa Estoril và Casa Pia diễn ra vào lúc 00:00 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Estádio António Coimbra da Mota mang tính chất vô cùng then chốt. Cả hai đội bóng hiện đều đang ngụp lặn ở khu vực nguy hiểm nhất trên bảng xếp hạng, biến màn đọ sức này trở thành cuộc chiến trực tiếp vì mục tiêu trụ hạng.

Tình cảnh khó khăn ở nhóm cuối bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, vị thế của cả hai câu lạc bộ đều phản ánh sự khởi đầu hết sức nan giải. Estoril hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. Tình hình của Casa Pia thậm chí còn ảm đạm hơn khi họ đứng ở vị trí thứ 18 và mới tích lũy được đúng 1 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm mong manh, khiến từng pha tranh chấp đều có thể tác động trực tiếp đến vị trí đáy bảng.

Sự sa sút thể hiện rõ rệt qua những màn trình diễn gần đây. Cả Estoril và Casa Pia đều sở hữu chuỗi kết quả giống hệt nhau khi chỉ hòa 1 trận và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Việc liên tục đánh rơi điểm số đã đẩy hai đội vào thế chân tường, buộc họ phải tìm mọi cách ngắt mạch thất bại để nuôi hy vọng thoát khỏi khủng hoảng.

Lịch sử đối đầu phản ánh sự giằng co

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa Estoril và Casa Pia cho thấy một sự cân bằng đáng chú ý. Mỗi bên đều đã giành được 1 chiến thắng, trong khi 3 trận đấu còn lại kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Lịch sử đối đầu chỉ ra rằng những màn so tài giữa đôi bên thường diễn ra chặt chẽ và không có sự chênh lệch quá lớn về mặt thế trận.

Yếu tố sân bãi tại Estádio António Coimbra da Mota có thể mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho Estoril. Dẫu vậy, khi tâm lý thi đấu của các cầu thủ đều đang chịu sức ép nặng nề từ bảng xếp hạng, sự thận trọng sẽ là ưu tiên hàng đầu của cả hai ban huấn luyện.

Kịch bản thận trọng định đoạt thế trận

Trong bối cảnh điểm số mang ý nghĩa sống còn cho cuộc đua sinh tồn, sự an toàn nơi hàng phòng ngự chắc chắn được đặt lên hàng đầu. Cả Estoril lẫn Casa Pia đều không muốn mắc sai lầm để đối thủ khai thác, bởi một thất bại vào thời điểm này sẽ khiến tình cảnh thêm phần bi đát.

Một thế trận giằng co và nặng tính toan tính chiến thuật nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên sân Estádio António Coimbra da Mota, nơi hai đội hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số quý báu hơn là mạo hiểm dâng cao đội hình.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)