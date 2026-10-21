Ngứa ran khắp người nghĩ dị ứng hải sản, hóa ra ung thư gan giai đoạn cuối

Một ca bệnh ung thư gan giai đoạn cuối vừa được ghi nhận trên y văn quốc tế, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trước những dấu hiệu tưởng chừng vô hại của cơ thể.

NỘI DUNG:: 1. Cơn ngứa ngáy kéo dài ẩn chứa nguy cơ ung thư gan 2. Sự thật ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc dị ứng 3. Lời khuyên từ chuyên gia y tế

1. Cơn ngứa ngáy kéo dài ẩn chứa nguy cơ ung thư gan

Theo báo cáo được công bố trên chuyên san y khoa quốc tế Hepatology International, một phụ nữ 45 tuổi bắt đầu xuất hiện tình trạng ngứa ran khắp cơ thể kèm theo hiện tượng vàng da nhẹ. Cho rằng bản thân chỉ bị dị ứng thông thường sau khi ăn hải sản hoặc do thay đổi thời tiết, chị không đi khám mà tự mua thuốc chống dị ứng và bôi ngoài da tại nhà.

Tuy nhiên, các triệu chứng này không những không thuyên giảm mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ trong vòng vài tháng, làn da chuyển sang màu vàng sậm, cơ thể mệt mỏi rã rời, sụt cân trầm trọng và vùng bụng xuất hiện cảm giác tức nặng. Lúc này, gia đình vội vàng đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra.

Những biểu hiện dễ nhầm với dị ứng hải sản đôi khi che giấu căn bệnh nguy hiểm ung thư gan. Ảnh minh họa: HĐ

2. Sự thật ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc dị ứng

Kết quả siêu âm ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính khiến cả gia đình sụp đổ hoàn toàn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối, kèm theo tình trạng khối u ác tính đã chèn ép hoàn toàn hệ thống đường mật.

Giải thích về cơ chế gây nhầm lẫn này, các chuyên gia y tế trên Hepatology International cho biết khi chức năng gan suy giảm nặng do khối u phát triển, lượng muối mật không thể bài tiết qua đường tiêu hóa mà bị ngấm ngược trở lại vào máu. Sự tích tụ của các muối mật này ở dưới da chính là nguyên nhân gây ra những cơn ngứa dữ dội, dễ khiến người bệnh lầm tưởng với các bệnh lý da liễu hoặc dị ứng thông thường. Do chủ quan uống thuốc qua quýt, người bệnh đã vô tình bỏ lỡ thời gian vàng để điều trị khi khối u còn khu trú.

3. Lời khuyên từ chuyên gia y tế

Từ ca bệnh đau lòng trên, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo cho cộng đồng:

Không lơ là triệu chứng kéo dài: Khi các biểu hiện như ngứa da, vàng da hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân kéo dài và không đáp ứng với thuốc điều trị thông thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để tầm soát chức năng gan mật.

Tầm soát sức khỏe định kỳ: Việc siêu âm ổ bụng và xét nghiệm men gan hàng năm đóng vai trò quyết định giúp phát hiện sớm các tổn thương gan mật nguy hiểm trước khi chuyển biến thành ung thư giai đoạn muộn.

Do các bệnh lý về gan thường có triệu chứng không điển hình, người dân cần chủ động thăm khám, sàng lọc và thực hiện xét nghiệm máu, chức năng gan để xác định nguyên nhân gây bệnh. Ảnh minh họa: HĐ

PGS, TS, bác sĩ Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Y học nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết khi mắc bệnh gan, người bệnh có thể xuất hiện một số dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, đầy bụng, đau nhẹ vùng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt hoặc nước tiểu sẫm màu. Khi có những biểu hiện này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết.

Nhiều bệnh nhân đến khám khi bệnh đã tiến triển nặng, xuất hiện các dấu hiệu suy gan như: vàng da, vàng mắt, men gan tăng cao; thậm chí có trường hợp bị xuất huyết tiêu hóa, xơ gan hoặc ung thư gan.

Ước tính mỗi năm có khoảng 50.000 ca ung thư gan liên quan đến virus viêm gan B hoặc C. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ước tính khoảng 10% dân số, trong khi tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C vào khoảng 1%. Đáng chú ý, viêm gan virus có thể diễn tiến âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Người mắc bệnh có thể không biết tình trạng của mình nếu không thực hiện xét nghiệm máu. Vì vậy, việc chủ động kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm viêm gan virus theo tư vấn y tế có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện bệnh sớm, theo dõi và điều trị kịp thời.