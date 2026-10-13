Ngược dòng đánh bại Napoli 3-1, Villarreal đẩy đối thủ lún sâu vào khủng hoảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Villarreal 3-1 Napoli: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Villarreal3 - 1NapoliKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Villarreal tiếp đón Napoli.

8'Amir Rrahmani mở tỷ số sớm cho Napoli

Ngay phút thứ 8, Amir Rrahmani đã tỏa sáng để đưa Napoli vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Villarreal. Bàn thắng từ rất sớm giúp đại diện Serie A giành lợi thế lớn trong việc kiểm soát thế trận.

13'Napoli nắm lợi thế sớm dù cầm bóng ít hơn

Bước sang phút 13, Villarreal kiểm soát bóng nhỉnh hơn với thời lượng 56% - 44% nhưng chưa thể tạo ra đột biến trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội khách. Ngược lại, Napoli thi đấu đầy hiệu quả khi nắm lợi thế dẫn 0-1 và hoàn toàn vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 0-2.

23'Georges Mikautadze gỡ hòa cho Villarreal

Phút 23, Georges Mikautadze tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho Villarreal. Pha lập công quý giá giúp đại diện Tây Ban Nha giải tỏa sức ép sau bàn thua sớm và lấy lại sự tự tin trên sân nhà Estadio de la Cerámica.

25'Thế trận giằng co sau nửa đầu hiệp một

Trận đấu trôi qua nửa đầu hiệp một với tốc độ khá cao sau khi hai đội hòa nhau 1-1. Villarreal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45% và tích cực bắn phá hơn khi tung ra 6 - 4 lần dứt điểm, nhưng Napoli vẫn luôn nguy hiểm ở các pha phản công với 1 - 2 cú sút trúng đích.

26'Villarreal ngược dòng dẫn 2-1 chóng vánh

Chỉ 3 phút sau bàn gỡ hòa, Villarreal đã hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc ở phút 26. Đón đường kiến tạo từ Gerard Moreno, Álvaro Santiago Mouriño González dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước Napoli sau khi sớm bị thủng lưới.

33'Georges Mikautadze nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 33, tiền đạo Georges Mikautadze bên phía Villarreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-1 nhưng cần giữ cái đầu lạnh khi đối thủ vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn.

37'Napoli nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Tiến về những phút cuối hiệp một, Napoli nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% (so với 44% của Villarreal). Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì thế dẫn trước 2-1 nhờ lối chơi rình rập đầy hiệu quả, thể hiện qua số pha dứt điểm nhỉnh hơn 7 - 6.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, hai đội duy trì thế trận đôi công khá cân bằng khi Napoli nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%. Dù vậy, Villarreal vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các đợt lên bóng với tổng số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 9 - 7 (trúng đích 2 - 2) để bảo toàn cách biệt 2-1.

55'Thẻ vàng cho Giovane Santana Do Nascimento

Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Giovane Santana Do Nascimento sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Villarreal dẫn 2-1, các cầu thủ Napoli bắt đầu bộc lộ sự nôn nóng trong những pha tranh chấp nhằm giành lại quyền kiểm soát.

60'Napoli tăng cường hàng công với Noa Lang

Phút 60, Napoli thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Noa Lang được tung vào sân thế chỗ cho Giovane Santana Do Nascimento. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm phương án làm mới thế trận tấn công trong bối cảnh bị dẫn 1-2 trên sân của Villarreal.

60'Napoli tăng cường nhân sự ở phút 60

Phút 60, Napoli thực hiện sự thay đổi về mặt nhân sự khi Leonardo Spinazzola được tung vào sân để thế chỗ cho Scott McTominay. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm phương án làm mới lối chơi nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 2-1.

61'Napoli tăng cường hàng công với David Neres

Phút 61, Napoli quyết định có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi David Neres được tung vào sân thế chỗ Matteo Politano. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-1 và chỉ kiểm soát bóng 48%, đội khách cần thêm đột biến ở các tình huống tấn công biên để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

62'Kevin De Bruyne nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Kevin De Bruyne sau một pha phạm lỗi. Trong thế trận Napoli đang bị Villarreal dẫn 2-1, chiếc thẻ phạt của tiền vệ này càng khiến đội khách thêm phần sốt ruột khi nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa chưa mang lại kết quả.

62'Villarreal duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 62, Villarreal vẫn giữ được thế chủ động cùng cách biệt tỷ số 2-1 trước Napoli. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48% và vượt trội ở số pha dứt điểm (12 - 7), liên tục tạo sức ép nhằm bảo toàn cục diện thuận lợi.

63'Villarreal làm mới hàng công với Oluwaseyi

Phút 63, Villarreal quyết định làm mới hàng công khi rút Gerard Moreno ra nghỉ để nhường chỗ cho Tani Oluwaseyi. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-1 và việc bổ sung sức trẻ hứa hẹn giúp họ duy trì sức ép cũng như bảo toàn lợi thế trước Napoli.

63'Villarreal rút Georges Mikautadze rời sân

Phút 63, Villarreal có sự điều chỉnh nhân sự khi Alex Freeman được tung vào sân thế chỗ Georges Mikautadze. Đội chủ nhà dường như muốn làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1 trước sức ép từ Napoli.

67'Nathan-Dylan Saliba nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 67, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nathan-Dylan Saliba bên phía Villarreal do lỗi phản ứng. Không khí trên sân Estadio de la Cerámica đang nóng lên rõ rệt khi hai đội liên tục có những pha tranh chấp quyết liệt.

68'Villarreal đưa Juan Foyth vào sân củng cố tuyến dưới

Phút 68, Villarreal tiến hành thay đổi nhân sự khi Juan Foyth được tung vào sân để trám vị trí của Alberto Moleiro. Động thái này cho thấy đội chủ nhà đang chủ động tăng cường chất thép cho khâu phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số 2-1 trước sức ép từ đối thủ.

