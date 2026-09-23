Ngứa dữ dội về đêm, nam thanh niên 18 tuổi bị ghẻ bội nhiễm

Ngứa về đêm kéo dài, tổn thương da hóa mủ

Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa điều trị một nam bệnh nhân 18 tuổi mắc ghẻ bội nhiễm nặng.

Bệnh nhân V.N.N.,18 tuổi, xã Lục Sơn, thành phố Bắc Ninh, vào viện ngày 8/9/2026 trong tình trạng tổn thương da lan rộng.

Theo bệnh sử, khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu xuất hiện các mụn nước, sẩn ngứa rải rác ở thân mình, kẽ tay và vùng sinh dục. Đặc điểm đáng chú ý là tình trạng ngứa tăng dữ dội về đêm.

Không chỉ người bệnh, các thành viên trong gia đình cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Người bệnh từng được điều trị trước đó nhưng sau đó bệnh tái phát và diễn biến nặng hơn.

Các tổn thương ở kẽ ngón tay, lòng bàn tay và mu bàn chân đã hóa mủ, gây đau nhức và ngứa nhiều về đêm.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ghẻ bội nhiễm.

Ghẻ bội nhiễm - Ảnh BVCC

Điều trị đồng thời kiểm soát nhiễm trùng và ký sinh trùng

Người bệnh được điều trị bằng kháng sinh toàn thân, thuốc kháng histamin và thuốc diệt ký sinh trùng. Tại những vị trí mụn nước, mụn mủ đã vỡ và chảy dịch, nhân viên y tế sử dụng dung dịch xanh methylene hằng ngày để sát khuẩn và làm khô tổn thương.

Sau 7 ngày điều trị tích cực và tuân thủ phác đồ, tình trạng da của người bệnh cải thiện rõ rệt. Các tổn thương khô, thâm dần, tình trạng ngứa giảm và không xuất hiện tổn thương mới.

Bệnh nhân được xuất viện ngày 15/9/2026, tiếp tục điều trị tại nhà theo đơn và được hẹn tái khám.

Nhiễm trùng da do ghẻ sau điều trị

Ghẻ là bệnh nhiễm ký sinh trùng ngoài da có khả năng lây lan, đặc biệt trong gia đình hoặc môi trường sinh hoạt tập thể. Khi một người mắc bệnh nhưng những người tiếp xúc gần không được phát hiện và xử lý phù hợp, nguy cơ lây truyền và tái nhiễm có thể tiếp diễn.

Dấu hiệu thường gặp cần lưu ý là ngứa nhiều về đêm, kèm mụn nước hoặc tổn thương da tại các vị trí như kẽ ngón tay, vùng sinh dục và các nếp gấp.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần được khám tại cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để xác định nguyên nhân và điều trị. Người tiếp xúc gần cũng cần được đánh giá theo hướng dẫn của nhân viên y tế, nhằm hạn chế lây lan và tái phát.

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