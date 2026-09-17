Ngược dòng hạ Malaga 1-3, Villarreal cùng đối thủ chôn chân ở nhóm cầm đèn đỏ

📊 Xem thống kê chi tiết trận Malaga 1-3 Villarreal: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Malaga1 - 3VillarrealKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Malaga tiếp đón Villarreal.

12'Carlos Dotor mở tỷ số cho Malaga

Phút 12, Carlos Dotor tỏa sáng giúp Malaga vươn lên dẫn trước 1-0 trong cuộc tiếp đón Villarreal. Dù đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn từ đầu trận, bàn thắng sớm này đem lại lợi thế tâm lý rất lớn cho đội chủ sân Estadio La Rosaleda.

13'Villarreal nỗ lực kiểm soát thế trận

Sau khi bị dẫn trước 1-0, Villarreal nhanh chóng dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 36% - 64%. Dù vậy, sức ép của đội khách vẫn chưa mang lại nhiều đột biến khi họ mới chỉ có 0 - 1 lần dứt điểm và hưởng phạt góc 0 - 2, chưa thể làm khó hàng thủ Malaga.

27'Villarreal áp đảo cầm bóng tìm bàn gỡ

Sau gần nửa giờ thi đấu, Villarreal đang làm chủ hoàn toàn tuyến giữa với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 71% so với 29% của Malaga. Dù nỗ lực gây sức ép và sở hữu phạt góc 0 - 3, đội khách vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương khi chỉ số dứt điểm trúng đích đang là 1 - 0 nghiêng về phía Malaga.

34'José Salinas nhận thẻ vàng

Phút 34, José Salinas bên phía Malaga phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang phải chịu sức ép lớn khi chỉ cầm bóng 28% - 72% trước Villarreal nhưng vẫn nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0.

37'Villarreal thay đổi nhân sự ngay trong hiệp một

Phút 37, Villarreal quyết định điều chỉnh tuyến giữa khi rút Santi Comesaña ra nghỉ để nhường chỗ cho Pape Gueye. Trong bối cảnh đang bị Malaga dẫn trước 1-0 dù nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện hiệu quả tấn công.

39'Villarreal gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Dù Malaga đang dẫn trước 1-0, Villarreal mới là bên áp đảo hoàn toàn về thế trận khi bước sang phút 39 với tỷ lệ cầm bóng lên tới 29% - 71%. Đội khách liên tục bắn phá với số pha dứt điểm vượt trội 1 - 7 cùng áp lực từ 0 - 5 quả phạt góc, buộc hàng thủ Malaga phải căng mình chống đỡ.

40'Alberto Moleiro gỡ hòa 1-1 cho Villarreal

Phút 40, Alberto Moleiro đã tỏa sáng kịp thời để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Villarreal. Pha lập công này hoàn toàn xứng đáng với sức ép liên tục mà đội khách tạo ra, khi họ kiểm soát bóng tới 72% và tung ra tới 9 cú dứt điểm kể từ đầu trận.

42'Ilias Akhomach dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 42, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ilias Akhomach Chakkour bên phía Villarreal sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng ngay sau khi đội khách gỡ hòa 1-1 ở phút 40.

45'Malaga điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 45, Malaga quyết định đưa Dani Lorenzo vào sân để thế chỗ Juan Cruz. Đội chủ nhà cần làm mới lối chơi khi đang bị Villarreal dẫn ngược 1-2 và hoàn toàn lép vế về thế trận với tỷ lệ cầm bóng chỉ 34% - 66%.

45'Malaga chủ động thay người ở phút 45

Phút 45, Malaga quyết định rút José Salinas ra nghỉ để tung Rafael Garrido Hierro vào sân. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang để Villarreal dẫn trước 1-2 và lép vế về thế trận với tỷ lệ dứt điểm chỉ là 1-11.

45+2'Pape Gueye đưa Villarreal vượt lên dẫn trước

Vào phút 45+2, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ Ayoze Pérez, Pape Gueye dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 1-2 cho Villarreal. Bàn thắng ở thời điểm bù giờ hiệp một phản ánh đúng sức ép lớn của đội khách khi họ áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 66% cùng 10 lần dứt điểm.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

52'Villarreal áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 52, Villarreal vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 35% - 65%. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi áp đảo về số pha dứt điểm 1 - 11 (trúng đích 1 - 5), đẩy Malaga vào thế trận phòng ngự vô cùng vất vả.

