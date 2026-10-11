Ngược dòng đánh bại Strasbourg, Nice giải tỏa áp lực ở nhóm cuối Ligue 1

📊 Xem thống kê chi tiết trận Nice 2-1 Strasbourg: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-nice-2-1-strasbourg-nice-nguoc-dong-ngoan-muc-468862.html

Nice2 - 1StrasbourgKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Nice tiếp đón Strasbourg.

12'Nice kiểm soát bóng vượt trội

Sau hơn 10 phút đầu trận, Nice là đội chủ động cầm trịch trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 62% - 38%. Dù vậy, Strasbourg mới là bên có cơ hội đầu tiên khi sở hữu pha dứt điểm trúng đích duy nhất (0 - 1), buộc thủ thành đội chủ nhà phải thực hiện 1 pha cứu thua.

25'Strasbourg nhỉnh hơn về cơ hội

Trôi qua 25 phút thi đấu, trận đấu diễn ra khá giằng co nhưng đội khách Strasbourg đang có phần chủ động hơn khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (53% so với 47%). Strasbourg cũng tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn với số lần dứt điểm là 1 - 3, trong đó có 1 cú sút trúng đích buộc thủ môn đội chủ nhà phải cứu thua, trong khi Nice vẫn chưa có cú dứt điểm trúng khung thành nào.

37'Nice sớm điều chỉnh nhân sự ở hiệp một

Phút 37, Nice buộc phải có sự thay đổi người sớm khi Hicham Boudaoui được tung vào sân thế chỗ Djibril Coulibaly. Đội chủ nhà đang trải qua thế trận khá lép vế trước Strasbourg với số pha dứt điểm khiêm tốn 1-6 và tỷ số vẫn đang là 0-0.

37'Strasbourg lấn lướt về số cơ hội dứt điểm

Tiến về những phút cuối hiệp một, Nice và Strasbourg vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0. Dù thời lượng cầm bóng khá cân bằng ở mức 48% - 52%, đội khách mới là bên tạo ra nhiều sức ép hơn khi áp đảo về số pha dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 2), buộc hàng thủ đội chủ nhà phải thi đấu rất tập trung.

41'Dario Essugo mở tỷ số cho Strasbourg

Phút 41, Dario Essugo dứt điểm chính xác đưa Strasbourg vượt lên dẫn trước 0-1 sau đường kiến tạo của Conrad Harder. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận lấn lướt của đội khách khi họ kiểm soát bóng tới 54% và tung ra tới 7 pha dứt điểm.

45+2'Nice gỡ hòa 1-1 sau pha phản lưới nhà

Phút 45+2', bất ngờ đã xảy ra khi Pape Demba Diop lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Nice có được bàn gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Bàn thắng may mắn đến đúng thời điểm quan trọng giúp đội chủ sân Allianz Riviera giải tỏa áp lực dù Strasbourg mới là bên chơi lấn lướt hơn trong hiệp một.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Joaquín Martínez Gauna nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Joaquín Martínez Gauna bên phía Strasbourg đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Allianz Riviera vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi tỷ số tạm thời là 1-1.

50'Strasbourg lấn lướt về số cơ hội dứt điểm

Bước sang phút 50, Strasbourg đang nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 45% - 55% và tích cực vây hãm khung thành đối phương. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm với 2 - 7 (trúng đích 1 - 3), buộc Nice phải tập trung phòng ngự chặt chẽ nhằm bảo toàn tỷ số 1-1.

62'Thế trận giằng co quyết liệt sau hơn một giờ thi đấu

Bước sang phút 62, thế trận vẫn diễn ra rất cân bằng với tỷ số hòa 1-1 khi Strasbourg nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (53% so với 47%). Nice tỏ ra sắc bén hơn ở khâu dứt điểm với 8 cú sút, trong đó có 5 pha trúng đích, nhưng hàng thủ Strasbourg cùng thủ môn của họ vẫn đang đứng vững với 4 lần cứu thua để hóa giải sức ép.

63'Strasbourg làm mới hàng công với Jacobo Ortega

Phút 63, Strasbourg quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Jacobo Ortega được tung vào sân để thế chỗ Conrad Harder. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1 trước Nice.

63'Strasbourg làm mới hàng công với Giovanni Reyna

Phút 63, Strasbourg quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Giovanni Reyna được tung vào sân thế chỗ Diogo Sousa. Trong thế trận đang hòa 1-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Reyna sẽ giúp tạo ra đột biến để tìm kiếm thêm bàn thắng.

73'Strasbourg làm mới tuyến giữa ở hiệp hai

Phút 73, Strasbourg thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa Samir El-Mourabet vào sân thế chỗ Dario Essugo. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi tỷ số vẫn đang là 1-1 trên sân Allianz Riviera.

73'Strasbourg làm mới hàng công với Fábio Baldé

Phút 73, Strasbourg thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Fábio Baldé được tung vào sân thế chỗ Samuel Amo-Ameyaw. Đội khách nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1 trong những phút còn lại của trận đấu.

