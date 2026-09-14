Ngược dòng hạ kịch tính Udinese, Inter chen chân vào tốp 4 Serie A

📊 Xem thống kê chi tiết trận Inter 5-3 Udinese: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Inter5 - 3UdineseKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Inter tiếp đón Udinese.

9'J. Abankwah bất ngờ mở tỷ số cho Udinese

Bất ngờ xảy ra ngay ở phút 9 khi J. Abankwah ghi bàn giúp Udinese vươn lên dẫn trước 0-1. Đội khách tận dụng triệt để cơ hội sớm để tạo lợi thế lớn ngay trên sân của Inter.

13'Inter bế tắc tìm đường vào khung thành

Sau bàn thua sớm, Inter nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn với 53% - 47% nhưng chưa thể tạo ra sức ép cụ thể về phía khung thành đối phương. Đội chủ nhà vẫn chưa có pha dứt điểm nào, trong khi Udinese thi đấu đầy thực dụng và đã tung ra 0 - 2 lần bắn phá để bảo toàn lợi thế dẫn bàn 0-1.

16'J. Ekkelenkamp nhân đôi cách biệt cho Udinese

Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở phút 16 khi J. Ekkelenkamp lập công, nâng tỷ số lên 0-2 cho Udinese ngay trên sân của Inter. Đội khách đang tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả dù chỉ mới dứt điểm 0-2 so với đối thủ từ đầu trận.

25'Inter bế tắc dù cầm bóng nhiều hơn

Sau 25 phút thi đấu, Inter nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và nắm quyền kiểm soát bóng 59% - 41%. Dù vậy, Udinese thi đấu cực kỳ hiệu quả khi đang dẫn trước 0-2, đồng thời nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm với 2 - 3.

26'Carlos Augusto rút ngắn cách biệt cho Inter

Phút 26, Carlos Augusto tỏa sáng mang về bàn thắng quý giá giúp Inter rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Pha lập công này tiếp thêm hy vọng lội ngược dòng cho đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng sau khi để Udinese sớm dẫn trước hai bàn.

35'N. Barella tỏa sáng đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 35, đón đường kiến tạo thuận lợi từ M. Thuram, N. Barella dứt điểm chuẩn xác giúp Inter gỡ hòa 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số diễn ra vô cùng hấp dẫn khi đội bóng áo sọc xanh-đen san bằng cách biệt dù từng để Udinese dẫn trước hai bàn từ sớm.

37'Inter chủ động dâng cao tấn công

Sau khi tỷ số được đưa về mức 2-2, Inter gia tăng sức ép với thời lượng kiểm soát bóng 59% - 41% so với Udinese. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn khi áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm (7 - 3, trong đó trúng đích 4 - 2), buộc hàng thủ đối phương phải căng mình chống đỡ.

45'K. Davis nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 45, tiền đạo K. Davis bên phía Udinese phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân. Pha bóng diễn ra trong bối cảnh thế trận giằng co căng thẳng khi hai đội đang cầm chân nhau với tỷ số 2-2.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Inter gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang đầu hiệp hai, Inter đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn bàn khi kiểm soát bóng tới 58% - 42%. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về hỏa lực với tỷ lệ dứt điểm lên tới 13 - 3 (trúng đích 6 - 2), liên tục khiến hàng thủ Udinese phải căng mình chống đỡ.

57'M. Thuram đưa Inter vượt lên dẫn 3-2

Phút 57, đón đường kiến tạo từ A. Diouf, M. Thuram dứt điểm chuẩn xác giúp Inter vượt lên dẫn 3-2. Sau khi bị dẫn trước hai bàn từ sớm, đội chủ nhà đã hoàn tất màn lội ngược dòng đầy kịch tính để nắm lợi thế lớn tại Giuseppe Meazza.

60'H. Mkhitaryan nhận thẻ vàng vì lỗi phi thể thao

Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo H. Mkhitaryan bên phía Inter vì hành vi phi thể thao. Trận đấu đang diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

61'Udinese thay người nhằm tìm kiếm phương án mới

Phút 61, Udinese thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi I. Gueye được tung vào sân thế chỗ cho U. Gomez. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp họ làm mới lối chơi sau khi để đối thủ lội ngược dòng dẫn trước 3-2.

