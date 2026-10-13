📊 Xem thống kê chi tiết trận Galatasaray 1-4 Barcelona: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Galatasaray1 - 4BarcelonaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Galatasaray tiếp đón Barcelona.

12'Barcelona chiếm ưu thế kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu trận, Barcelona đang chủ động áp đặt lối chơi khi nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội lên tới 64% so với 36% của Galatasaray. Đội chủ nhà chấp nhận lùi sâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công, khiến nhịp độ trên sân diễn ra với thế giằng co mà chưa bên nào tạo được đột biến thực sự.

24'Barcelona áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội khách khi Barcelona nắm quyền kiểm soát bóng tới 31% - 69% trước Galatasaray. Đại diện Tây Ban Nha đã tạo ra số pha dứt điểm vượt trội 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), trong khi đội chủ nhà tập trung phòng ngự số đông và chưa thể tung ra cú sút nào.

28'Aleksey Batrakov mở tỷ số cho Galatasaray

Phút 28, Aleksey Batrakov tỏa sáng giúp Galatasaray bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số đầy quý giá đến ngay trên sân Rams Park trong bối cảnh đội chủ nhà chịu sức ép lớn và chỉ cầm bóng 35%.

36'VAR từ chối bàn thắng của Galatasaray

Phút 36, sự can thiệp từ VAR đã khiến bàn thắng của Baris Alper Yilmaz không được công nhận, khiến Galatasaray lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Tỷ số trên sân Rams Park vẫn đang tạm thời là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

36'Galatasaray dẫn 2-0 dù Barcelona cầm bóng vượt trội

Bước sang phút 36, Barcelona kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ 33% - 67% và nỗ lực dứt điểm vượt trội 3 - 6, nhưng chưa thể tạo nên khác biệt. Ngược lại, Galatasaray chơi cực kỳ thực dụng khi tận dụng tối đa cơ hội để dẫn trước 2-0 dù chỉ có 2 pha cứu thua từ thủ môn giúp họ đứng vững.

43'João Cancelo gỡ hòa cho Barcelona

Phút 43, João Cancelo tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Barcelona ngay trên sân Rams Park. Pha lập công quý giá này giúp đại diện Tây Ban Nha giải tỏa sức ép sau khoảng thời gian cầm bóng áp đảo nhưng bị đối phương dẫn trước.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Barcelona áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng

Bước sang phút 49, Barcelona tiếp tục áp đặt thế trận với thời lượng cầm bóng vượt trội 72% so với 28% của Galatasaray. Đội khách liên tục dồn ép và đã tung ra số pha dứt điểm áp đảo 11 - 3 (trúng đích 6 - 2), trong khi đại diện Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

50'Fermín López đưa Barcelona vượt lên dẫn trước

Phút 50, Fermín López ghi bàn giúp Barcelona vươn lên dẫn Galatasaray 1-2 ngay tại Rams Park. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận lấn lướt của đại diện Tây Ban Nha sau sức ép liên hồi từ đầu hiệp hai.

53'Anthony Gordon nới rộng cách biệt lên 1-3 cho Barcelona

Phút 53, Anthony Gordon tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng thứ ba cho Barcelona, nới rộng cách biệt lên 1-3 ngay tại Rams Park. Bàn thắng này tiếp tục phản ánh thế trận áp đảo vượt trội của đội khách kể từ đầu hiệp hai.

58'Galatasaray làm mới tuyến giữa với Ugochukwu

Phút 58, Galatasaray quyết định làm mới khu trung tuyến khi rút Mario Lemina ra nghỉ và đưa Lesley Ugochukwu vào sân. Đội chủ nhà đang bị dẫn 1-3 và hoàn toàn lép vế trước sức ép dồn dập từ phía Barcelona, khiến ban huấn luyện buộc phải tìm kiếm sự chắc chắn lẫn nguồn năng lượng mới cho những phút còn lại.

58'Galatasaray tăng cường nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 58, Galatasaray tiến hành điều chỉnh đội hình khi rút Aleksey Batrakov ra nghỉ và tung Gabriel vào sân. Đội chủ nhà đang phải dồn lực tìm phương án mới trong bối cảnh bị Barcelona dẫn trước 1-3 ngay trên sân Rams Park.

58'Galatasaray tăng cường hỏa lực với Leroy Sané

Phút 58, Galatasaray tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Leroy Sané được tung vào sân thế chỗ Yunus Akgün. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới thế trận tấn công trong bối cảnh bị dẫn 1-3 ngay tại Rams Park.

58'Barcelona đưa Gabriel Jesus vào sân

Phút 58, Barcelona quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi Gabriel Jesus được tung vào sân để thế chỗ cho Daniel Olmo Carvajal. Sau khi đã tạo ra cách biệt dẫn 1-3, đội khách có sự điều chỉnh nhằm làm mới sức tấn công và duy trì sức ép.

59'Barcelona làm mới hàng công với Karim Adeyemi

Phút 59, Barcelona thực hiện sự thay đổi người trên hàng tấn công khi Karim Adeyemi được tung vào sân để thế chỗ Anthony Gordon. Nắm lợi thế dẫn 1-3 cùng thế trận kiểm soát vượt trội, đội khách có thể muốn duy trì sức ép nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng kết liễu trận đấu.

61'Barcelona áp đảo thế trận với cách biệt an toàn

Bước sang phút 61, Barcelona hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi kiểm soát bóng tới 31% - 69% và dẫn trước 1-3. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 4 - 14 (trúng đích 2 - 8), khiến Galatasaray phải gồng mình chống đỡ trong thế trận phòng ngự bị động.

