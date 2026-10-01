Ngửi thấy mùi lạ trong phòng ngủ, cúi xuống gầm giường kiểm tra thấy cảnh tượng kinh hãi

Theo lời kể của nạn nhân, vào tối 27/9, khi chuẩn bị đi ngủ, bà ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ dưới nệm. Tưởng rằng có con vật nào đó đã thải phân, bà cúi xuống gầm giường kiểm tra và tá hỏa khi đối mặt với một con rắn hổ mang chúa đực đang cuộn tròn bên dưới.

Trong cơn hoảng loạn, chủ nhà lập tức gọi điện cầu cứu Tổ chức Bảo tồn Bò sát Asih Tabanan.

Đến ngày 28/9, một đội cứu hộ đã có mặt để xử lý con vật nguy hiểm này. Đoạn clip ghi lại hiện trường cho thấy người bắt rắn phải cẩn thận kéo con vật ra ngoài trong khi nó liên tục phình mang và nhe răng nanh đe dọa.

Sau khi khéo léo né tránh những cú mổ, chuyên gia đã dùng tay đeo găng bảo hộ tóm gọn được cổ con rắn.

Clip bắt rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét bò vào gầm giường nhà dân. Nguồn: Người đưa tin

Người trực tiếp bắt rắn đưa ra khuyến cáo: "Cần lưu ý rằng loài này thường không tấn công trừ khi bị khiêu khích. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp phải rắn độc".

Về nguyên nhân con rắn xuất hiện trong phòng ngủ, bà Astrid, Trưởng ban tổ chức cho biết, gia đình đã nhìn thấy một con rắn bò trước nhà từ 3 ngày trước nhưng chủ quan cho rằng nó chưa vào trong.

Bà cũng giải thích thêm rằng con vật không làm tổ dưới gầm giường mà chỉ đang tìm chỗ ẩn náu an toàn sau khi ăn no. Sau khi khống chế thành công, lực lượng cứu hộ đã đưa con rắn rời khỏi ngôi nhà.