Ngược đời thị trường 'chợ đen' vé concert BIGBANG, hạng càng thấp chênh càng cao

Concert BIGBANG tại Hà Nội diễn ra vào ngày 24 - 25/10, mở khu đổi vòng sớm cho fan từ ngày 22/10. Toàn bộ vé trên hệ thống chính đã bán hết với thời gian tính bằng phút ở mỗi đợt mở bán. Vì vậy, đây là thời điểm "phe vé" nhộn nhịp nhất, lợi dụng tâm lí sốt ruột của nhóm người hâm mộ chưa mua được vé.

Sơ đồ - giá vé gốc concert BIGBANG tại Hà Nội.

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Theo ghi nhận của phóng viên và khảo sát nhanh trên Threads, thị trường "chợ đen" đang "đẩy giá" lên cao, bị nhiều fan chỉ trích "ngáo giá".

Cụ thể, CAT 5 (khu vực hạn chế tầm nhìn) có giá gốc 1 triệu đồng bị "hét giá" lên 5 triệu đồng/ vé. CAT 3 - 4 giá gốc là 2 - 3,5 triệu đồng bị "phe vé" bán lại với giá 4 - 6 triệu đồng. Các hạng vé cao như CAT 1, Ultimate VIP Package, Diamond có xu hướng lệch từ 1 - 1,5 triệu so với giá gốc.

Hạng vé càng cao thì giá "chợ đen" lại có xu hướng "ăn chênh lệch" ít hơn so với hạng thấp. Nguyên nhân có thể do xu hướng khán giả tìm kiếm các hạng vé thấp (như CAT 3 - 4 - 5) nhiều hơn. Các fan chủ đích mua hạng vé Standing hay hạng cao như Ultimate, Diamond được cho là dễ "săn được" vé hơn do có thêm vé từ đợt mở bán bổ sung hoặc chương trình tặng vé của nhà tài trợ.

Vé hạng thấp bị bán chênh cao hơn so với hạng cao còn có thể là chiêu trò của "phe vé", nhằm dẫn dụ fan mua vé hạng cao. Ví dụ, vé CAT 4 bị "thổi" từ 2 triệu đồng lên 4 triệu đồng, fan sẽ có xu hướng mua luôn hạng Standing (giá gốc 4,5 triệu đồng) hoặc CAT 2 (5,5 triệu đồng) có phần chênh ít hơn, đồng thời dễ cảm thấy khoảng chênh lệch này là "hợp lí", "chấp nhận được".

Những bài đăng cập nhật tình hình "phe vé" chào mua lại vé từ fan đến đổi vòng càng khiến người hâm mộ sốt ruột lo lượng vé "chợ đen" cũng khan hiếm.

Tình trạng bị đẩy giá đã có từ đợt mở bán đầu tiên của concert BIGBANG tại Hà Nội. Dù háo hức được vào sân thưởng thức, các fan cũng cần cẩn trọng khi giao dịch để tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo.

Trên mạng xã hội, nhiều V.I.P trấn an nhau không nên vội vàng "chốt vé" giá cao. Bởi đây là lúc "phe vé" cố ý hùa nhau, đôn giá lên cao hòng tạo hiệu ứng "sốt vé", đánh vào nhóm fan có tâm lí yếu.

Fan chia sẻ bí kíp "ép giá" phe vé.

Một số fan chia sẻ bí kíp "ép giá" phe vé tại sân. "Ép giá" vào concert Day 1 có tỉ lệ thành công cao hơn, do Day 2 có hiệu ứng bùng nổ từ đêm đầu tiên nên giá vé "chợ đen" có khả năng càng bị đẩy cao và khó đàm phán.

Khán giả cần bám sát tình hình đến gần giờ đóng cổng check-in để trả giá nhưng vẫn cần cam kết dẫn vào sân thành công mới chuyển tiền.

Không ít fan bày tỏ sẵn sàng ngồi "CAT 6" - "quẩy" bên ngoài sân vận động Mỹ Đình nếu không mua được vé concert BIGBANG với giá hợp lý chứ quyết không trở thành "con mồi" cho "phe vé".