Ngược dòng hạ Colorado Rapids, Los Angeles Galaxy cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận Los Angeles Galaxy 3-2 Colorado Rapids: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Los Angeles Galaxy3 - 2Colorado RapidsKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Los Angeles Galaxy tiếp đón Colorado Rapids.

4'Donavan Phillip mở tỷ số từ rất sớm cho Colorado Rapids

Ngay ở phút 4, đón đường kiến tạo từ Joshua Atencio, Donavan Phillip đã dứt điểm chuẩn xác đưa Colorado Rapids vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng chớp nhoáng trên sân Dignity Health Sports Park giúp đội khách sớm tạo lợi thế lớn, và nếu giữ tỷ số này, họ tạm nắm chắc vị trí thứ 7 để giành vé vào vòng 1/16.

10'Keegan Rosenberry nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 10, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Keegan Rosenberry sau pha phạm lỗi. Dù Colorado Rapids đang dẫn 1-0 trên sân Dignity Health Sports Park, hậu vệ đội khách sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

13'Colorado Rapids lấn lướt kiểm soát bóng

Sau bàn mở tỷ số, Colorado Rapids tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi bước sang phút 13 với thời lượng cầm bóng vượt trội lên tới 70% so với 30% của Los Angeles Galaxy. Đội khách chủ động điều tiết nhịp độ và không cho đối phương nhiều cơ hội tiếp cận vòng cấm, thể hiện qua việc số pha dứt điểm của hai bên vẫn chỉ dừng ở mức 1-1.

25'Colorado Rapids làm chủ thế trận

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự chủ động của Colorado Rapids khi họ kiểm soát bóng tới 60% và liên tục gây sức ép. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm với 2-4 (trúng đích 1-3), buộc Los Angeles Galaxy phải lùi sâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

31'Rob Holding nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 31, trung vệ Rob Holding bên phía Colorado Rapids bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội khách trong hiệp một, dù họ vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trên sân của Los Angeles Galaxy.

37'Colorado Rapids lấn lướt và duy trì lợi thế

Bước sang phút 37, Colorado Rapids tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi nắm tới 37% - 63% thời lượng cầm bóng. Đội khách cũng vượt trội ở khả năng bắn phá với số pha dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 3), buộc hàng thủ Los Angeles Galaxy phải gồng mình chống đỡ để giữ cách biệt mong manh 0-1.

39'Paxten Aaronson nhân đôi cách biệt cho Colorado Rapids

Phút 39, đón đường kiến tạo từ Rob Holding, Paxten Aaronson dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Colorado Rapids ngay trên sân của Los Angeles Galaxy. Bàn thắng giúp đội khách nắm lợi thế cực lớn trước khi bước vào giờ nghỉ, đồng thời nếu giữ tỷ số này thì Colorado Rapids tạm vươn lên mốc 36 điểm trên bảng xếp hạng.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Pablo Ruiz nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Ngay ở phút 46, Pablo Ruiz bên phía Los Angeles Galaxy đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua thế trận đầy khó khăn khi bị đối thủ dẫn trước 0-2.

50'Colorado Rapids duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 50, Colorado Rapids vẫn đang làm chủ thế trận khi dẫn trước 0-2 và nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng với 46% - 54%. Đội khách tỏ ra đặc biệt sắc bén trên mặt trận tấn công với tổng số pha dứt điểm vượt trội 4 - 7, trong đó có tới 1 - 4 lần trúng đích khiến Los Angeles Galaxy tiếp tục gặp nhiều bế tắc.

53'Joshua Atencio nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Joshua Atencio sau một tình huống phạm lỗi, trở thành cầu thủ thứ ba của Colorado Rapids bị phạt thẻ từ đầu trận. Đội khách vẫn đang dẫn 1-2 và nỗ lực bảo toàn lợi thế để tạm nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.

