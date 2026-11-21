Tối 20/11, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Ảnh: Andy Trung.

Buổi lễ gồm chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng, với sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đại diện các tầng lớp nhân dân như cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao và nông dân. "Tôi cảm thấy tự hào trong quá trình ghi lại hình ảnh các đoàn diễu binh, diễu hành tại Hải Phòng. Không khí hào hùng, những đội hình chỉnh tề cùng niềm tự hào dân tộc gợi nhớ đến sự kiện A80 (lễ diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9) năm ngoái", nhiếp ảnh gia Andy Trung nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Andy Trung.

Trong đoàn kỵ binh, Andy Trung chú ý đến ngựa "Út Ngáo", con vật từng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội tại sự kiện A50 (lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và A80. "Trước đây, tôi đã thấy nó khá nổi tiếng trên mạng, nhưng khi gặp ngoài đời mới thấy đúng là... ngáo thật", anh cười nói. Ảnh: Andy Trung.

Trước đó, hình ảnh ngựa "Út Ngáo" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau buổi tổng duyệt ngày 17/11. Nhiếp ảnh gia cho hay con vật thường có những biểu cảm khác biệt, đôi khi nhe răng "như đang cười" khiến người dân xung quanh thích thú. Ảnh: Andy Trung.

"Út Ngáo" là con ngựa nổi tiếng nhất của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an). Những hình ảnh, video đầu tiên về con vật bắt đầu được chia sẻ rộng rãi từ dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5/2024). Ngoài bộ lông trắng loang lổ, "Út Ngáo" còn được nhiều người yêu thích nhờ những biểu cảm và dáng vẻ có phần khác lạ, đôi khi khá hài hước. Ảnh: Thuận Thắng.

Cộng đồng mạng đặt cho con ngựa cái tên "Út Ngáo", song tên thật của nó là Bin. Năm nay, con vật đã 16 tuổi, thuộc nhóm lớn tuổi nhất trong đội. Chiến sĩ trực tiếp chăm sóc và huấn luyện cho biết thời gian đầu tiếp nhận, Bin khá bướng bỉnh, khó thuần phục. Nó thường không cho người khác cưỡi, mỗi khi chạy lại có xu hướng tự do, tự ý rẽ hướng, không tuân theo mệnh lệnh. "Tuy nhiên, đó chỉ là những ngày đầu. Bây giờ, tôi thấy 'Út Ngáo' hiền lành hơn và đã nghe theo mệnh lệnh của tôi", người này chia sẻ. Ảnh: Phương Lâm.

"Út Ngáo" thuộc giống ngựa Mông Cổ, có bộ lông pha giữa hai màu trắng và nâu. Con vật gia nhập khối Cảnh sát cơ động kỵ binh cách đây 5 năm, trải qua quá trình huấn luyện để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: Phương Lâm.

Clip chú ngựa Út Ngáo tập diễu hành ở TP.HCM gây chú ý Út Ngáo đã có mặt tại TP.HCM và tập luyện chuẩn bị cho sự kiện chào mừng lễ 30/4.