Ngừng tuần hoàn 2 lần liên tiếp, người đàn ông 64 tuổi thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Ngừng tuần hoàn 2 lần liên tiếp do tắc động mạch vành

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ vừa kịp thời cứu sống người bệnh N.V.B., 64 tuổi, ở Thanh Sơn, Phú Thọ, sau khi người bệnh 2 lần ngừng tuần hoàn trong thời gian ngắn.

Khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, ông B. xuất hiện đau ngực kèm khó thở, ý thức lơ mơ, không còn tỉnh táo. Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực. Tại đây, ông đột ngột ngừng tuần hoàn và được các bác sĩ cấp cứu, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua ống nội khí quản và tiếp tục ngừng tuần hoàn lần thứ hai. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, đồng thời kích hoạt báo động đỏ toàn viện.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định chụp và can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành nuôi tim, phù hợp với tình trạng nhồi máu cơ tim cấp.

Ảnh: BVCC

Can thiệp động mạch vành trong tình trạng sốc nặng

Ca can thiệp diễn ra khó khăn do người bệnh đang bị toan chuyển hóa nặng, rối loạn nhịp tim và huyết động không ổn định. Sau khi xử lý tổn thương động mạch vành, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị và theo dõi sát.

Mặc dù nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim đã được xử lý, tình trạng người bệnh vẫn rất nguy kịch. Người bệnh bị sốc sau can thiệp, huyết áp phụ thuộc vào 2 thuốc vận mạch liều cao, khí máu cho thấy tình trạng toan chuyển hóa nặng, phổi xấu do phù phổi cấp.

Các bác sĩ tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, đồng thời chỉ định lọc máu liên tục và đặt hệ thống PiCCO nhằm theo dõi, đánh giá huyết động và hỗ trợ tối ưu hóa điều trị. Người bệnh được duy trì các biện pháp hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và điều chỉnh tình trạng toan kiềm.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Liều thuốc vận mạch được giảm từng bước, chức năng hô hấp tiến triển tốt hơn và mức độ phụ thuộc máy thở giảm.

Sau 3 ngày điều trị, người bệnh được cắt an thần và rút ống nội khí quản. Ý thức và tình trạng toàn thân tiếp tục cải thiện, không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh sau hai lần ngừng tuần hoàn.

Sau 8 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, người bệnh hồi phục, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Tăng huyết áp không điều trị làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch

Theo thông tin bệnh án, ông B. có tiền sử tăng huyết áp nhưng không được theo dõi và điều trị thường xuyên, đồng thời lạm dụng rượu trong thời gian dài. Đây là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Tăng huyết áp kéo dài có thể gây tổn thương thành mạch và làm tăng gánh nặng cho tim. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể góp phần làm tăng nguy cơ bệnh động mạch vành, suy tim, đột quỵ và các biến cố tim mạch khác.

Sử dụng rượu bia quá mức cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp và sức khỏe tim mạch. Nguy cơ phụ thuộc vào lượng và tần suất sử dụng cùng các yếu tố sức khỏe khác.

Trường hợp ông B. cho thấy đau ngực kèm khó thở, đặc biệt khi xuất hiện đột ngột, cần được đánh giá y tế sớm thay vì tự theo dõi tại nhà. Người có tăng huyết áp cần kiểm tra huyết áp định kỳ, tuân thủ điều trị và trao đổi với bác sĩ nếu có bất thường.

Khi xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hoặc ngất, người bệnh cần đến cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu ngay để được đánh giá nguy cơ nhồi máu cơ tim và các biến cố tim mạch cấp tính.