📊 Xem thống kê chi tiết trận Feyenoord 3-2 Como: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Feyenoord3 - 2ComoKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Feyenoord tiếp đón Como.

13'Feyenoord nhỉnh hơn về số pha hãm thành

Sau gần 15 phút bóng lăn, Como đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% so với 47% của Feyenoord, nhưng đội bóng Hà Lan mới là bên tạo ra nhiều sức ép hơn về phía khung thành đối phương. Feyenoord đã có 2 - 0 lần dứt điểm và 1 - 0 quả phạt góc, dù cả hai đội vẫn chưa có cú sút nào trúng đích và tỷ số vẫn đang là 0-0.

18'Assane Diao Diaoune mở tỷ số cho Como

Phút 18, Assane Diao Diaoune tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng khai thông bế tắc cho Como, đưa đại diện nước Ý vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Feyenoord. Pha lập công quý giá giúp đội khách nắm lợi thế lớn từ cú dứt điểm trúng đích duy nhất tính đến thời điểm này của trận đấu.

20'Gjivai Zechiel nhanh chóng gỡ hòa cho Feyenoord

Chỉ hai phút sau khi bị dẫn trước, Feyenoord đã tìm được bàn gỡ ở phút 20 nhờ công của Gjivai Zechiel, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Pha lập công chớp nhoáng này giúp đại diện Hà Lan lập tức giải tỏa áp lực ngay trên sân nhà Stadion Feijenoord.

23'Como có sự thay đổi người sớm

Phút 23, ban huấn luyện Como quyết định rút Assane Diao Diaoune ra nghỉ để nhường chỗ cho Jesús Rodríguez. Nước đi điều chỉnh nhân sự từ khá sớm diễn ra ngay sau khi Feyenoord tìm được bàn gỡ hòa 1-1, hứa hẹn mang tới làn gió mới cho hàng công đội khách.

25'Thế trận giằng co sau nửa đầu hiệp một

Trôi qua phút 25, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi Feyenoord nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48%. Đội chủ nhà tích cực hãm thành hơn với số pha dứt điểm là 3 - 1, nhưng sự hiệu quả của đôi bên tương đương nhau khi cùng có 1 - 1 cú sút trúng đích và đang chia điểm với tỷ số 1-1.

37'Thế trận giằng co trước giờ nghỉ

Tiến về những phút cuối hiệp một, cục diện trên sân diễn ra khá cân bằng khi Feyenoord nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48%. Dù đội chủ nhà tích cực bắn phá hơn với tổng số pha dứt điểm là 4 - 2, Como lại cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích tốt hơn (1 - 2).

45'Feyenoord điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, ban huấn luyện Feyenoord quyết định rút Luciano Valente rời sân để nhường chỗ cho Gaoussou Kyassou Diarra. Đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới trong lối chơi khi tỷ số vẫn đang là 1-1 trước Como.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Diarra bên phía Feyenoord nhận thẻ vàng

Phút 50, trận đấu nóng lên sau pha phạm lỗi của Gaoussou Kyassou Diarra, khiến trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Feyenoord. Thế trận đang diễn ra khá giằng co khi hai đội vẫn duy trì tỷ số hòa 1-1.

50'Feyenoord gia tăng sức ép sau giờ nghỉ

Bước sang phút 50, Feyenoord đang chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đội bóng Hà Lan nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 52% - 48% và áp đảo về số lần dứt điểm (6 - 2), đồng thời tạo ra tỷ lệ phạt góc 3 - 0 trước Como.

52'Anis Hadj Moussa đưa Feyenoord vượt lên dẫn trước

Phút 52, đón đường kiến tạo từ Gaoussou Kyassou Diarra, Anis Hadj Moussa dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Feyenoord. Bàn thắng giúp đội chủ sân Stadion Feijenoord hoàn tất màn lội ngược dòng để chiếm lợi thế lớn trước Como.

