Ngược dòng hạ SC Braga, Sporting CP vươn lên vị trí thứ ba

📊 Xem thống kê chi tiết trận SC Braga 1-3 Sporting CP: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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SC Braga1 - 3Sporting CPKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

SC Braga tiếp đón Sporting CP.

12'SC Braga và Sporting CP thăm dò chặt chẽ

Sau hơn 10 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra khá thận trọng khi tỷ số vẫn là 0-0. SC Braga nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46%, đồng thời có 1 - 0 pha dứt điểm so với Sporting CP nhưng chưa bên nào đưa bóng trúng đích (0 - 0).

24'Sporting CP nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận giằng co chặt chẽ, Sporting CP chiếm ưu thế kiểm soát bóng với thời lượng 57% so với 43% của SC Braga. Dù vậy, số cơ hội thực sự nguy hiểm vẫn rất hạn chế khi hai đội mới chỉ tạo ra tổng cộng 2 - 1 pha dứt điểm và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

37'Thế trận giằng co chặt chẽ

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co căng thẳng khi tỷ số chưa được mở. Sporting CP nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 47% - 53%, nhưng số cơ hội tạo ra rất hạn chế khi tổng số cú dứt điểm mới dừng ở mức 2 - 3 (trúng đích 0 - 1).

41'Rui Silva phản lưới nhà, SC Braga mở tỷ số

Bất ngờ xảy ra ở phút 41 khi Rui Silva bên phía Sporting CP lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp SC Braga vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số đầy may mắn giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc trong thế trận giằng co quyết liệt.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'SC Braga duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 50, Sporting CP nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 47% - 53% nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, SC Braga vẫn bảo toàn được cách biệt 1-0 và tích cực bắn phá hơn với số pha dứt điểm vượt trội 6 - 3.

58'Sporting CP điều chỉnh nhân sự ở phút 58

Phút 58, Sporting CP thực hiện sự thay đổi người khi Maximiliano Araujo được tung vào sân để thay thế Georgios Vagiannidis. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn trước 1-0 từ hiệp một.

58'Sporting CP điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 58, Sporting CP thực hiện sự thay đổi người khi Rodrigo Zalazar được tung vào sân thế chỗ Silas Andersen. Đội khách cần thêm sự tươi mới trong lối chơi để tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn 0-1.

59'Sporting CP làm mới hàng công

Phút 59, Sporting CP quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Luis Suárez được tung vào sân thế chỗ Fotis Ioannidis. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0, đội khách rất cần làn gió mới để cải thiện khả năng tấn công khi mới chỉ có vỏn vẹn 1 pha dứt điểm trúng đích từ đầu trận.

63'SC Braga duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 63, Sporting CP dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 45% - 55% nhưng chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, chủ nhà SC Braga chơi đầy hiệu quả và sắc bén khi vượt trội về số pha dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 2 - 1) để bảo toàn tỷ số 1-0.

66'Luis Suárez gỡ hòa cho Sporting CP

Phút 66, Luis Suárez tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa 1-1 vô cùng quan trọng cho Sporting CP ngay trên sân Estádio Municipal de Braga. Dù tạo ra ít cơ hội dứt điểm hơn đối thủ, đội khách vẫn biết cách chắt chiu thời cơ để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

66'SC Braga điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 66, SC Braga thực hiện sự thay đổi người khi Mario Dorgeles được tung vào sân để thế chỗ cho Denis Huseinbasic. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới nguồn năng lượng nơi trung tuyến ngay sau thời điểm thế trận có biến chuyển.

67'SC Braga làm mới hàng công sau bàn thua

Phút 67, ngay sau khi bị gỡ hòa 1-1, SC Braga quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Gabriel Martínez Aguilera được tung vào sân để thế chỗ Gabriel Silva. Đội chủ nhà cần thêm làn gió mới trên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm lại lợi thế dẫn bàn.

71'Phản lưới nhà nghiệt ngã, Sporting CP vượt lên dẫn 2-1

Phút 71, bi kịch ập đến với đội chủ nhà khi Bernardo Caltabiano Parise Fontes lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp Sporting CP vươn lên dẫn 2-1. Món quà bất ngờ này giúp đội khách hoàn tất màn lội ngược dòng chớp nhoáng chỉ trong vòng ít phút ngắn ngủi.

74'SC Braga điều chỉnh tuyến giữa sau bàn thua

Phút 74, SC Braga quyết định làm mới hàng tiền vệ khi rút lão tướng João Moutinho ra nghỉ và tung Tommy Marqués vào sân. Đội chủ nhà đang phải nỗ lực tìm kiếm phương án gỡ hòa sau khi để Sporting CP lội ngược dòng dẫn trước 1-2.

74'SC Braga tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 74, SC Braga quyết định làm mới hàng công khi tung Jonas Wind vào sân thay thế cho Pau Victor. Trong bối cảnh vừa để Sporting CP lội ngược dòng dẫn 1-2, đội chủ nhà buộc phải có những sự điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa.

76'Sporting CP duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 76, Sporting CP vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với 55% thời lượng cầm bóng để bảo toàn tỷ số 1-2. Dù SC Braga nỗ lực đẩy cao đội hình và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (10 - 7), hiệu quả đôi bên tạo ra là khá tương đồng khi mỗi đội mới chỉ có 2 - 2 lần đưa bóng trúng đích.