53'Reggie Cannon phản lưới giúp LA Galaxy rút ngắn cách biệt

Phút 53, bất ngờ xảy ra khi Reggie Cannon bên phía Colorado Rapids lúng túng đá phản lưới nhà, mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Los Angeles Galaxy. Dù đang bị dẫn trước, nếu giữ tỷ số này đội chủ nhà tạm tính vẫn có thể chắc suất đi tiếp vào vòng 1/16.

61'Marco Reus vào sân tìm kiếm bàn gỡ

Phút 61, Los Angeles Galaxy quyết định tăng cường sức ép khi tung Marco Reus vào sân thay cho Lucas Felipe·Calegari. Đang bị dẫn 1-2 trên sân nhà, đội bóng áo trắng kỳ vọng kinh nghiệm của ngôi sao người Đức sẽ tạo nên đột biến trên mặt trận tấn công.

62'Colorado Rapids duy trì thế chủ động

Bước sang phút 62, Colorado Rapids vẫn nắm giữ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 57% so với 43% của Los Angeles Galaxy. Đội khách tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành khi sở hữu số pha dứt điểm trúng đích vượt trội 4 - 1 (tổng dứt điểm 6 - 7), buộc đối phương phải phạm lỗi tới 12 lần để ngăn cản các đợt lên bóng.

66'Klauss gỡ hòa 2-2 cho Los Angeles Galaxy

Phút 66, Klauss tỏa sáng mang về bàn gỡ quý giá, san bằng tỷ số 2-2 cho Los Angeles Galaxy. Sau khi bị dẫn trước hai bàn, đội chủ sân Dignity Health Sports Park đã thể hiện tinh thần kiên cường để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

67'Colorado Rapids điều chỉnh tuyến giữa sau bàn thua

Ngay sau khi để đối thủ gỡ hòa 2-2, Colorado Rapids quyết định làm mới đội hình ở phút 67' khi Hamzat Ojediran được tung vào sân thay cho Joshua Atencio. Nước đi này có thể nhằm giúp đội khách ổn định lại thế trận trong bối cảnh cục diện đang trở nên vô cùng căng thẳng.

74'Justin Haak giúp Los Angeles Galaxy ngược dòng dẫn 3-2

Phút 74, đón đường kiến tạo từ Robert Taylor, Justin Haak dứt điểm chuẩn xác đưa Los Angeles Galaxy vượt lên dẫn 3-2. Màn ngược dòng đầy cảm xúc sau khi bị dẫn trước hai bàn giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn, và nếu giữ tỷ số này họ tạm tính sẽ có 33 điểm để chắc suất vào vòng 1/16.

74'Colorado Rapids nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, Colorado Rapids đang chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn với 58% thời lượng nhằm tìm kiếm bàn gỡ, đồng thời nhỉnh hơn về số pha dứt điểm trúng đích (3-4). Dẫu vậy, Los Angeles Galaxy vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn 3-2 nhờ sự sắc bén ở các tình huống hãm thành với tổng cộng 10-7 pha dứt điểm cùng 5-2 quả phạt góc.

76'Colorado Rapids điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 76, Colorado Rapids quyết định rút Keegan Rosenberry ra nghỉ để nhường chỗ cho Darren Yapi. Sau khi để đối thủ lội ngược dòng dẫn 3-2, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa.

76'LA Galaxy củng cố tuyến giữa sau khi dẫn ngược

Phút 76, Los Angeles Galaxy tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Lucas Agustin·Sanabria Magole được tung vào sân thay Sergi Roberto. Đội chủ nhà vừa hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng để dẫn 3-2, và sự thay đổi này có thể nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn thành quả trong những phút còn lại.

83'Colorado Rapids làm mới hàng thủ những phút cuối

Phút 83, Colorado Rapids quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Noah Cobb được tung vào sân thế chỗ Rob Holding. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới để cứu vãn thế trận sau khi để đối thủ ngược dòng dẫn 3-2.

