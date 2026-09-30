Ngược dòng đánh bại Trung Quốc, U23 Hàn Quốc giành vé vào chung kết ASIAD 20

Chiều 30/9 đã diễn ra màn so tài giữa U23 Trung Quốc và Hàn Quốc tại bán kết môn bóng đá nam ASIAD 20.

Với dàn nhân sự chất lượng hơn cùng phong độ cao, U23 Hàn Quốc không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu.

U23 Trung Quốc (áo vàng) có khởi đầu tốt trước Hàn Quốc (Ảnh: eToday).

Trước sức tấn công của đối phương, các cầu thủ U23 Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự. Chỉ trong 10 phút đầu trận, đội bóng xứ tỷ dân đã phải liên tục phạm lỗi từ xa để phá lối chơi của Hàn Quốc.

Phút 12, Bae Jun-ho đón bóng ở phía cột xa rồi ngả người bắt volley, nhưng cú dứt điểm của anh không thể vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của U23 Trung Quốc.

Sau quãng thời gian đầu chủ yếu tập trung phòng ngự, U23 Trung Quốc dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức được những pha lên bóng chất lượng. Điều này khiến Hàn Quốc không còn duy trì được sức ép liên tục như những phút đầu.

Phút 23, từ một pha phối hợp nhanh với độ chuẩn xác cao, Wang Yudong bứt tốc thoát xuống rồi dứt điểm chính xác, đưa U23 Trung Quốc vươn lên dẫn trước.

Có lợi thế, U23 Trung Quốc chủ động kéo thấp đội hình và tập trung bảo vệ khu vực trước vòng cấm.

Tuy nhiên, cách chơi phòng ngự này cũng không thể giúp đội bóng xứ tỷ dân giữ được lợi thế. Phút 33, U23 Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt góc, Lee Young-jun bật cao đánh đầu hướng bóng về góc xa, hạ gục thủ thành Li Hao, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tìm được bàn gỡ, tinh thần thi đấu của các cầu thủ xứ kim chi được cải thiện và các đợt lên bóng cũng mạch lạc, khó đoán hơn trước.

Tuy tạo ra được thêm một số cơ hội rất tốt để ghi bàn nhưng các chân sút của U23 Hàn Quốc không thể tận dụng được.

Bước sang hiệp hai, U23 Trung Quốc chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc giành vé vào chung kết bóng đá nam ASIAD 20 (Ảnh: eToday).

Phút 47, Wang Yudong đi bóng rồi tung cú dứt điểm có lực khá tốt, nhưng thủ môn Kim Joon Hong đã kịp thời cản phá.

Không lâu sau, U23 Hàn Quốc có lời đáp trả. Eom Ji Sung đi bóng từ cánh trái, ngoặt vào trong rồi tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Li Hao phải rất vất vả mới có thể đẩy bóng ra.

Những phút sau đó, đội bóng xứ kim chi gia tăng sức ép và liên tục đưa bóng về phía vòng cấm U23 Trung Quốc. Nhưng khi đang loay hoay chưa tìm được bàn thắng, Hàn Quốc suýt phải trả giá đắt.

Phút 62, từ đường trả bóng lên tuyến hai của đồng đội, Peng Xiao có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần khiến thủ môn Kim Joon Hong đứng chôn chân, nhưng bóng lại đi ra ngoài theo cách đầy khó tin.

Phút 79, U23 Trung Quốc phối hợp tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang khó chịu vào vòng cấm Hàn Quốc. Trong nỗ lực phòng ngự, Kim Ji Soo vô tình đưa bóng về phía khung thành đội nhà nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Những phút cuối trận, U23 Hàn Quốc gần như kéo cả đội hình lên tấn công với mục tiêu tìm bàn thắng và giải quyết đối thủ ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

Phút 82, Eom Ji Sung đi bóng bên cánh rồi thực hiện quả tạt chính xác vào vòng cấm. Bae Jun Ho băng vào đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn Li Hao, giúp U23 Hàn Quốc vượt lên dẫn 2-1.

Trong thời gian còn lại, U23 Trung Quốc dù thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn không tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại trước Hàn Quốc.