57'Ivan Smolcic nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ivan Smolcic sau tình huống phạm lỗi nhằm ngăn chặn đợt lên bóng của đối phương. Trận đấu đang nóng lên khi Como bị dẫn ngược 2-1 và chịu áp lực lớn từ đội chủ nhà Feyenoord.

60'Como làm mới tuyến giữa với Lucas Da Cunha

Phút 60, Como có sự thay đổi nhân sự khi Lucas Da Cunha được tung vào sân để thế chỗ Luis Milla. Trong bối cảnh đang bị Feyenoord dẫn trước 2-1, quyết định điều chỉnh này nhằm tăng cường sức sống cho hàng tiền vệ đội khách để tìm kiếm bàn gỡ.

60'Como tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 60, Como quyết định làm mới thế trận khi tung Anastasios Douvikas vào sân thay thế Kaiki Bruno. Trong bối cảnh đang bị Feyenoord dẫn trước 2-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng áp lực hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

60'Como tung Yan Couto vào sân tìm cơ hội

Phút 60, Como quyết định làm mới nhân sự khi rút Ivan Smolcic rời sân để nhường chỗ cho Yan Couto. Đang bị Feyenoord dẫn trước 2-1 và chịu sức ép lớn, ban huấn luyện đại diện nước Ý cần sự tươi mới nhằm cải thiện thế trận tấn công.

62'Feyenoord duy trì thế trận lấn lướt

Bước sang phút 62, Feyenoord vẫn làm chủ thế trận khi nắm 58% - 42% thời lượng cầm bóng và tạo sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Đại diện Hà Lan vượt trội về số pha dứt điểm với 9 - 4, trong khi Como gần như chưa tạo được đột biến khi chưa có quả phạt góc nào (3 - 0).

69'Jacobo Ramón nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 69, trung vệ Jacobo Ramón bên phía Como phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang phải chịu sức ép lớn và liên tục mắc lỗi trong nỗ lực ngăn chặn các đợt lên bóng khi đang bị Feyenoord dẫn trước 2-1.

74'Lucas Da Cunha nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 74, tiền vệ Lucas Da Cunha bên phía Como phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ ba của đại diện Serie A trong hiệp hai, phản ánh sự ức chế khi họ vẫn đang bị dẫn 1-2 trên sân của Feyenoord.

74'Como nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, Como nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 51% so với 49% của Feyenoord nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn 2-1 nhờ sự sắc bén trong các pha lên bóng, dẫn dắt chỉ số dứt điểm 9-7 (trúng đích 3-3) trong thế trận giằng co và liên tục bị ngắt quãng bởi 16-12 lần phạm lỗi.

79'Feyenoord củng cố nhân sự hàng thủ

Phút 79, Feyenoord thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Tsuyoshi Watanabe được tung vào sân để trám chỗ cho Jeremiah St. Juste. Đội chủ nhà dường như muốn bổ sung sự tươi mới nơi tuyến dưới nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 trước sức ép từ phía Como.

79'Feyenoord làm mới hàng công

Phút 79, Feyenoord thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Tobias van den Elshout được tung vào sân thế chỗ Nacho Ferri. Đội chủ nhà chủ động bổ sung năng lượng cho tuyến trên nhằm duy trì lợi thế dẫn trước 2-1 trước Como trong những phút cuối trận.

79'Como làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 79, Como quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Mattia Liberali được tung vào sân thế chỗ của Martin Baturina. Đang bị Feyenoord dẫn trước với tỷ số 3-1, đại diện nước Ý buộc phải tìm kiếm nét tươi mới trên mặt trận tấn công trong những phút còn lại của trận đấu.

81'Robert Sanchez đá phản lưới, Como nhận bàn thua thứ ba

Phút 81, bi kịch ập đến với Como khi Robert Sanchez lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Feyenoord nới rộng cách biệt lên 3-1. Bàn thua tai hại ở thời điểm cuối trận khiến đại diện nước Ý càng thêm khó khăn trong việc tìm kiếm điểm số trên sân khách.