61'Inter áp đảo toàn diện về thế trận

Bước qua phút 61, Inter đang duy trì sức ép nghẹt thở khi kiểm soát bóng tới 60% - 40% và vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 20 - 3 (trúng đích 9 - 2). Udinese gần như phải lùi sâu phòng ngự và chống đỡ vất vả trước các đợt hãm thành liên tiếp từ đội chủ nhà.

62'Inter củng cố phòng ngự với Pavard

Phút 62, Inter thực hiện sự thay đổi người ở hàng thủ khi B. Pavard được tung vào sân để thế chỗ cho J. Stones. Nước đi này có thể nhằm gia cố tuyến dưới để bảo toàn lợi thế dẫn 3-2 sau màn lội ngược dòng ấn tượng trên sân nhà.

62'Inter thay người: C. Jones vào sân

Phút 62, Inter quyết định làm mới đội hình khi rút H. Mkhitaryan ra nghỉ để nhường chỗ cho C. Jones. Tiền vệ người Armenia vừa phải nhận thẻ vàng cách đó ít phút, và sự điều chỉnh này có thể nhằm đảm bảo an toàn tuyến giữa khi đội bóng áo sọc xanh-đen đang dẫn trước 3-2.

67'F. Esposito nới rộng cách biệt lên 4-2 cho Inter

Phút 67, đón đường kiến tạo chuẩn xác từ P. Zielinski, F. Esposito dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 4-2 cho Inter. Sau khởi đầu bị dẫn 0-2, đội chủ nhà tiếp tục phô diễn sức mạnh áp đảo và nếu giữ vững kết quả này, họ sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

70'Inter điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 70, Inter thực hiện sự thay đổi người khi A. Bonny được tung vào sân để thế chỗ M. Thuram. Với lợi thế dẫn 4-2 sau màn lội ngược dòng ấn tượng, ban huấn luyện đội chủ nhà dường như muốn làm mới sức tấn công nhằm duy trì áp lực trong phần còn lại của trận đấu.

70'Inter đưa Dimarco vào sân thay Bastoni

Phút 70, Inter thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Dimarco được tung vào sân để thế chỗ A. Bastoni. Nắm lợi thế dẫn trước 4-2 sau màn lội ngược dòng ấn tượng, đội chủ nhà tiếp tục làm mới hành lang cánh nhằm duy trì thế chủ động trong những phút còn lại.

73'Udinese điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 73, Udinese thực hiện sự thay đổi người nhằm làm mới lối chơi khi G. Chakvetadze được tung vào sân thế chỗ cho L. Miller. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công sau khi để đối thủ dẫn ngược 4-2.

73'Inter áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 73, Inter tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 61% - 39%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép nghẹt thở khi tung ra tới 21 - 3 pha dứt điểm (trúng đích 10 - 2), khiến Udinese chỉ biết căng mình phòng ngự trước sức tấn công dồn dập.

74'Udinese điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 74, Udinese thực hiện quyền thay đổi người khi N. Bertola được tung vào sân để thế chỗ M. Vojvoda. Đội khách cần củng cố lại tuyến dưới trong bối cảnh đang bị dẫn 4-2 và chịu sức ép lớn từ Inter.

79'A. Bonny nâng tỷ số lên 5-2 cho Inter

Phút 79, A. Bonny điền tên lên bảng điện tử để nới rộng cách biệt lên 5-2 cho Inter. Sau khi để Udinese dẫn trước hai bàn từ sớm, đội chủ nhà đã có màn lội ngược dòng bùng nổ với liên tiếp các bàn thắng.

80'Udinese làm mới hàng công với V. Bayo

Phút 80, Udinese thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi V. Bayo được tung vào sân để thế chỗ K. Davis. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trên mặt trận tấn công trong bối cảnh đang bị dẫn 5-2.

80'Udinese điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 80, Udinese tiến hành thay đổi nhân sự khi S. Lovric được tung vào sân thế chỗ của J. Ekkelenkamp. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới cho những phút thi đấu cuối cùng.

