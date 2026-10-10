Ngược dòng hạ New York City FC 2-1, Chicago Fire củng cố vị trí thứ tư

📊 Xem thống kê chi tiết trận Chicago Fire 2-1 New York City FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Chicago Fire2 - 1New York City FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Chicago Fire tiếp đón New York City FC.

12'New York City FC nhập cuộc chủ động hơn

Sau hơn 10 phút đầu trận, New York City FC là đội chơi nhỉnh hơn với quyền kiểm soát bóng 52% cùng 0 - 2 lần dứt điểm trúng đích. Ngược lại, Chicago Fire chưa tung ra được cú sút nào và thủ môn của họ đã phải có 2 - 0 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

19'Hannes Wolf mở tỷ số cho New York City FC

Phút 19, nhận đường kiến tạo từ Agustin Ojeda, Hannes Wolf dứt điểm chính xác đưa New York City FC vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Soldier Field. Bàn thắng sớm giúp đội khách chiếm lợi thế lớn dù Chicago Fire đang kiểm soát bóng nhiều hơn.

20'Thẻ vàng cho Djé D'Avilla sau pha phạm lỗi

Phút 20, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Djé D'Avilla sau một tình huống phạm lỗi. Vừa phải nhận bàn thua ở phút 19 và đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà Chicago Fire tiếp tục gặp bất lợi về mặt tâm lý trước sức ép từ New York City FC.

24'New York City FC duy trì lợi thế dẫn bàn

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Chicago Fire nỗ lực cầm bóng nhiều hơn với 58% - 42%, nhưng New York City FC mới là bên tạo ra sự sắc bén vượt trội. Đội khách đang dẫn 0-1 và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 3 (tổng dứt điểm 1 - 3), buộc thủ thành chủ nhà đã phải có 2 pha cứu thua.

36'Chicago Fire bế tắc dù cầm bóng nhiều hơn

Bước sang phút 36, Chicago Fire nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và nắm tới 60% thời lượng kiểm soát bóng. Dù nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (6-5), đội chủ nhà lại hoàn toàn bế tắc ở khâu chuẩn xác khi chưa có cú sút trúng đích nào (0-3), qua đó vẫn để New York City FC nắm lợi thế dẫn trước 0-1.

43'Djé D'Avilla nhận thẻ đỏ, Chicago Fire mất người

Khó khăn thêm chồng chất với Chicago Fire khi Djé D'Avilla nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân ở phút 43. Đang bị New York City FC dẫn trước 0-1, việc chỉ còn chơi với 10 người khiến đội chủ nhà rơi vào thế vô cùng bất lợi trước giờ nghỉ giải lao.

45'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự sau tấm thẻ đỏ

Phút 45', Chicago Fire quyết định đưa Mauricio Pineda vào sân thế chỗ Jonathan Bamba. Đội chủ nhà buộc phải có những toan tính chiến thuật để củng cố lại đội hình sau khi vừa chịu tổn thất quân số và đang bị New York City FC dẫn trước 0-1.

45'New York City FC điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, New York City FC quyết định thay đổi lực lượng khi rút Nico Cavallo ra nghỉ để nhường chỗ cho Kevin O'Toole. Đội khách đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đặc biệt là khi đối thủ Chicago Fire vừa phải nhận thẻ đỏ chỉ ít phút trước đó.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Chicago Fire bế tắc trong khâu dứt điểm

Bước sang phút 48, Chicago Fire nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55% - 45%). Dù tung ra số pha dứt điểm 7 - 6 so với New York City FC, đội chủ nhà vẫn tỏ ra kém hiệu quả khi chưa có nổi cú sút trúng đích nào (0 - 4), trong khi đội khách bảo toàn chắc chắn lợi thế dẫn 0 - 1.

55'Anton Saletros gỡ hòa 1-1 cho Chicago Fire

Phút 55, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Maren Haile-Selassie, Anton Saletros dứt điểm chuẩn xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho Chicago Fire. Dù phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ ở hiệp một, đội chủ nhà vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

60'New York City FC làm mới hàng công

Phút 60, New York City FC quyết định tăng cường sức ép khi rút Alonso Martinez ra nghỉ và tung Luighi Hanri Sousa Santos vào sân. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 dù thi đấu hơn người, đội khách cần đột biến để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

60'New York City FC tăng cường nhân sự

Phút 60, New York City FC quyết định làm mới đội hình khi tung Raul Bicalho vào sân thay cho Andrés Perea. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 dù đối thủ Chicago Fire đã phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một, sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm năng lượng để đội khách tìm lại thế dẫn bàn.

60'Chicago Fire chủ động tấn công

Bước sang phút 60, Chicago Fire vẫn đang nhỉnh hơn về thế trận khi kiểm soát bóng 55% - 45% và liên tục bắn phá khung thành đối phương với 10 - 6 cú dứt điểm. Dù vậy, New York City FC tỏ ra nguy hiểm hơn ở khâu dứt điểm trúng đích (2 - 4) khiến trận đấu tiếp tục duy trì thế cân bằng.

64'Mbekezeli Mbokazi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 64, đến lượt Mbekezeli Mbokazi bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thi đấu thiếu người từ hiệp một nhưng đã gỡ hòa 1-1, đội chủ nhà đang phải căng mình phòng ngự trước sức ép từ New York City FC.

71'Chicago Fire làm mới tuyến đầu với Puso Dithejane

Phút 71, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Puso Dithejane được tung vào sân thế chỗ Philip Zinckernagel. Đang phải thi đấu thiếu người nhưng giữ được tỷ số 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng nguồn năng lượng mới sẽ giúp duy trì sự chủ động ở những đợt phản công.

