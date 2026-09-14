Ngược dòng hạ Villarreal, Real Betis áp sát nhóm đầu và đẩy chủ nhà chìm sâu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Villarreal 1-2 Real Betis: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Villarreal1 - 2Real BetisKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Villarreal tiếp đón Real Betis.

13'Villarreal kiểm soát bóng vượt trội

Sau hơn 10 phút đầu trận, Villarreal đang là đội chủ động cầm trịch trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 63% - 37%. Dù vậy, thế trận diễn ra khá chặt chẽ khi cả hai đội mới chỉ có dứt điểm 1 - 1 và chưa bên nào đưa được bóng trúng đích (trúng đích 0 - 0).

20'VAR can thiệp, Villarreal bị tước bàn thắng

Phút 20, niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi công nghệ VAR vào cuộc và từ chối bàn thắng của Tajon Buchanan. Tỷ số trận đấu tại Estadio de la Cerámica vẫn được giữ nguyên ở mức 0-0, khiến Villarreal chưa thể tìm được lợi thế để cải thiện vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

25'Villarreal cầm bóng nhỉnh hơn nhưng chưa tạo đột biến

Trôi qua 25 phút thi đấu, tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0 khi hai bên còn khá thận trọng. Dù Villarreal chủ động kiểm soát tuyến giữa với thời lượng cầm bóng 57% - 43%, chính Real Betis mới là đội chịu khó bắn phá hơn với tổng số pha dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1).

29'Gerard Moreno mở tỷ số cho Villarreal

Phút 29, đón đường kiến tạo từ Renato Veiga, Gerard Moreno đã dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới Real Betis để đưa Villarreal vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số trên sân Estadio de la Cerámica mang ý nghĩa rất lớn với đội chủ nhà trong nỗ lực tìm kiếm điểm số cải thiện vị trí ở nhóm dưới bảng xếp hạng.

39'Cucho Hernández gỡ hòa cho Real Betis

Phút 39, Cucho Hernández tỏa sáng mang về bàn thắng quý giá giúp Real Betis quân bình tỷ số 1-1 ngay trên sân Estadio de la Cerámica. Pha lập công này giúp đội khách lấy lại sự tự tin sau khi để Villarreal vượt lên dẫn trước ở phút 29.

41'Thế trận giằng co trước giờ nghỉ

Tiến về những phút cuối hiệp một, hai đội duy trì tốc độ tấn công dồn dập trong thế trận giằng co với tỷ số hòa 1-1. Dù Villarreal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55% - 45%), Real Betis lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công với số pha dứt điểm vượt trội 8 - 10.

43'Natan lập công giúp Real Betis vượt lên

Chỉ ít phút sau bàn gỡ hòa, Real Betis đã hoàn tất màn lội ngược dòng chớp nhoáng ở phút 43 nhờ pha lập công của Natan Bernardo de Souza, nâng tỷ số lên 1-2 ngay trên sân Estadio de la Cerámica. Lợi thế dẫn bàn phản ánh sức ép liên tục của đội khách khi họ đã tung ra tới 15 pha dứt điểm so với 8 lần hãm thành từ Villarreal.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

53'Villarreal nỗ lực kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Bước sang phút 53, Villarreal đang đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nắm giữ tới 62% - 38% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vậy, Real Betis vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công khi áp đảo về số lần dứt điểm với 9 - 15 (trúng đích 6 - 5) để bảo toàn tỷ số 1-2.

54'Villarreal thay người nhằm tìm kiếm sự đổi mới

Phút 54, Villarreal quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Nathan-Dylan Saliba được tung vào sân thế chỗ của Pape Gueye. Đội chủ nhà đang nỗ lực điều chỉnh lối chơi để xoay chuyển cục diện sau khi để đối phương dẫn ngược 1-2.

55'Villarreal làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 55, Villarreal quyết định có sự thay đổi nhân sự trên sân khi Alberto Moleiro được tung vào sân thay thế cho Tajon Buchanan. Đang bị Real Betis dẫn trước với tỷ số 1-2, đội chủ nhà rất cần sự đột biến từ nhân tố mới để hy vọng đảo ngược tình thế.

57'Dani Ceballos vào sân thay Isco

Phút 57', Real Betis tiến hành điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa khi rút Isco ra nghỉ để nhường chỗ cho Dani Ceballos. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 và sự thay đổi này có thể nhằm bổ sung năng lượng để bảo toàn lợi thế trước sức ép từ Villarreal.

62'Villarreal làm mới hàng công

Phút 62, Villarreal quyết định tăng cường sức ép khi rút Gerard Moreno ra nghỉ và trao cơ hội cho Tani Oluwaseyi. Đang bị Real Betis dẫn trước 1-2 ngay trên sân nhà, đội bóng áo vàng rất cần một luồng gió mới để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

65'Real Betis kiên cường giữ lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 65, Villarreal nỗ lực dồn ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm giữ tới 61% - 39% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng Real Betis vẫn bảo vệ chắc chắn lợi thế 1-2. Dù chịu sức ép và lép vế về tỷ lệ cầm bóng, các vị khách Betis mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn với thông số dứt điểm vượt trội 10 - 17 (trong đó trúng đích 6 - 6).