82'Inter rút Zielinski ra nghỉ sau khi dẫn sâu

Phút 82, Inter thực hiện sự thay đổi người ở tuyến giữa khi A. Stankovic được tung vào sân thế chỗ P. Zielinski. Với cách biệt an toàn 5-2 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà có thể thảnh thơi điều chỉnh nhân sự để giữ sức trong những phút cuối.

85'Inter áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 85, Inter tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 65% - 35%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép nghẹt thở khi tung ra tới 26 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 12 - 3), khiến hàng thủ Udinese phải căng mình chống đỡ và thủ môn đội khách đã có 1 - 7 lần cứu thua.

90'Gueye rút ngắn cách biệt xuống 5-3 cho Udinese

Phút 90, đón đường chuyền từ V. Bayo, I. Gueye dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng thứ ba cho Udinese, rút ngắn tỷ số xuống 5-3. Cơn mưa bàn thắng tại San Siro tiếp diễn kịch tính ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

KTKết thúc: Inter 5-3 Udinese

Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 3.

Cập nhật lúc 03:38 15/09/2026

Cuộc so tài giữa Inter và Udinese diễn ra vào lúc 01:45 ngày 15/09/2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tham vọng của đội chủ nhà. Đang duy trì phong độ ấn tượng từ đầu mùa giải, Inter đứng trước cơ hội rất lớn để bám đuổi nhóm dẫn đầu và duy trì áp lực trực tiếp lên cuộc đua ngôi vương.

Áp lực bám đuổi và phong độ hoàn hảo của Inter

Inter bước vào vòng đấu này với sự tự tin cao độ nhờ mạch phong độ thăng hoa. Đội bóng áo sọc xanh-đen đã giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu gần nhất, thể hiện sự ổn định vượt trội trong lối vận hành chiến thuật cũng như tính hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Nhờ thành tích toàn thắng trọn vẹn, Inter hiện đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối. Khoảng cách với nhóm trên là rất mong manh, biến mỗi trận đấu ở giai đoạn này trở thành cơ hội vàng để họ tích lũy điểm số tối đa nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua đường trường.

Udinese và nỗ lực tìm kiếm sự ổn định

Ở phía bên kia chiến tuyến, Udinese thể hiện bộ mặt tương đối phập phù trong giai đoạn gần đây. Qua 3 lượt trận gần nhất, đội bóng này thu về kết quả gồm 1 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận thua. Lối chơi của họ vẫn bộc lộ những khoảng trống nhất định khi phải đối mặt với các đối thủ có tính tổ chức cao.

Hiện tại, Udinese đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Chuyến hành quân đến sân của một đối thủ đang có phong độ cao như Inter chắc chắn sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho sự kiên cường của hệ thống phòng ngự bên phía đội khách.

Lợi thế đối đầu nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà

Bên cạnh phong độ hiện tại vượt trội, lịch sử đối đầu gần đây cũng ủng hộ Inter một cách rõ nét. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Inter áp đảo hoàn toàn khi giành tới 4 chiến thắng, không có trận hòa nào và chỉ để Udinese thắng đúng 1 trận.

Sự chênh lệch về điểm số trên bảng xếp hạng cùng ưu thế đối đầu trong quá khứ phản ánh tương quan đáng kể giữa hai đội. Inter không chỉ nhỉnh hơn về mặt thống kê mà còn nắm giữ đà tâm lý vô cùng thuận lợi.

Cục diện chiến thuật then chốt

Với ưu thế sân nhà cùng mục tiêu bắt buộc phải giành trọn điểm số để bám sát ngôi đầu, Inter nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Nhịp độ luân chuyển bóng nhanh và sự linh hoạt ở các tuyến sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà tìm kiếm kẽ hở nơi hàng thủ đối phương.

Ngược lại, Udinese cần phải duy trì cự ly đội hình thật sự chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà. Với phong độ 3 trận toàn thắng cùng động lực đua tranh thứ hạng, Inter nắm giữ mọi ưu thế để kiểm soát cuộc chơi và hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)