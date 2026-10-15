Ngược dòng điên rồ trong 7 phút cuối, Real hạ Roma 4-3

De Roon sớm giúp Roma dẫn trước. Ảnh: EPA.

Hành quân tới sân Olimpico với ký ức tươi đẹp của Mourinho thời còn dẫn dắt đội bóng áo bã trầu, Real Madrid sớm vấp phải khí thế ngút trời từ các khán đài. Đoàn quân dưới quyền Gian Piero Gasperini nhập cuộc đầy chủ động và liên tục bắn phá khung thành của Thibaut Courtois.

Thành quả sớm đến với Roma ở phút 20 khi cú sút xa uy lực từ Marten de Roon mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Niềm vui của đại diện nước Ý chỉ kéo dài đúng năm phút trước khi đẳng cấp ngôi sao bên phía đội khách lên tiếng. Kylian Mbappe tận dụng triệt để sai lầm của Mario Hermoso để dứt điểm san bằng cách biệt, đánh dấu trận đấu thứ 100 đầy ý nghĩa của anh ở đấu trường danh giá châu Âu.

Hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng sau đó, Real lấn lượt hơn, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trong thời gian còn lại của hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, thế trận bất ngờ xoay chuyển theo hướng hoàn toàn có lợi cho đội bóng thủ đô nước Ý. Tiền đạo Donyell Malen trở thành nỗi ác mộng với hàng thủ áo trắng khi lập cú đúp chớp nhoáng chỉ trong vòng sáu phút. Cả hai bàn thắng của chân sút người Hà Lan đều xuất phát từ những pha dàn xếp phản công mẫu mực, đưa đại diện Serie A vươn lên dẫn trước 3-1.

Real Madrid có màn ngược dòng không tưởng trong hiệp 2. Ảnh: EPA.

Rơi vào thế chân tường, Mourinho buộc phải tung hết những quân bài tấn công từ băng ghế dự bị vào sân nhằm tìm kiếm hy vọng. Sự xuất hiện của Arda Guler, Endrick cùng Carlos Espi đã thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi đang bế tắc của Kền kền trắng.

Cơn điên rồ bắt đầu bùng nổ từ phút 82 khi cú đánh đầu dũng mãnh của Endrick khiến thủ thành Pierluigi Gollini không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Carlos Espi ập vào đá bồi rút ngắn cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai phút sau, Arda Guler tung đường tạt bóng như đặt từ chấm phạt góc giúp Endrick bật cao đánh đầu gỡ hòa 3-3. Đội chủ sân Olimpico hoàn toàn choáng váng trước đòn phủ đầu dồn dập từ các phương án thay người chiến thuật.

Kịch bản kịch tính nhất khép lại ở phút 90 đúng nghĩa với bản lĩnh của ông vua đấu trường châu lục. Vẫn từ quả phạt góc chuẩn xác của Guler, cựu trung vệ Roma là Antonio Rudiger băng vào đệm bóng cận thành tung lưới đội bóng cũ, ấn định thắng lợi nghẹt thở 4-3 cho Real.

Màn ngược dòng kinh điển trong bảy phút cuối của Kền kền trắng không chỉ phơi bày sự lơ là chết người nơi khâu phòng ngự cố định của Roma, mà còn tôn vinh nhãn quan chiến thuật nhạy bén từ Mourinho. Arda Guler tỏa sáng rực rỡ với hai pha kiến tạo đẳng cấp, trong khi thần đồng Endrick trực tiếp góp dấu giày vào hai bàn gỡ then chốt.

Kết quả chung cuộc: Roma 3-4 Real Madrid

Cầu thủ ghi bàn:

Roma: de Roon (20'), Malen (51', 57')

Real Madrid: Mbappé (25'), Espí (82'), Endrick (85'), Rudiger (90')

Đội hình xuất phát của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.