84'Givairo Read nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 84, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Givairo Read sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đợt lên bóng của đối phương. Dù Feyenoord đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, các cầu thủ chủ nhà vẫn phải duy trì sự tập trung tối đa ở những phút cuối trận.

86'Feyenoord bảo toàn cách biệt an toàn

Bước sang phút 86, Feyenoord vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 3-1 nhờ sự sắc bén ở các pha hãm thành. Dù Como nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%, đội chủ nhà mới là bên tạo ra nhiều mối đe dọa rõ nét hơn với tổng cộng 12 - 8 lần dứt điểm (trúng đích 5 - 3) để làm chủ tình hình trong những phút cuối.

90+1'Feyenoord thay người củng cố chiến thắng

Phút 90+1', Feyenoord thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jerayno Schaken được tung vào sân thế chỗ Anis Hadj Moussa. Đội chủ nhà đang dẫn trước 3-1 và động thái này nhằm mục đích làm giảm nhịp độ trận đấu, bảo toàn trọn vẹn 3 điểm trong những phút bù giờ.

90+3'Douvikas nhen nhóm hy vọng cho Como

Phút 90+3, Anastasios Douvikas lên tiếng với pha lập công rút ngắn tỷ số xuống 3-2 cho Como. Bàn thắng muộn màng thắp lại chút hy vọng kiếm điểm cho đội khách ngay trên sân Stadion Feijenoord trong những phút bù giờ nghẹt thở.

KTKết thúc: Feyenoord 3-2 Como

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 01:41 15/10/2026

Feyenoord và Como gặp nhau với tâm thế của hai đội đang có phong độ cao. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trong 5 lần ra sân vừa qua. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 14/10/2026 trên sân Stadion Feijenoord.

Feyenoord: chuỗi thắng làm điểm tựa

Feyenoord đang có phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, 3 trận mới nhất đều kết thúc với chiến thắng. Điều đó cho thấy chủ nhà đang chơi với sự tự tin và nhịp độ ổn định trước khi tiếp khách.

Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Với đà thắng hiện tại, Feyenoord có nhiều lý do để chủ động kiểm soát nhịp trận đấu trước đối thủ.

Como: giàu thành tích nhưng hơi chững lại

Como cũng đến Hà Lan với phong độ đáng nể. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của họ là một trận hòa và một trận thua, sau chuỗi 3 trận thắng trước đó.

Như vậy, Como vẫn là đội bóng có hiệu suất tốt, dù đà thắng đã bị ngắt quãng. Đây sẽ là cơ hội để đội khách chứng tỏ khả năng lấy lại nhịp độ ngay trên sân đối phương.

Bảng xếp hạng chưa phản ánh hết phong độ

Trên bảng xếp hạng, Como đứng thứ 6 với 3 điểm. Feyenoord đứng thứ 33 và chưa có điểm nào. Khoảng cách thứ hạng này tương phản với chuỗi kết quả gần đây của chủ nhà. Với Feyenoord, trận đấu này vì thế là dịp để đưa phong độ tốt vào bảng điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng muốn giữ nhịp thắng. Feyenoord có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây và lợi thế sân nhà. Como có thứ hạng cao hơn và thành tích 3 thắng trong 5 trận.

Điều này cho thấy trận đấu khó có chỗ cho sự dè dặt. Đội nào duy trì được sự ổn định tốt hơn trong những phút đầu sẽ có nhiều cơ hội định đoạt thế trận.

Nhận định

Nhìn chung, cả hai đội đều bước vào trận đấu với phong độ cao và đủ sức tạo nên một cuộc so tài hấp dẫn. Feyenoord mang theo đà thắng và lợi thế sân nhà, còn Como có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Một trận đấu cân bằng, nhiều cạnh tranh là kịch bản được kỳ vọng tại Stadion Feijenoord.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)