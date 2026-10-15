Ngược chiều thế giới, giá vàng trong nước chững lại, có nơi giảm 200.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm 200.000 đồng/lượng

Thời điểm 08h32, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá mở cửa như sáng hôm qua. Chênh lệch hai chiều vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng.

Vàng SJC 5 chỉ mua vào/bán ra ở mức 140,3-143,320 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 140,3-143,330 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 139,8-142,9 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 10h53, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,6-143,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng mua vào nhưng giữ nguyên giá bán ra thị trường.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 136,6-141,6 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 136,4-141,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 138,6-142,6 triệu đồng/lượng, cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, tương tự như giá mở cửa sáng qua. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng chênh lệch mua vào/bán ra vẫn ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 139,8-143,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá giao dịch sáng qua. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo mua vào/bán ra niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC Bảo Tín Mạnh Hải giá 140,3-143,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng VietinBank SJC cũng giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% vào hôm nay, phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần đạt được trong phiên trước đó khi đồng đô la Mỹ giảm giá, trong khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này sau báo cáo lạm phát khả quan.

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần.

Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.158,63 đô la/ounce vào lúc 02:57 (giờ GMT), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/10 vào hôm thứ Tư. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 tăng 1,8% lên 4.180,00 đô la/ounce.

Đồng đô la giảm giá sau khi vượt qua mức đỉnh 18 tháng vào đêm qua. Đồng đô la yếu hơn khiến vàng thỏi được định giá bằng đô la trở nên phải chăng hơn đối với người mua ở nước ngoài.

"Những gì chúng ta đang thấy ở đây chỉ là triệu chứng của một thị trường không chắc chắn về chính sách lãi suất của Mỹ, và điều đó dẫn đến một chút biến động", nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, Kyle Rodda, đánh giá

"Giá vàng đang tiến gần đến một mức rất quan trọng, ngay dưới mức 4.000 đô la. Nếu chúng ta lại thấy một số dữ liệu thực sự mạnh mẽ, thì có quan điểm cho rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ phải tăng lãi suất tương đối khẩn cấp, và đó sẽ là mức trọng tâm", chuyên gia Kyle Rodda bổ sung.

Giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng tốc trong tháng 9 khi giá xăng tăng vọt. Các nhà giao dịch đang dự đoán khoảng 27% khả năng tăng lãi suất vào cuối tháng này, so với 22% trước khi có dữ liệu, theo công cụ FedWatch của CME.

Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, Mary Daly, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ cần phải tăng lãi suất ngắn hạn hơn nữa, mặc dù bà đã ra tín hiệu không cần thiết phải tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 10. Phó Chủ tịch phụ trách giám sát, Michelle Bowman, cho biết vẫn còn thời gian để chờ xem trước khi có bất kỳ hành động nào khác.

Mặc dù vàng được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của nó vì nó không sinh lãi. Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang Chỉ số Giá sản xuất (PPI) và dữ liệu doanh số bán lẻ, dự kiến công bố lúc 12:30 GMT.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 1,1% lên 56,26 đô la/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 1.611,15 đô la và palladium tăng 1,3% lên 1.107,83 đô la.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay 15/10.