79'Sporting CP làm mới hàng công

Phút 79, Sporting CP thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Flávio Gonçalves được tung vào sân thế chỗ Nestory Irankunda. Đội khách đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn trước 1-2 sau màn lội ngược dòng đầy ấn tượng tại Estádio Municipal de Braga.

82'Rodrigo Zalazar nới rộng cách biệt lên 1-3 cho Sporting CP

Phút 82, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ Geny Catamo, Rodrigo Zalazar dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 1-3 cho Sporting CP. Bàn thắng thứ ba liên tiếp trong hiệp hai giúp đội khách củng cố vững chắc lợi thế dẫn bàn ngay trên sân Estádio Municipal de Braga.

84'SC Braga tăng cường hàng công tìm hy vọng

Phút 84, SC Braga quyết định làm mới đội hình khi tung Fra Navarro vào sân thế chỗ Adrian Bajrami. Đang bị Sporting CP dẫn trước 1-3 ngay trên sân nhà, ban huấn luyện đội bóng áo đỏ trắng buộc phải dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút ít ỏi còn lại.

84'Sporting CP điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 84, Sporting CP thực hiện sự thay đổi người khi João Simões được tung vào sân để trám vị trí của Rodrigo Zalazar. Với lợi thế dẫn trước 1-3 ngay trên sân đối phương, đội khách có thể chủ động bổ sung nhân sự tươi mới nhằm bảo toàn cục diện trong những phút thi đấu cuối cùng.

89'Sergio Barcia nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 89, trung vệ Sergio Barcia bên phía SC Braga phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình thế đang rất khó khăn cho đội chủ nhà khi họ bị dẫn 1-3 trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

89'Flávio Gonçalves nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 89, sức nóng trên sân gia tăng khiến Flávio Gonçalves bên phía Sporting CP phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Dù phải nhận cảnh cáo ở những phút cuối, đội khách vẫn đang nắm chắc lợi thế lớn với cách biệt dẫn trước 3-1.

89'Sporting CP bảo toàn lợi thế những phút cuối

Bước sang phút 89, Sporting CP đang kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn cách biệt tỷ số 1-3. Dù SC Braga nỗ lực đẩy cao đội hình với tổng cộng dứt điểm 12-9, sự hiệu quả vẫn thuộc về đội khách khi họ nhỉnh hơn về số lần trúng đích 2-3 cùng tỷ lệ cầm bóng 49% - 51%.

KTKết thúc: SC Braga 1-3 Sporting CP

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 04:18 10/10/2026

SC Braga sẽ tiếp đón Sporting CP vào lúc 02:15 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Estádio Municipal de Braga trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang duy trì phong độ rất cao. Cuộc so tài giữa đội xếp thứ 6 và đội đứng thứ 3 hứa hẹn cống hiến 90 phút căng thẳng khi đôi bên đều sở hữu chuỗi kết quả vô cùng thuyết phục thời gian qua.

Điểm rơi phong độ ấn tượng của hai câu lạc bộ

Sporting CP đang cho thấy sự ổn định đáng nể trong lối chơi. Đại diện này bất bại trong 5 trận đấu gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp gần đây sau khi trải qua 2 trận hòa trước đó. Chuỗi trận ấn tượng này giúp Sporting CP củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm tích lũy.

Ở bên kia chiến tuyến, SC Braga cũng bước vào trận đấu với sự tự tin không hề kém cạnh. Đội chủ sân Estádio Municipal de Braga đã giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, việc toàn thắng ở 2 trận đấu gần đây nhất chứng minh đoàn quân áo đỏ trắng đang tìm lại nhịp điệu thi đấu thăng hoa, hiện nắm giữ vị trí thứ 6 cùng 11 điểm.

Ưu thế đối đầu và thế trận giằng co

Dù cả hai đội đều đang có phong độ cao, Sporting CP vẫn nắm giữ lợi thế tâm lý nhất định nhờ thành tích đối đầu vượt trội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Sporting CP hoàn toàn bất bại khi giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi SC Braga chưa có được lần nào hưởng trọn niềm vui trọn vẹn.

Tuy nhiên, việc có tới 3 trận kết thúc với tỷ số hòa trong 5 cuộc đụng độ vừa qua phản ánh sự cân bằng và kịch tính mỗi khi hai đối thủ này chạm trán. Khoảng cách hiện tại giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 4 điểm, biến cuộc đọ sức này thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng của cả hai bên.

Nhận định xu hướng chuyên môn

Với lợi thế sân nhà cùng chuỗi 2 trận toàn thắng vừa qua, SC Braga chắc chắn muốn tận dụng tối đa điểm tựa Estádio Municipal de Braga để xóa dớp đối đầu trước đối thủ. Lối chơi của đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ chủ động và gây ra nhiều áp lực ngay từ những phút đầu.

Trong khi đó, Sporting CP mang theo sự tự tin từ mạch 3 trận toàn thắng liên tiếp cùng bản lĩnh của đội bóng top 3 bảng xếp hạng. Nhiều khả năng cuộc so tài sẽ diễn ra chặt chẽ, nơi khả năng tận dụng thời cơ và kỷ luật chiến thuật của hai đội đang có phong độ cao sẽ đóng vai trò quyết định cục diện trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)