72'Napoli tăng cường tuyến giữa với Lobotka

Phút 72, Napoli thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Stanislav Lobotka được tung vào sân để thế chỗ cho Billy Gilmour. Đang bị dẫn trước 2-1 trên sân Estadio de la Cerámica, đại diện nước Ý cần sự tươi mới ở khu trung tuyến nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

72'Napoli tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 72, Napoli thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Lorenzo Lucca được tung vào sân để thế chỗ Rafael Marin Zamora. Đang bị dẫn trước 2-1, đại diện nước Ý dồn sức tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74'Villarreal duy trì sức ép bảo toàn lợi thế

Bước sang phút 74, Villarreal vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 53% - 47% cùng thế dẫn bàn 2-1. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành đối phương khi vượt trội về số pha dứt điểm 13 - 7, buộc Napoli phải căng mình chống đỡ và liên tiếp phạm lỗi nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng.

83'Villarreal đưa Ayoze Pérez vào sân

Phút 83, Villarreal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ayoze Pérez được tung vào sân để thế chỗ cho Santi Comesaña. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo toàn thế dẫn trước 2-1 trong những phút cuối đầy căng thẳng trên sân Estadio de la Cerámica.

84'Villarreal gia cố đội hình cuối trận

Phút 84, Villarreal tiến hành thay đổi nhân sự khi Sergi Cardona Bermúdez được tung vào sân thế chỗ Pape Gueye. Đội chủ sân Estadio de la Cerámica nỗ lực làm mới tuyến phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số 2-1 trước sức ép muộn từ đối thủ.

85'Di Lorenzo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 85, đến lượt Giovanni Di Lorenzo bên phía Napoli phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estadio de la Cerámica đang trở nên rất nóng ở những phút cuối với liên tiếp các pha can thiệp quyết liệt.

86'Tani Oluwaseyi nới rộng cách biệt 3-1 cho Villarreal

Phút 86, Tani Oluwaseyi tỏa sáng với bàn thắng quan trọng giúp Villarreal nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Napoli. Pha lập công ở những phút cuối trận gần như dập tắt hy vọng có điểm của đại diện nước Ý ngay tại Estadio de la Cerámica.

86'Villarreal nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh

Bước sang phút 86, Villarreal vẫn đang nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 2-1 trước sức ép từ Napoli. Thế trận diễn ra tương đối giằng co với thời lượng kiểm soát bóng 52% - 48%, trong khi đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (15 - 11), nhưng cả hai bên đều chỉ có cùng 3 - 3 lần đưa bóng trúng đích.

KTKết thúc: Villarreal 3-1 Napoli

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:53 14/10/2026

Villarreal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và muốn giữ nhịp trong cuộc đua này khi tiếp Napoli tại Estadio de la Cerámica. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026. Villarreal hiện đứng hạng 21 với 0 điểm, còn Napoli xếp hạng 27 cũng với 0 điểm.

Cuộc đua bám đuổi khi bảng xếp hạng còn sít sao

Cả hai đội cùng có 0 điểm, nên khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thật sự. Villarreal hơn Napoli sáu bậc, nhưng lợi thế đó mong manh và có thể bị xóa ngay sau một trận đấu.

Vì vậy, đây là cơ hội để Villarreal tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Napoli, đây là dịp để vượt lên nhóm dưới và tiến gần hơn tới nhóm dẫn đầu.

Phong độ: Villarreal chao đảo, Napoli nhỉnh hơn

Villarreal thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội thua trận mới nhất, trước đó có hai chiến thắng liên tiếp, và thua hai trận ở giai đoạn xa hơn. Chuỗi kết quả cho thấy đội chủ nhà chưa thật ổn định.

Napoli có phong độ cân bằng hơn một chút khi thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội thắng trận mới nhất, hòa trận liền trước và thắng trận thứ ba tính ngược. Hai trận thua nằm ở phần cũ nhất của chuỗi, nên Napoli đang đi lên trong vài vòng đấu gần đây.

Tuy nhiên, Villarreal sẽ thi đấu trên sân nhà trong một trận có tính chất cạnh tranh trực tiếp. Điều này giúp đội chủ nhà bù đắp phần nào cho dấu hỏi về sự ổn định.

Thế đối đầu cân bằng tuyệt đối

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Villarreal thắng 2, hòa 1 và Napoli thắng 2. Hai đội chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt trước đối thủ. Lịch sử đối đầu vì thế không đủ để nghiêng hẳn về phía nào.

Một trận hòa trong chuỗi này cho thấy các cuộc chạm trán thường khá giằng co. Đây là lý do trận đấu rạng sáng 14/10 có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Villarreal cần kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sự cổ vũ từ khán đài để tránh thêm một trận thua. Sau trận thua gần nhất, việc lấy lại sự chắc chắn sẽ quan trọng hơn mọi tính toán xa hơn.

Napoli có động lực từ chiến thắng trong trận mới nhất. Nếu duy trì được sự tự tin này, đội khách có thể gây khó khăn cho chủ nhà ngay từ những phút đầu. Mục tiêu của họ là tận dụng tinh thần đó để rút ngắn khoảng cách với Villarreal trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Villarreal có lợi thế sân nhà và đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Napoli lại có phong độ gần đây khá hơn một chút, cùng thế đối đầu cân bằng. Những yếu tố này cho thấy trận đấu có thể giằng co, và bên nào ổn định hơn trong các tình huống then chốt sẽ có lợi thế.

Với cả hai đội cùng chưa có điểm, một kết quả tích cực tại Estadio de la Cerámica sẽ là bước đệm quan trọng cho hành trình phía trước.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)