73'Nice làm mới hàng công với Sofiane Diop

Phút 73, ban huấn luyện Nice quyết định rút Sepe Elye Wahi ra nghỉ và tung Sofiane Diop vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến. Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà rất cần thêm bàn thắng để cải thiện vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Ligue 1.

74'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 74, trận đấu tiếp tục duy trì thế giằng co khi tỷ số vẫn là 1-1. Strasbourg nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (45% - 55%) và tổng số pha dứt điểm (8 - 10), nhưng Nice lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống tiếp cận khung thành với số cú sút trúng đích vượt trội là 5 - 3.

75'Sofiane Diop nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 75, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Sofiane Diop bên phía Nice sau một pha phạm lỗi. Thế trận giằng co khi tỷ số vẫn đang là 1-1 khiến những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân ngày càng trở nên quyết liệt hơn.

76'Strasbourg làm mới nhân sự ở hiệp hai

Phút 76, Strasbourg quyết định có sự thay đổi người khi Lucas Høgsberg được tung vào sân thế chỗ Jeyland Mitchell. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách có thể muốn gia cố lại tuyến thi đấu nhằm tìm kiếm cơ hội bứt lên trong những phút cuối.

81'Jonathan Clauss đưa Nice vượt lên dẫn trước

Phút 81, Jonathan Clauss tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng quý giá giúp Nice vươn lên dẫn Strasbourg với tỷ số 2-1. Pha lập công ở giai đoạn cuối trận mang ý nghĩa then chốt, đưa đội chủ sân Allianz Riviera tiến rất gần tới trọn vẹn 3 điểm.

86'Nice tăng cường nhân sự ở những phút cuối

Phút 86, Nice thực hiện sự thay đổi người khi Everton Pereira được tung vào sân để thế chỗ Axel Witsel. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1 trước Strasbourg khi trận đấu trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

86'Nice điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 86, Nice đưa Isak Jansson vào sân thế chỗ Gauthier Hein. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình để bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1 trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

86'Nice bảo toàn lợi thế mong manh

Trận đấu trôi về phút 86, Strasbourg nỗ lực kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 49% - 51% và cân bằng tổng số pha dứt điểm 10 - 10. Dù vậy, Nice vẫn nắm giữ cách biệt dẫn 2-1 nhờ sự hiệu quả vượt trội ở khâu kết thúc với số lần dứt điểm trúng đích 6 - 3.

KTKết thúc: Nice 2-1 Strasbourg

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:54 11/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Nice và Strasbourg diễn ra vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Allianz Riviera hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài đầy toan tính. Hiện tại, Strasbourg đang tích cực tích lũy từng điểm số nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Nice cũng đặt quyết tâm giành kết quả tích cực để cải thiện vị trí hiện tại.

Strasbourg nỗ lực thu hẹp khoảng cách với nhóm trên

Bước vào trận đấu này, Strasbourg đang tạm xếp ở vị trí thứ 10 với 7 điểm. Phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất của đội bóng thể hiện sự đan xen với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Sau những kết quả trái ngược, chuyến hành quân đến sân Allianz Riviera mở ra cơ hội để họ tìm kiếm kết quả tích cực nhằm duy trì áp lực lên nửa trên bảng xếp hạng.

Dù phải thi đấu trên sân khách, Strasbourg cho thấy họ sẵn sàng thi đấu chủ động trước các đối thủ ngang tầm. Lối chơi kỷ luật cùng việc chắt chiu điểm số qua từng vòng đấu sẽ là chìa khóa để đội khách theo đuổi mục tiêu cạnh tranh các vị trí tham dự đấu trường châu Âu.

Nice tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà Allianz Riviera

Ở phía bên kia chiến tuyến, Nice hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, chỉ kém đội khách vỏn vẹn 2 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả chưa thực sự ổn định đòi hỏi Nice phải có những toan tính thận trọng hơn khi trở về sân nhà.

Lợi thế sân bãi tại Allianz Riviera sẽ là điểm tựa quan trọng để Nice thiết lập thế trận chắc chắn. Khoảng cách điểm số rất sít sao giữa hai câu lạc bộ biến trận đấu này thành cơ hội rõ rệt để Nice thu hẹp cách biệt hoặc thay đổi cục diện hiện tại nếu tận dụng tốt ưu thế địa lợi.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nice đang là đội nắm giữ đôi chút lợi thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Strasbourg. Lịch sử này mang lại sự tự tin nhất định cho đội chủ sân Allianz Riviera trong việc hóa giải lối chơi của đối phương.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ chặt chẽ ngay từ những phút đầu khi cả Nice và Strasbourg đều không muốn mắc sai lầm trước đối thủ trực tiếp. Với khoảng cách 2 điểm mong manh, sự cẩn trọng về mặt chiến thuật sẽ đóng vai trò quyết định diễn biến trên sân.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)