83'Colorado Rapids làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 83, Colorado Rapids quyết định đưa Alexander Dean Harris vào sân thế chỗ Jackson Travis. Đang bị đối thủ dẫn ngược 3-2 sau khi có lợi thế dẫn trước, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội san bằng cách biệt trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

84'Los Angeles Galaxy gia cố hàng thủ những phút cuối

Phút 84, Los Angeles Galaxy thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Maya Yoshida được tung vào sân thế chỗ Robert Taylor. Đội chủ nhà dường như muốn ưu tiên sự chắc chắn nơi hậu phương để bảo toàn cách biệt 3-2 sau màn lội ngược dòng ấn tượng.

84'Los Angeles Galaxy làm mới hàng công ở phút 84

Phút 84, Los Angeles Galaxy thực hiện quyền thay người khi Kyogo Furuhashi được tung vào sân thế chỗ Klauss. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 3-2 sau màn lội ngược dòng ấn tượng, kết quả nếu giữ nguyên sẽ giúp họ giành vé vào vòng 1/16.

86'Los Angeles Galaxy kiên cường giữ lợi thế

Bước sang phút 86, Colorado Rapids nỗ lực dồn đội hình nhằm tìm bàn gỡ với quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn 59% - 41%. Dẫu vậy, Los Angeles Galaxy vẫn duy trì sự hiệu quả trong khâu uy hiếp khung thành khi áp đảo về số pha dứt điểm 12 - 7 và bảo vệ vững chắc cách biệt mong manh 3-2.

KTKết thúc: Los Angeles Galaxy 3-2 Colorado Rapids

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 11:38 27/09/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Los Angeles Galaxy và Colorado Rapids thường diễn ra sôi nổi với nhiều bàn thắng được ghi. Màn so tài diễn ra vào lúc 09:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Dignity Health Sports Park vì vậy tiếp tục hứa hẹn mang đến một kịch bản cởi mở khi cả hai đội bóng đều theo đuổi lối chơi tấn công chủ động.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Tương quan giữa hai đội lúc này đang tạo nên sức hút lớn bởi cục diện cạnh tranh trực tiếp. Trước giờ bóng lăn, Colorado Rapids đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 36 điểm trong tay.

Trong khi đó, Los Angeles Galaxy đang bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 8 với 33 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ đúng bằng một chiến thắng (3 điểm) biến 90 phút thi đấu sắp tới trở thành cơ hội để đội chủ nhà san bằng cách biệt, hoặc để các vị khách nới rộng thêm lợi thế điểm số.

Phong độ giằng co và lịch sử chạm trán cân bằng

Xét về phong độ thi đấu trong giai đoạn vừa qua, cả hai câu lạc bộ đều thể hiện sự thiếu ổn định nhất định nhưng vẫn duy trì được những thời điểm thăng hoa. Đội chủ nhà Los Angeles Galaxy đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Bên phía đối diện, Colorado Rapids sở hữu thành tích có phần nhỉnh hơn đôi chút khi thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 vòng đấu gần đây. Điểm tựa tâm lý vững vàng cùng tính tổ chức tốt giúp đội khách luôn là thử thách đáng gờm mỗi khi hành quân xa nhà.

Cán cân đối đầu trong quá khứ cũng phản ánh rõ sự bất phân thắng bại của cặp đấu này. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Los Angeles Galaxy giành được 2 chiến thắng, không có trận hòa nào và Colorado Rapids cũng có 2 lần ca khúc khải hoàn.

Kỳ vọng màn đôi công hấp dẫn tại Dignity Health Sports Park

Với truyền thống thi đấu cởi mở và tính chất so kè điểm số hiện tại, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lợi thế sân nhà Dignity Health Sports Park sẽ là điểm tựa để Los Angeles Galaxy dâng cao tấn công tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, Colorado Rapids với phong độ ổn định thời gian gần đây chắc chắn không ngần ngại đáp trả bằng các miếng đánh sắc bén. Sự cân tài cân sức giữa hai đại diện hứa hẹn tạo nên một bữa tiệc bóng đá đôi công giàu cảm xúc cho người hâm mộ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)