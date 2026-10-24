Ngừng bắn tại điểm nóng Ukraine nhờ vai trò đặc biệt của bà Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc họp HĐBA LHQ về trẻ em, giáo dục và công nghệ trong xung đột. Ảnh: TTXVN phát

Theo đài RT, Điện Kremlin ngày 23/10 xác nhận Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn tạm thời tại thị trấn Alyoshki thuộc tỉnh Kherson do Nga kiểm soát, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và sơ tán dân thường. Thỏa thuận đạt được sau nỗ lực trung gian do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump điều phối.

Nằm gần tiền tuyến tại tỉnh Kherson, khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2022, Alyoshki đã bị cắt đứt phần lớn nguồn cung thiết yếu và các dịch vụ cơ bản trong nhiều tháng do những gì phía Nga mô tả là cuộc bao vây của Ukraine. Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tình trạng rải mìn đã cản trở hoạt động chuyển hàng cứu trợ và sơ tán, khiến khoảng 1.500–2.000 dân thường bị mắc kẹt tại thị trấn, trong đó nhiều người cao tuổi.

Trước đó, bà Melania Trump từng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo tại Alyoshki. Bà mô tả tình hình ở đây là “nghiêm trọng”, đồng thời gọi Alyoshki là “một đô thị tiền tuyến bên bờ vực thảm họa”.

Theo bà Trump, phần lớn những người còn ở lại thị trấn là người cao tuổi, đang rất cần được chăm sóc y tế, thuốc men, thực phẩm và nước sạch.

Các đại diện dân sự của Nga và Ukraine sẽ đánh giá nhu cầu của người dân, đồng thời hỗ trợ tổ chức sơ tán đến một trong hai nước, tùy theo nguyện vọng của từng người, bà cho biết.

Moskva cáo buộc Kiev cố tình gây ra khủng hoảng nhân đạo bằng cách nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tiếp tế dân sự và cản trở hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ. Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik trước đó mô tả tình hình này là “phong tỏa kiểu thời trung cổ bằng các phương thức hiện đại”, đồng thời cáo buộc lực lượng Ukraine ngăn cản người dân rời khỏi khu vực.

Trong khi đó, phía Ukraine đưa ra cáo buộc trái ngược. Giới chức Ukraine cho rằng Nga cản trở việc sơ tán dân thường và ngăn các đoàn cứu trợ tiếp cận Alyoshki. Ngày 8/10, Văn phòng Thanh tra Nhân quyền Ukraine cho biết hai bên vẫn liên lạc về việc sơ tán an toàn, song chưa đạt được tiến triển thực tế; Kiev khẳng định sẵn sàng phối hợp thiết lập lệnh ngừng bắn cục bộ, tuyến đường an toàn và tiếp nhận những người muốn sơ tán sang vùng do Ukraine kiểm soát.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về cuộc khủng hoảng trong cuộc điện đàm hồi đầu tháng này. Hai nhà lãnh đạo nhất trí để Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova duy trì liên lạc với văn phòng bà Melania Trump nhằm phối hợp các nỗ lực nhân đạo.

Tỉnh Kherson là một trong những địa bàn giao tranh giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022. Nga tuyên bố sáp nhập Kherson cùng ba vùng lãnh thổ khác của Ukraine sau các cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 9/2022, trong khi Kiev và phần lớn cộng đồng quốc tế không công nhận kết quả này. Khu vực Kherson tiếp tục chịu tác động của các hoạt động quân sự, khiến tình hình an ninh và đời sống dân thường ở những địa bàn gần tiền tuyến gặp nhiều khó khăn.