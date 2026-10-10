Ngược dòng hạ CF Montreal phút 90, Toronto FC đẩy đối thủ chìm sâu đáy bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Toronto FC 2-1 CF Montreal: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Toronto FC2 - 1CF MontrealKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Toronto FC tiếp đón CF Montreal.

13'Toronto FC lấn lướt Montreal ngay đầu trận

Sau gần 15 phút đầu trận, Toronto FC đang hoàn toàn nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%. Đội chủ nhà dồn ép liên tục và áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), buộc thủ môn CF Montreal phải có 2 tình huống cứu thua để giữ sạch lưới.

23'Toronto FC bất ngờ thay người sớm ở phút 23

Phút 23, Toronto FC buộc phải có sự thay đổi nhân sự từ sớm khi William Yarbrough được tung vào sân thế chỗ Luka Gavran. Đội chủ nhà vẫn đang hòa CF Montreal với tỷ số 0-0 trên sân BMO Field dù đã tạo ra thế trận nhỉnh hơn về số pha dứt điểm.

25'Toronto FC lấn lướt về cơ hội hãm thành

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Toronto FC đang tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương dù cầm bóng 48% - 52% lép vế đôi chút. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo ở chỉ số dứt điểm với tỷ lệ 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), liên tục khiến hàng thủ CF Montreal phải vất vả chống đỡ để bảo toàn tỷ số 0-0.

37'Thế trận giằng co tại BMO Field

Trôi về những phút cuối hiệp một, trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0 trong thế giằng co quyết liệt. CF Montreal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% so với 46% của Toronto FC, nhưng đội chủ nhà lại tích cực bắn phá hơn với tổng số pha dứt điểm 6-4 (trúng đích 2-1).

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co quyết liệt khi tỷ số giữ nguyên 0-0. Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội ngang ngửa với cùng 7-7 cú dứt điểm (trúng đích 2-1) cùng tỷ lệ kiểm soát bóng gần như cân bằng 49% - 51%, nhưng bàn thắng khai thông bế tắc vẫn chưa xuất hiện.

51'Daniel Rios mở tỷ số cho CF Montreal

Phút 51, Daniel Rios tỏa sáng đưa CF Montreal vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân BMO Field. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội khách có được lợi thế vô cùng quan trọng trước chủ nhà Toronto FC.

55'Brayan Vera nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 55, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Brayan Vera sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh CF Montreal đang dẫn trước 0-1 ngay trên sân BMO Field, đội khách cần giữ cái đầu lạnh để bảo toàn lợi thế mong manh.

61'Toronto FC tăng cường tuyến giữa nhằm tìm bàn gỡ

Phút 61, Toronto FC quyết định làm mới hàng công khi tung Djordje Mihailovic vào sân thay thế Jonathan Osorio. Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-1 và cần thêm những giải pháp đột biến để xoay chuyển cục diện trước CF Montreal.

61'CF Montreal duy trì áp lực tấn công

Bước qua phút 61, đội khách CF Montreal vẫn làm chủ nhịp độ trận đấu khi dẫn trước 0-1 và nắm giữ 54% thời lượng kiểm soát bóng. Họ liên tục uy hiếp khung thành đối phương với 12 pha dứt điểm (5 trúng đích), vượt trội so với con số 7 pha dứt điểm của Toronto FC.

72'CF Montreal điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 72, CF Montreal tiến hành thay người khi đưa Samuel Piette vào sân thế chỗ Victor Loturi. Đội khách dường như muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Toronto FC.

72'CF Montreal rút Alexis Sanchez ra nghỉ

Phút 72, CF Montreal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Fabian Herbers được tung vào sân thế chỗ Alexis Sanchez. Đội khách đang tạm dẫn trước 0-1 và việc bổ sung nguồn năng lượng mới có thể nhằm giúp họ củng cố lợi thế trong những phút còn lại.

74'CF Montreal duy trì thế dẫn bàn

Bước sang phút 74, CF Montreal vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn 0-1 trước Toronto FC trong thế trận đôi công tương đối cân bằng. Đội khách tỏ ra sắc bén hơn ở các pha hãm thành với tổng cộng dứt điểm 9-12 (trúng đích 3-5), buộc thủ môn đối phương đã phải có 4 lần cứu thua để giữ hy vọng cho đội chủ nhà.

82'Toronto FC tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 82, Toronto FC thực hiện sự thay đổi người khi Lewis Morgan được tung vào sân thế chỗ Alonso. Đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà nỗ lực làm mới phương án tấn công trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

84'Brandan Craig nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 84, Brandan Craig bên phía CF Montreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước sức ép ở những phút cuối trận của Toronto FC.