61'Malaga tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 61, Malaga thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Joaquín Muñoz được tung vào sân thế chỗ Izan Merino. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới lối chơi nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa sau khi bị đối thủ dẫn ngược 1-2 từ hiệp một.

61'Malaga điều chỉnh nhân sự trên sân

Phút 61, ban huấn luyện Malaga quyết định làm mới đội hình khi rút Carlos Dotor ra nghỉ và tung Adrian Nino vào sân. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp để xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 1-2.

63'Villarreal làm mới hàng công với Mikautadze

Phút 63, Villarreal thực hiện sự thay đổi trên mặt trận tấn công khi Georges Mikautadze được tung vào sân thế chỗ Ayoze Pérez. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-1 cùng thế trận vượt trội với 12 pha dứt điểm, đội khách nhiều khả năng muốn duy trì sức ép để sớm định đoạt trận đấu.

63'Villarreal rút cầu thủ dính thẻ ra nghỉ

Phút 63, Villarreal thực hiện sự thay đổi người khi đưa Carlos Romero vào sân thế chỗ cho Ilias Akhomach Chakkour. Động thái này có thể nhằm đảm bảo an toàn về mặt quân số, bởi Ilias Akhomach Chakkour trước đó đã phải nhận một thẻ vàng trong hiệp một, qua đó giúp đội khách tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn 1-2 trên sân Estadio La Rosaleda.

64'Villarreal áp đảo toàn diện

Bước sang phút 64, Villarreal vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi nắm tới 65% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Sự vượt trội của đội khách thể hiện rõ qua tương quan dứt điểm áp đảo 1-12 (trúng đích 1-6), buộc Malaga phải lùi sâu phòng ngự và chỉ biết căng mình chống đỡ.

68'Thẻ vàng vì lỗi phản ứng của David Larrubia

Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo David Larrubia bên phía Malaga do lỗi phản ứng. Tình thế đang rất căng thẳng cho đội chủ nhà khi họ để Villarreal dẫn trước 1-2 và lép vế về thế trận ngay tại Estadio La Rosaleda.

70'Einar Galilea phạm lỗi phải nhận thẻ vàng

Phút 70, trung vệ Einar Galilea bên phía Malaga phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang bị dẫn 1-2 và liên tục phải căng mình phòng ngự trước sức ép lớn từ Villarreal.

75'Malaga tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 75, Malaga thực hiện quyền thay người khi Ramón Enríquez được tung vào sân thế chỗ Carlos Puga. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2 và lép vế về thế trận trước Villarreal, đội chủ nhà rất cần những điều chỉnh mới mẻ để hy vọng giữ lại điểm số trên sân Estadio La Rosaleda.

76'Villarreal áp đảo và kiểm soát hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 76, Villarreal vẫn đang nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 65% so với 35% của Malaga. Đội khách liên tục dồn ép và áp đảo về số lần dứt điểm với tỷ lệ 3 - 14 (trúng đích 1 - 6), khiến hàng thủ Malaga phải căng mình chống đỡ để duy trì cách biệt mong manh 1-2.

79'Thẻ vàng cho Ramón Enríquez bên phía Malaga

Phút 79, Ramón Enríquez phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Malaga vẫn đang bị dẫn 1-2 và liên tục phải chịu áp lực khi đối phương kiểm soát bóng vượt trội trên sân Estadio La Rosaleda.

80'Villarreal điều chỉnh nhân sự bảo toàn cách biệt

Phút 80, Villarreal thực hiện sự thay đổi người khi Álvaro Santiago Mouriño González được tung vào sân thế chỗ Alberto Moleiro. Đội khách đang dẫn trước 1-2 và quyết định này có thể nhằm gia cố thế trận trong bối cảnh trận đấu bước vào 10 phút cuối đầy căng thẳng.