64'Rafael Leao nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 64, Rafael Leão bên phía Galatasaray phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 1-3, các cầu thủ chủ nhà bắt đầu bộc lộ sự nóng vội và thiếu kiềm chế ở các pha tranh chấp.

65'Karim Adeyemi nâng tỷ số lên 1-4 cho Barcelona

Phút 65, Karim Adeyemi điền tên mình lên bảng tỷ số để giúp Barcelona nới rộng cách biệt lên 1-4 ngay trên sân Rams Park. Bàn thắng thứ tư liên tiếp của đại diện Tây Ban Nha khiến hy vọng lật ngược thế cờ của Galatasaray gần như tan vỡ.

67'Galatasaray làm mới hàng công sau bàn thua

Phút 67, Galatasaray quyết định rút Baris Alper Yilmaz ra nghỉ để nhường chỗ cho Roland Sallai. Đang bị dẫn 1-4 trên sân nhà Rams Park, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải tìm kiếm làn gió mới nhằm cải thiện thế trận trước sức ép vượt trội từ đối thủ.

73'Barcelona làm mới hàng thủ với Jules Kounde

Phút 73, Barcelona tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Jules Koundé được tung vào sân để thay thế cho Eric García. Đội khách chủ động làm mới tuyến phòng ngự nhằm duy trì sự chắc chắn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73'Pedri rời sân nhường chỗ cho Marc Bernal

Phút 73, Barcelona tiến hành điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa khi rút Pedri ra nghỉ và tung Marc Bernal vào sân. Nắm giữ lợi thế dẫn trước 1-4 cùng thế trận kiểm soát áp đảo trên sân Rams Park, đội khách hoàn toàn chủ động đưa ra những toan tính nhằm giữ sức cho trụ cột.

73'Barcelona áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 73, Barcelona tiếp tục làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 70% so với 30% của Galatasaray. Đội khách duy trì sức ép nghẹt thở khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm (18 - 4, trúng đích 9 - 2), khiến đại diện Thổ Nhĩ Kỳ gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

81'Galatasaray rút Torreira khỏi sân

Phút 81, Galatasaray có sự thay đổi nhân sự khi Renato Nhaga được tung vào sân thế chỗ Lucas Torreira. Đội chủ sân Rams Park nỗ lực làm mới tuyến giữa trong những phút thi đấu cuối cùng khi đang bị dẫn 1-4.

82'Barcelona củng cố tuyến giữa ở những phút cuối

Phút 82, Barcelona tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Pablo Martín Páez Gavira được tung vào sân thế chỗ Fermín López. Với cách biệt dẫn trước 4-1 cùng thế trận kiểm soát hoàn toàn trên sân Rams Park, đội khách hướng đến việc duy trì sự an toàn cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

85'Barcelona áp đảo hoàn toàn về thế trận

Bước sang phút 85, Barcelona vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 69% so với 31% của Galatasaray. Đội khách duy trì sức ép nghẹt thở khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 2 - 9), khiến đại diện Thổ Nhĩ Kỳ gần như không có cơ hội vùng lên.

86'Roland Sallai nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 86, Roland Sallai bên phía Galatasaray phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua những phút cuối đầy khó khăn khi bị Barcelona dẫn trước với tỷ số 1-4 trên sân Rams Park.

KTKết thúc: Galatasaray 1-4 Barcelona

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 03:55 14/10/2026

Barcelona còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào trận gặp Galatasaray. Đội bóng xứ Catalan đang đứng hạng 3 với 3 điểm và đến Rams Park lúc 02:00 ngày 14/10/2026 với chuỗi 5 trận gần nhất đều thắng. Ở phía đối diện, Galatasaray đang đứng hạng 30 và chưa có điểm nào.

Barcelona mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Barcelona. Họ thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự ổn định về kết quả lẫn tâm lý thi đấu.

Với 3 điểm và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Barcelona đang nằm trong nhóm đầu. Một kết quả tích cực ở Rams Park sẽ giúp họ giữ khoảng cách gần với ngôi đầu và duy trì nhịp bám đuổi.

Galatasaray thiếu sự ổn định

Phong độ của Galatasaray dao động rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, tức chưa tạo được chuỗi kết quả đủ vững vàng.

Trên bảng xếp hạng, Galatasaray đứng hạng 30 với 0 điểm. Vì vậy, họ cần một kết quả tốt trên sân nhà để cải thiện bức tranh điểm số. Rams Park được kỳ vọng là nơi đội bóng tìm lại sự tự tin.

Thế đối đầu nghiêng về Barcelona

Hai đội đã gặp nhau 2 lần gần nhất. Galatasaray chưa thắng trận nào, hòa 1 và thua 1, trong khi Barcelona thắng 1 và hòa 1. Barcelona chưa phải nếm trải thất bại trước đối thủ này trong hai lần chạm trán đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Chênh lệch phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Barcelona đang hưng phấn sau chuỗi thắng liên tiếp và có động lực lớn để tiếp tục bám sát nhóm đầu. Galatasaray cần thi đấu kỷ luật, tận dụng lợi thế sân nhà để gây khó khăn cho đối thủ ngay từ những phút đầu.

Nếu Barcelona duy trì được sự ổn định, họ có lợi thế để mang điểm số về và giữ vững hành trình bám đuổi. Ngược lại, Galatasaray sẽ phải tìm cách phá vỡ nhịp độ của đối thủ để mở ra cơ hội đầu tiên cho mình.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu gần đây, Barcelona đang có nhiều lợi thế hơn. Tuy vậy, Galatasaray thi đấu trên sân nhà và cần điểm số, nên trận đấu vẫn hứa hẹn sự cạnh tranh quyết liệt tại Rams Park.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)