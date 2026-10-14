Ngược dòng đả bại AEK Athens FC, Shakhtar Donetsk tạo bước ngoặt tại Champions League

📊 Xem thống kê chi tiết trận Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athens FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-shakhtar-donetsk-3-1-aek-athens-fc-shakhtar-donetsk-nguoc-dong-ngoan-muc-469369.html

Shakhtar Donetsk3 - 1AEK Athens FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Shakhtar Donetsk tiếp đón AEK Athens FC.

13'Shakhtar Donetsk áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Shakhtar Donetsk đang làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên tới 72% - 28%. Dù vậy, thế trận áp đảo chưa mang lại sự khác biệt trên bảng điện tử khi tỷ số vẫn là 0-0, trong bối cảnh số pha dứt điểm đôi bên tạo ra vẫn đang giữ mức cân bằng 1-1.

18'Thẻ vàng cho Lovro Majer

Phút 18, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Lovro Majer của AEK Athens FC sau pha phạm lỗi. Thế trận trên sân vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội chơi đầy quyết liệt.

25'Thế trận giằng co sau nửa hiệp đầu

Trôi qua phút 25, Shakhtar Donetsk chủ động kiểm soát bóng với thời lượng 58% - 42%, nhưng chưa thể tạo ra sức ép áp đảo. AEK Athens FC phòng ngự kỷ luật và sẵn sàng đáp trả khi sở hữu số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 3 - 4, dù đội bóng Ukraine mới là bên có cơ hội rõ rệt hơn với 1 - 0 cú sút trúng đích.

28'Lovro Majer mở tỷ số cho AEK Athens FC

Phút 28, Lovro Majer tỏa sáng đưa AEK Athens FC vươn lên dẫn trước 0-1. Sau khi phải nhận thẻ vàng ở phút 18, tiền vệ này đã nhanh chóng để lại dấu ấn tích cực để mang về lợi thế dẫn bàn quý giá cho đại diện Hy Lạp.

31'VAR can thiệp, Shakhtar Donetsk hưởng phạt đền

Phút 31, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định cho Shakhtar Donetsk được hưởng một quả phạt đền từ tình huống liên quan đến Alisson. Cơ hội gỡ hòa quý giá đã mở ra cho đội bóng áo cam sau khi họ vừa để đối thủ dẫn trước 0-1 ít phút trước đó.

34'Pedrinho gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền

Phút 34, Pedrinho thực hiện thành công quả phạt đền để quân bình tỷ số 1-1 cho Shakhtar Donetsk. Bàn thắng quan trọng giúp đại diện Ukraine đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi để AEK Athens FC vươn lên dẫn trước.

37'Thế trận giằng co quyết liệt

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận tương đối cân bằng khi Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%). Dù vậy, AEK Athens FC cũng không hề lép vế trong các đợt lên bóng khi sở hữu số lần dứt điểm 4 - 5 so với đội chủ nhà.

42'Harold Moukoudi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 42, trung vệ Harold Moukoudi bên phía AEK Athens FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ phạt thứ hai của đội bóng Hy Lạp trong hiệp một, diễn ra trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng khi tỷ số đang là 1-1. Dù Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44%, AEK Athens FC lại không ngần ngại đáp trả với tổng số pha dứt điểm là 6 - 7.

54'Marlon Gomes dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 54, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Marlon Gomes bên phía Shakhtar Donetsk sau một pha vào bóng phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

61'Răzvan Marin nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 61, Răzvan Marin bên phía AEK Athens FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng với tỷ số hòa 1-1.

61'AEK Athens tích cực bắn phá khung thành

Bước qua phút 61, trận đấu vẫn giữ tỷ số hòa 1-1 dù thế trận diễn ra hết sức cởi mở. Dù Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46%, AEK Athens FC mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 2 - 3).

63'Shakhtar Donetsk tăng cường nhân sự trên sân

Phút 63, Shakhtar Donetsk thực hiện sự thay đổi người khi Isaque được tung vào sân để thế chỗ Pedrinho. Đội bóng Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm cải thiện thế trận tấn công trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1.

63'Shakhtar Donetsk tăng cường nhân sự trên hàng công

Phút 63, Shakhtar Donetsk quyết định làm mới tuyến đầu khi rút Newerton ra nghỉ và tung Gleiker Mendoza vào sân. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Ukraine tạo thêm đột biến trước đối thủ AEK Athens FC.

71'AEK Athens làm mới tuyến giữa với João Mário

Phút 71, AEK Athens FC quyết định rút Lovro Majer ra nghỉ và tung João Mário vào sân. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1, sự xuất hiện của tiền vệ mới có thể giúp đội khách tìm kiếm đột biến ở những phút thi đấu then chốt còn lại.

71'AEK Athens làm mới hàng công

Phút 71, AEK Athens FC có sự điều chỉnh nhân sự khi Mijat Gaćinović được tung vào sân để thế chỗ Ambrósini António Cabaça Salvador. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, đại diện Hy Lạp rõ ràng muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

73'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 73, hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số 1-1 trong thế trận đôi công căng thẳng. Dù Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47%, AEK Athens FC lại tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành khi dẫn trước về số lần dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 3).

78'AEK Athens FC điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 78, AEK Athens FC quyết định làm mới đội hình khi rút Milan Vitális ra nghỉ để nhường chỗ cho Kaan Kairinen. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng tươi mới trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1.

79'AEK Athens FC làm mới hàng công

Phút 79, AEK Athens FC có sự điều chỉnh trên hàng tấn công khi Barnabás Varga được tung vào sân để thế chỗ Luka Jovic. Đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ tạo nên đột biến trong những phút thi đấu còn lại.