66'Real Betis làm mới hàng công

Phút 66, Real Betis tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Antony Matheus dos Santos được tung vào sân thế chỗ Abde Ezzalzouli. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 và sự thay đổi này có thể nhằm duy trì sức ép cũng như tạo đột biến ở những pha phản công.

67'Real Betis rút Riquelme ra nghỉ

Phút 67, Real Betis tiến hành thay đổi nhân sự khi Nelson Deossa được tung vào sân thế chỗ Rodrigo Riquelme. Đội khách đang nỗ lực làm mới tuyến giữa để bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 trên sân Estadio de la Cerámica.

76'Villarreal thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ

Phút 76, Villarreal quyết định làm mới nhân sự khi đưa Alex Freeman vào sân thế chỗ Álvaro Santiago Mouriño González. Trong thế bị Real Betis dẫn 1-2 ngay tại Estadio de la Cerámica, đội chủ nhà đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ để cải thiện vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

76'Ayoze Perez vào sân tìm bàn gỡ cho Villarreal

Phút 76, Villarreal quyết định làm mới hàng công khi tung Ayoze Pérez vào sân thế chỗ Nicolas Pépé. Đang bị Real Betis dẫn 1-2 ngay trên sân nhà, đội bóng áo vàng buộc phải tăng cường hỏa lực nhằm nỗ lực giật lại điểm số trong những phút cuối.

77'Real Betis giữ lợi thế trước sức ép của Villarreal

Bước sang phút 77, Villarreal nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi nắm quyền kiểm soát bóng 60% - 40%, nhưng Real Betis vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với 11 - 19 pha dứt điểm và đang bảo toàn tỷ số 1-2.

84'Real Betis rút Pablo Fornals rời sân

Phút 84, Real Betis thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Facundo Bernal được tung vào sân thay thế cho Pablo Fornals. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 trong những phút thi đấu cuối cùng trên sân Estadio de la Cerámica.

84'Real Betis rút Cucho Hernández nghỉ ngơi

Phút 84, Real Betis tiến hành điều chỉnh nhân sự khi đưa Giovani Lo Celso vào sân thay thế cho Cucho Hernández. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2 trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

84'Renato Veiga nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 84, sự nôn nóng khi đội nhà đang bị dẫn 1-2 khiến Renato Veiga bên phía Villarreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình thế đang trở nên vô cùng khó khăn cho đội chủ sân Estadio de la Cerámica trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối.

89'Real Betis kiên cường bảo vệ lợi thế dẫn bàn

Tiến sát những phút cuối trận, Villarreal nỗ lực cầm bóng tới 61% - 39% nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng vẫn bị Real Betis dẫn trước 1-2. Dù đội chủ nhà liên tục gây sức ép, các đợt phản công của Real Betis tỏ ra vô cùng nguy hiểm với thông số dứt điểm vượt trội 14 - 25 (trúng đích 8 - 11), buộc hàng thủ hai bên đều phải căng mình cản phá.

KTKết thúc: Villarreal 1-2 Real Betis

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:54 15/09/2026

Real Betis đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trong giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng. Chuyến hành quân đến sân vận động Estadio de la Cerámica lúc 02:00 ngày 15/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng khi đội bóng xứ Andalusia hướng tới mục tiêu duy trì vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng trước một Villarreal đang nỗ lực tìm kiếm sự khởi sắc.

Sự tương phản rõ rệt về phong độ thi đấu

Real Betis bước vào màn so tài này với sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi màn trình diễn thuyết phục. Trong 4 trận ra quân gần nhất, đội khách đã giành tới 3 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Hiệu quả thi đấu ổn định mang về cho Real Betis 9 điểm sau các vòng đấu đã qua, giúp họ vững vàng ở vị trí thứ 7 và áp sát nhóm cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu Âu.

Trái ngược với đà thăng hoa của đối thủ, Villarreal lại đang trải qua chuỗi trận không như ý. Tàu ngầm vàng chưa có được niềm vui trọn vẹn trong 4 trận gần nhất khi chỉ giành được 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Với vỏn vẹn 2 điểm hiện có, đội chủ sân Estadio de la Cerámica đang tạm xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng tổng sắp.

Lịch sử đối đầu cân bằng giữa hai đội

Dù có sự chênh lệch đáng kể về điểm số ở thời điểm hiện tại, những cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ luôn diễn ra rất giằng co. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy sự cân bằng tuyệt đối khi Villarreal giành 2 chiến thắng, Real Betis có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chia điểm trong 1 trận đấu còn lại.

Yếu tố sân nhà Estadio de la Cerámica sẽ là điểm tựa tinh thần để Villarreal tổ chức lại lối chơi và hạn chế hưng phấn từ phía đội khách. Ngược lại, Real Betis sở hữu nhịp độ thi đấu mạch lạc cùng sự tự tin cao độ từ các kết quả thuận lợi vừa qua.

Nhận định cục diện trận đấu

Với phong độ vượt trội, Real Betis được đánh giá có nhiều thuận lợi trong việc áp đặt thế trận và tìm kiếm điểm số. Dẫu vậy, sân nhà vẫn là điểm tựa quan trọng giúp Villarreal nuôi hy vọng ngắt mạch trận ảm đạm nếu họ củng cố sự tập trung trong khâu phòng ngự.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)