80'Villarreal làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 80, Villarreal thực hiện sự thay đổi người khi Carlos Macià được tung vào sân để thế chỗ cho Nathan-Dylan Saliba. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt dẫn trước 1-2 khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

82'VAR từ chối bàn thắng của Carlos Romero

Phút 82, Carlos Romero đưa được bóng vào lưới Malaga nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng của Villarreal. Đội khách vẫn đang tạm dẫn 1-2 trên sân Estadio La Rosaleda trong bối cảnh trận đấu bước vào những phút cuối đầy căng thẳng.

85'Alfonso Herrero dính thẻ vàng ở phút 85

Phút 85, Alfonso Herrero bên phía Malaga đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estadio La Rosaleda càng về cuối càng trở nên nóng hơn với liên tiếp các pha va chạm quyết liệt.

86'Pape Gueye sút phạt đền nới rộng cách biệt

Phút 86, Pape Gueye bản lĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 1-3 cho Villarreal. Bàn thắng muộn này giúp đội khách củng cố vững chắc thế dẫn bàn sau sức ép vượt trội suốt hiệp hai.

88'Villarreal áp đảo hoàn toàn ở những phút cuối

Bước sang phút 88, Villarreal tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn 1-3 và áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 37% - 63%. Đội khách liên tục bắn phá với tổng số pha dứt điểm vượt trội 5 - 15 (trúng đích 1 - 7), khiến Malaga gần như chỉ biết căng mình chịu trận và phạm lỗi tới 15 lần.

KTKết thúc: Malaga 1-3 Villarreal

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 04:26 18/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Malaga và Villarreal lúc 02h30 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Estadio La Rosaleda mang tính chất đặc biệt quan trọng đối với chặng đường trụ hạng của cả hai câu lạc bộ. Hiện tại, đôi bên đều đang chôn chân ở khu vực nguy hiểm phía cuối bảng xếp hạng, biến 90 phút sắp tới thành màn tranh chấp quyết liệt từng mét vuông sân cỏ vì mục tiêu tích lũy điểm số.

Tình cảnh ngặt nghèo tại khu vực đáy bảng

Bước vào trận đấu này, vị thế của hai đội phản ánh rõ những khó khăn mà họ đang phải đối mặt kể từ đầu mùa giải. Malaga hiện đứng ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 3 điểm, trong khi Villarreal xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 19 khi mới chỉ giành được 2 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ 1 điểm giữa hai câu lạc bộ khiến mỗi pha bóng, mỗi sai lầm đều có thể tác động trực tiếp tới trật tự ở nhóm cầm đèn đỏ.

Đối với Malaga, điểm tựa sân nhà Estadio La Rosaleda là lợi thế tinh thần đáng kể để hướng đến một kết quả tích cực. Trong khi đó, áp lực đè nặng lên các vị khách Villarreal khi một kết quả bất lợi nữa sẽ khiến họ tiếp tục lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Phong độ ảm đạm và nỗ lực tìm kiếm bước ngoặt

Màn trình diễn của đôi bên trong thời gian qua đều chưa mang lại sự an tâm cho người hâm mộ. Trong 5 trận gần nhất, Malaga chỉ thu về 3 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Sự thiếu sắc bén ở những thời điểm quyết định khiến đội bóng xứ Andalusia liên tục đánh rơi điểm số quý giá.

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Villarreal thậm chí còn có phần ảm đạm hơn. Đại diện áo vàng trải qua chuỗi 5 trận gần đây với vỏn vẹn 2 trận hòa và nhận tới 3 thất bại. Việc chưa thể giành chiến thắng ở các lượt đấu gần nhất đang thử thách nghiêm trọng sự vững vàng về mặt tâm lý của toàn đội.

Cán cân đối đầu và toan tính thế trận

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Villarreal nắm đôi chút ưu thế khi giành được 3 chiến thắng, trong khi Malaga có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chia điểm ở 1 trận đấu. Những con số này mang lại sự tự tin nhất định cho đội khách, dẫu phong độ hiện thời của họ không ở trạng thái lý tưởng.

Với tính chất quan trọng của một trận cầu then chốt ở nhóm cuối, sự thực dụng và thận trọng nhiều khả năng sẽ được ban huấn luyện hai bên đặt lên hàng đầu. Một thế trận chặt chẽ, nặng tính giằng co ở khu trung tuyến là kịch bản rất dễ diễn ra, nơi sự tập trung của hệ thống phòng ngự sẽ đóng vai trò quyết định đến cục diện chung cuộc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)