80'Vinícius Tobias đưa Shakhtar Donetsk vượt lên dẫn trước

Phút 80, nhận đường kiến tạo từ Alisson, Vinícius Tobias dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Shakhtar Donetsk. Bàn thắng quý như vàng giúp đại diện Ukraine lật ngược thế cờ đầy kịch tính ở những phút cuối trận.

81'Shakhtar Donetsk củng cố đội hình sau bàn nâng tỷ số

Phút 81, ngay sau khi vừa vươn lên dẫn 2-1, Shakhtar Donetsk quyết định rút Marlon Gomes ra nghỉ để nhường chỗ cho Egor Nazaryna. Động thái thay người này có thể nhằm bổ sung thể lực nơi tuyến giữa, giúp đội bóng bảo toàn lợi thế mong manh trong những phút cuối trận.

83'AEK Athens FC làm mới hàng công

Phút 83, AEK Athens FC quyết định rút Răzvan Marin ra nghỉ để nhường chỗ cho Oleksandr Zubkov. Đang bị Shakhtar Donetsk dẫn trước 2-1 sau bàn thua chóng vánh ở phút 80, đội bóng Hy Lạp buộc phải gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối.

85'AEK Athens nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 85, Shakhtar Donetsk vẫn đang nắm lợi thế dẫn 2-1 dù quyền chủ động trên mặt trận tấn công lại thuộc về đại diện Hy Lạp. AEK Athens FC nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 11-13 (trúng đích 2-3), liên tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, Shakhtar Donetsk kiểm soát bóng 54% và chấp nhận phạm lỗi tới 15-14 lần để ghìm nhịp độ, quyết bảo vệ khoảng cách mong manh trước sức ép dồn dập từ đối thủ.

86'Gleiker Mendoza nới rộng cách biệt lên 3-1

Phút 86, Gleiker Mendoza tỏa sáng với pha dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-1 cho Shakhtar Donetsk. Bàn thắng muộn này giúp đại diện Ukraine tạo ra cách biệt an toàn trước AEK Athens FC khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

87'Shakhtar Donetsk rút Kauã Elias rời sân

Phút 87, Shakhtar Donetsk thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Luca Meirelles được tung vào sân để thế chỗ Kauã Elias. Dẫn trước 3-1 khi thời gian thi đấu chính thức sắp cạn, đội bóng Ukraine chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn lợi thế.

87'Shakhtar Donetsk gia cố đội hình cuối trận

Phút 87, Shakhtar Donetsk quyết định rút Alisson ra nghỉ để nhường chỗ cho Lucas Ferreira. Sau khi liên tiếp ghi bàn nới rộng cách biệt lên 3-1, sự thay đổi nhân sự này có thể nhằm giúp đại diện Ukraine làm mới tuyến thi đấu và bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

90'Thẻ vàng cho Barnabás Varga

Phút 90, tiền đạo Barnabás Varga của AEK Athens FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Shakhtar Donetsk dẫn trước 3-1 ở những phút cuối, tình huống này phản ánh sự sốt ruột và bất lực của đại diện Hy Lạp.

KTKết thúc: Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athens FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:55 15/10/2026

Shakhtar Donetsk và AEK Athens FC gặp nhau lúc 02h00 ngày 15/10/2026 tại Stamford Bridge. Cả hai đội đều bước vào trận với chuỗi kết quả tích cực, nên đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang tự tin.

Shakhtar Donetsk: năm trận, năm chiến thắng

Shakhtar Donetsk đang có phong độ rất tốt. Đội thắng cả 5 trận gần nhất, tức là chưa để mất điểm trong chuỗi này. Một mạch thắng liền như vậy thường mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định.

Tuy nhiên, phong độ gần đây chưa phản ánh trên bảng xếp hạng. Shakhtar Donetsk đang đứng thứ 23 với 1 điểm. Sự tương phản giữa chuỗi trận vừa qua và thứ hạng hiện tại là điểm đáng chú ý của đội bóng này.

AEK Athens FC: ổn định và bền bỉ

AEK Athens FC cũng không kém cạnh. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại. Kết quả hòa nằm ở trận thứ tư tính ngược từ gần nhất, còn trận mới nhất là một chiến thắng.

Trên bảng xếp hạng, AEK Athens FC đứng thứ 17 với 3 điểm. Họ hơn Shakhtar Donetsk 6 bậc và 2 điểm, một khoảng cách nhỏ nhưng cho thấy AEK Athens FC đang nhỉnh hơn một chút.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về AEK Athens FC

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây. AEK Athens FC thắng trong lần đó, còn Shakhtar Donetsk chưa có điểm nào. Một trận đấu chưa đủ để nói về xu hướng dài hạn, nhưng nó mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Hy Lạp.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng mang theo chuỗi kết quả tốt, nên trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng duy trì sự tập trung và hiệu quả ở những tình huống then chốt. Shakhtar Donetsk muốn biến phong độ thành điểm số trên bảng xếp hạng. AEK Athens FC muốn tiếp tục chuỗi không thua và giữ lợi thế nhỏ về thứ hạng.

Nhìn chung

Về phong độ, Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn với 5 trận toàn thắng. Về thứ hạng và lần gặp gần nhất, AEK Athens FC lại có phần nhỉnh hơn. Hai yếu tố này bù trừ cho nhau, khiến trận đấu hứa hẹn cân bằng và khó đoán giữa hai đội đang vào phom.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)