71'Chicago Fire rút Robert Lewandowski rời sân

Phút 71, Chicago Fire quyết định làm mới hàng công khi rút Robert Lewandowski ra nghỉ để nhường chỗ cho Johan Arath Gomez. Trong bối cảnh đang chơi thiếu người và tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này có thể nhằm bổ sung thể lực cho những phút cuối trận.

71'Chicago Fire làm mới đội hình giữa thế thiếu người

Phút 71, Chicago Fire quyết định đưa Noah Allen vào sân thế chỗ Leonardo Barroso. Trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn đang cầm hòa đối thủ 1-1, đội chủ nhà cần thêm sự chắc chắn và nguồn năng lượng mới cho những phút cuối trận.

72'Chicago Fire nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 72, Chicago Fire chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên, nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 53% - 47% và vượt trội ở số pha dứt điểm (10 - 7). Dẫu vậy, New York City FC vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các đợt phản công khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích tốt hơn (2 - 4) giữa thế trận giằng co quyết liệt.

75'New York City FC làm mới hàng công

Phút 75, New York City FC quyết định tăng cường sức ép khi tung Bénie Adama Traoré vào sân thế chỗ Agustin Ojeda. Đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng để khai thông thế bế tắc khi tỷ số đang là 1-1.

76'New York City FC làm mới tuyến giữa

Phút 76, New York City FC quyết định đưa Jonathan Shore vào sân thế chỗ James Sands. Trong thế trận đang hòa 1-1 dù chơi hơn người, đội khách có thể kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tiếp thêm năng lượng để tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.

82'New York City FC làm mới hàng công

Phút 82, New York City FC tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Malachi Jones được tung vào sân thế chỗ Hannes Wolf. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định trong bối cảnh tỷ số vẫn là 1-1 dù họ được chơi hơn người từ cuối hiệp một.

84'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 84, cục diện trên sân vẫn diễn ra hết sức giằng co khi đôi bên bất phân thắng bại với tỷ số 1-1 và thời lượng kiểm soát bóng gần như tương đương (51% - 49%). Chicago Fire nhỉnh hơn về tổng số pha dứt điểm (11 - 9), song New York City FC lại tỏ ra sắc bén hơn ở độ chuẩn xác với 2 - 4 lần đưa bóng trúng đích.

87'Maren Haile-Selassie đưa Chicago Fire vượt lên dẫn trước

Phút 87, Maren Haile-Selassie tỏa sáng kịp thời để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Chicago Fire. Dù phải chơi thiếu người từ hiệp một, đội chủ sân Soldier Field vẫn kiên cường ngược dòng ngoạn mục trong những phút cuối trận.

90+4'Thẻ vàng cho Mauricio Pineda ở phút bù giờ

Phút 90+4', Mauricio Pineda bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt 2-1 đầy kịch tính trước sức ép muộn màng từ New York City FC.

90+5'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 90+5', Chicago Fire quyết định đưa Andreas Hanche-Olsen vào sân để thế chỗ Maren Haile-Selassie. Với lợi thế dẫn trước 2-1 dù chỉ còn 10 người trên sân, đội chủ nhà đang dồn toàn lực để bảo toàn chiến thắng quý giá trong những giây bù giờ cuối cùng.

KTKết thúc: Chicago Fire 2-1 New York City FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:40 11/10/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Chicago Fire và New York City FC luôn mang đến kịch bản cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi. Cuộc tái đấu vào lúc 01:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Soldier Field tiếp tục thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều theo đuổi lối chơi chủ động và quyết tâm tìm kiếm điểm số.

Tương quan điểm số và phong độ gần đây

Bước vào trận đấu này, Chicago Fire đang sở hữu vị trí thuận lợi hơn trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Soldier Field đứng ở vị trí thứ 4 với 45 điểm tích lũy được. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Chicago Fire đang có dấu hiệu chững lại. Sau hai chiến thắng liên tiếp, họ trải qua hai trận thua và vừa có một trận hòa ở lần ra sân gần nhất. Trong 5 trận gần đây, thành tích tổng thể của Chicago Fire là thắng 2, hòa 1 và thua 2.

Ở chiều ngược lại, New York City FC hiện xếp ở vị trí thứ 9 với 33 điểm, kém đối thủ 12 điểm. Đội khách cũng chưa thể tìm thấy sự ổn định cần thiết trong giai đoạn này. Trong 5 trận đấu gần nhất, New York City FC chỉ giành được 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 thất bại. Trận hòa ở vòng đấu vừa qua phản ánh sự giằng co mà họ thường xuyên gặp phải trong các chuyến làm khách.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội khách

Mặc dù có thứ hạng thấp hơn ở thời điểm hiện tại, New York City FC lại sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước Chicago Fire. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, đại diện thành phố New York hoàn toàn bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Chicago Fire không giành được bất kỳ thắng lợi nào.

Đáng chú ý, các màn so tài giữa hai đội trong quá khứ thường diễn ra sôi nổi với nhiều pha lập công. Sự tự tin từ kết quả đối đầu tích cực sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho New York City FC khi phải thi đấu xa nhà.

Cục diện hứa hẹn nhiều bàn thắng tại Soldier Field

Lợi thế sân nhà cùng thứ hạng cao hơn thúc đẩy Chicago Fire dâng cao nhằm cắt đứt chuỗi trận không thắng trước đối thủ kỵ dơ. Trong khi đó, New York City FC với ưu thế về thành tích chạm trán sẵn sàng chơi sòng phẳng để khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương.

Với quyết tâm của Chicago Fire và sự tự tin từ phía New York City FC, trận đấu trên sân Soldier Field hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn và xuất hiện nhiều tình huống ăn bàn cho cả hai bên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)