Ngửi thấy mùi khét trong xe ô tô: Nguyên nhân có thể là gì?

Mùi khét xuất hiện trong xe ô tô khi đang lái xe là dấu hiệu cảnh báo các bộ phận có thể bị hỏng hoặc hoạt động không đúng, gây nguy cơ an toàn và tốn kém sửa chữa. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp chủ xe xử lý kịp thời, bảo vệ xe và hành trình.

Người lái xe lo lắng khi phát hiện mùi khét trong xe, cảnh báo nguy cơ hỏng hóc cần kiểm tra ngay. Ảnh: Jalopnik

Xe ô tô là tổ hợp phức tạp với hơn 30.000 bộ phận cùng nhiều loại chất lỏng, dầu nhớt và nhiên liệu vận hành đồng bộ. Khi xuất hiện mùi khét, đây thường là dấu hiệu cảnh báo một bộ phận nào đó đang gặp sự cố hoặc dầu nhớt bị rò rỉ, gây nguy hiểm tiềm ẩn.

Mùi xe cũng có thể thay đổi theo tình trạng bảo dưỡng. Ví dụ, mùi ẩm mốc thường do nấm mốc phát triển trong hệ thống điều hòa, còn mùi xăng nồng nặc có thể báo hiệu rò rỉ bình nhiên liệu hoặc kim phun bị lỗi. Tuy nhiên, mùi khét thường liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng hơn trong xe.

Một nguyên nhân phổ biến là mùi cháy từ bộ ly hợp (côn) trên xe số sàn. Khi leo dốc hoặc tăng tốc mạnh, ly hợp quá nhiệt hoặc bị ma sát quá mức do sử dụng không đúng cách sẽ sinh ra mùi cháy giống mùi socola đen. Các thói quen như đạp côn không đúng lúc, kéo tải nặng hoặc chọn số không phù hợp có thể làm hỏng đĩa côn, dẫn đến mùi khét và giảm hiệu suất xe.

Dây curoa quạt và các bơm phụ trợ như bơm nước, máy nén điều hòa, máy phát điện khi bị kẹt hoặc hỏng bạc đạn sẽ làm dây curoa bị trượt, phát ra tiếng rít và mùi cao su cháy. Nếu phát hiện mùi này, cần giảm tốc độ và dừng xe kiểm tra ngay để tránh hư hỏng nặng hơn, đồng thời cảnh báo các hiện tượng như đèn báo ắc quy sáng hoặc động cơ quá nhiệt.

Bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converter) có nhiệm vụ xử lý khí thải độc hại thành khí ít gây ô nhiễm hơn. Tuy nhiên, nếu xe dùng nhiên liệu kém chất lượng hoặc động cơ bị lỗi như đánh lửa sai, rò rỉ gioăng mặt máy, bộ chuyển đổi có thể bị nóng chảy, gây mùi cháy khó chịu như mùi trứng thối. Khi đó, đèn báo lỗi động cơ sẽ sáng và chi phí thay thế bộ phận này khá cao.

Ngoài ra, các sự cố về hệ thống điện như chập dây, cầu chì bị nóng chảy cũng có thể tạo ra mùi cháy điện. Việc lắp đặt các thiết bị phụ trợ không đúng kỹ thuật hoặc dây điện bị ăn mòn sẽ làm tăng nguy cơ này. Chủ xe nên kiểm tra định kỳ và nhờ thợ chuyên nghiệp xử lý để tránh cháy nổ.

Các nguyên nhân khác cũng có thể là rò rỉ khí thải do ống xả bị thủng, làm khí độc lọt vào khoang lái, hoặc hệ thống làm mát bị hỏng khiến dung dịch làm mát nóng lên và bốc mùi khét. Những trường hợp này đều cần được kiểm tra và sửa chữa sớm để đảm bảo an toàn khi vận hành.

Tóm lại, mùi khét trong xe ô tô là dấu hiệu không thể xem nhẹ. Chủ xe nên chủ động bảo dưỡng định kỳ và khi phát hiện mùi lạ cần đưa xe đến gara uy tín để kiểm tra, tránh để sự cố nhỏ phát triển thành hỏng hóc nghiêm trọng, gây tốn kém và nguy hiểm.