86'CF Montreal điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 86, CF Montreal quyết định làm mới đội hình khi tung Wikelman·Carmona vào sân thế chỗ Daniel Rios. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

86'CF Montreal củng cố tuyến dưới ở phút 86

Phút 86, CF Montreal quyết định rút Brandan Craig rời sân để nhường chỗ cho Efrain Morales. Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-1 ngay trên sân khách, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì sự chắc chắn để bảo toàn lợi thế mong manh trong những phút cuối.

87'Luca Petrasso nhận thẻ vàng ở phút 87

Phút 87, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Luca Petrasso sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối đầy căng thẳng khi CF Montreal nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 ngay trên sân của Toronto FC.

88'CF Montreal duy trì thế dẫn bàn cuối trận

Bước sang phút 88, Toronto FC dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (52% - 48%) nhưng vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. CF Montreal tỏ ra sắc bén và chủ động hơn trong khâu tấn công với 12 - 16 pha dứt điểm, trong đó trúng đích vượt trội 3 - 7 để bảo vệ cách biệt mong manh 0-1.

90+3'Lewis Morgan gỡ hòa quý giá ở phút bù giờ

Vào phút 90+3, đón đường kiến tạo chuẩn xác từ Niklas Dorsch, Lewis Morgan đã dứt điểm tung lưới CF Montreal để gỡ hòa 1-1 cho Toronto FC. Bàn thắng muộn màng này làm bùng nổ cầu trường BMO Field sau những nỗ lực ép sân không biết mệt mỏi của đội chủ nhà.

90+5'Djordje Mihailovic đưa Toronto FC vươn lên dẫn trước

Phút 90+5, đón đường kiến tạo từ Theo Corbeanu, Djordje Mihailovic dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Toronto FC. Cú lội ngược dòng đầy cảm xúc ở những phút bù giờ giúp đội chủ sân BMO Field nắm lợi thế lớn.

90+6'Richie Laryea nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+6', Richie Laryea bên phía Toronto FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng trong những giây bù giờ cuối khi đội chủ nhà vừa ngược dòng dẫn 2-1.

KTKết thúc: Toronto FC 2-1 CF Montreal

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:10 11/10/2026

Cuộc so tài giữa Toronto FC và CF Montreal diễn ra vào lúc 00:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động BMO Field mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt, cả hai câu lạc bộ đều đang chôn chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng, biến từng điểm số trở thành mục tiêu sống còn cho nỗ lực trụ hạng.

Áp lực đè nặng lên nhóm cầm đèn đỏ

Tình thế hiện tại đặt hai đội bóng vào thế không thể lùi bước. Toronto FC hiện đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 29 điểm tích lũy. Khoảng cách giữa họ và nhóm an toàn không quá lớn, nhưng sự thiếu ổn định trong lối chơi khiến đội chủ sân BMO Field chưa thể bứt lên.

Trong khi đó, tình cảnh của CF Montreal còn bấp bênh hơn đáng kể. Đội khách đang xếp thứ 15 với vỏn vẹn 24 điểm, kém đối thủ trực tiếp 5 điểm. Một thất bại ở chuyến hành quân lần này sẽ khiến khoảng cách bị nới rộng, đẩy CF Montreal lún sâu hơn vào vòng xoáy nguy hiểm dưới đáy bảng tổng sắp.

Phong độ trái ngược và điểm tựa sân bãi

Phong độ thi đấu thời gian qua của đôi bên phản ánh rõ sự khó khăn mà họ đang trải qua. Xét trong 5 trận đấu gần nhất, Toronto FC đã giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 3 thất bại. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, việc có điểm ở những vòng đấu vừa qua phần nào giúp đội bóng duy trì được tinh thần trước khi bước vào màn tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Bên kia chiến tuyến, CF Montreal đang trải qua chuỗi ngày thi đấu đầy ảm đạm. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng và phải đón nhận tới 4 thất bại. Khả năng phòng ngự lỏng lẻo cùng tâm lý thi đấu bất ổn trên sân khách đang là bài toán nan giải khiến CF Montreal liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng.

Lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu

Ngoài lợi thế sân nhà BMO Field, Toronto FC còn nắm giữ ưu thế rõ rệt về mặt tâm lý khi nhìn vào thành tích đối đầu trực tiếp. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy Toronto FC hoàn toàn bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi CF Montreal không có nổi một lần ca khúc khải hoàn.

Thành tích áp đảo trong quá khứ đem lại sự tự tin lớn cho Toronto FC trong việc triển khai thế trận chủ động. Ngược lại, CF Montreal buộc phải nỗ lực vượt bậc để phá dớp không thắng trước đối thủ, đồng thời chặn đứng chuỗi phong độ trượt dốc để nhen nhóm hy vọng thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)