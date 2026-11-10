Ngựa gỗ kể chuyện 'vinh quy bái tổ' tại triển lãm 'Quốc Tử Giám Thăng Long'

Các đại biểu tham quan triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long”. Ảnh: Vi Giáng

Triển lãm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, việc thành lập Quốc Tử Giám dưới triều vua Lý Nhân Tông năm 1076 đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục Việt Nam. Trải qua gần một thiên niên kỷ, nơi đây trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy tiếp tục có ý nghĩa trong việc đề cao vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với sự phát triển đất nước.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu khai mạc. Ảnh: Đình Thế

Giới thiệu hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám tại một không gian công cộng bên hồ Hoàn Kiếm, triển lãm mở thêm cơ hội để công chúng tìm hiểu lịch sử giáo dục, khoa cử Việt Nam. Câu chuyện về trường Quốc học đầu tiên của đất nước được đưa ra ngoài khuôn viên di tích, trở thành điểm dừng chân văn hóa trên hành trình khám phá Thủ đô.

Không gian sắp đặt ngựa gỗ Ý Yên gợi nhắc nghi lễ vinh quy bái tổ. Ảnh: Vi Giáng

Điểm nhấn của triển lãm là phần sắp đặt những tượng ngựa gỗ đến từ làng nghề truyền thống Ý Yên. Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, khi người đỗ đạt trở về quê hương trong sự đón mừng của gia đình, làng xóm. Đó là niềm vinh dự từ thành quả học tập, đồng thời nhắc nhớ công lao dưỡng dục, dạy dỗ và đạo lý tri ân nguồn cội.

Giới trẻ tìm hiểu về truyền thống đạo học Việt Nam tại triển lãm. Ảnh: Vi Giáng

Đặt tại không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm, những tượng ngựa gỗ tạo điểm nhấn thị giác, gợi sự tò mò và dẫn người xem đến với câu chuyện phía sau hình tượng. Qua cách sắp đặt này, triển lãm kết nối giá trị của nghề thủ công với di sản đạo học, bổ sung một cách tiếp cận giàu tính tạo hình cho nội dung trưng bày.

Tham quan triển lãm, chị Nguyễn Thanh Hương, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết chị ấn tượng nhất với những tượng ngựa gỗ gợi chuyện vinh quy bái tổ. Trong lần đầu đến Hà Nội, chị có dịp tìm hiểu thêm đợt kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám – ngôi trường Quốc học đầu tiên tại Việt Nam ngay trong không gian văn hóa bên hồ Hoàn Kiếm. Tiết trời đầu đông cùng trải nghiệm tham quan triển lãm mang đến cho chị những cảm nhận riêng về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” thu hút người dân và du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Vi Giáng

Ngay trong buổi khai mạc, triển lãm thu hút người dân và du khách dừng chân tìm hiểu, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế. Phần sắp đặt ngựa gỗ trở thành điểm tham quan, chụp ảnh, đồng thời khơi gợi sự quan tâm tới truyền thống hiếu học và nghi lễ tôn vinh người đỗ đạt của người Việt.

Từ câu chuyện vinh quy, triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” gợi nhắc mối gắn bó giữa sự học với gia đình, quê hương và đất nước. Cách đưa nội dung trưng bày vào không gian công cộng giúp di sản đạo học hiện diện gần gũi hơn trong đời sống, góp thêm một điểm hẹn văn hóa cho người dân và du khách khi đến Hà Nội.