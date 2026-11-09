Ngứa da đầu, gàu đầy vai áo: 5 cách cải thiện không phải ai cũng biết

Ngứa da đầu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến nhlà gàu và viêm da tiết bã. Khi nấm men Malassezia phát triển quá mức trên da đầu, chúng có thể góp phần gây viêm, bong vảy và ngứa.

Ngoài ra, nhiễm nấm da đầu cũng gây ngứa, đôi khi kèm theo những mảng đỏ, đóng vảy hoặc rụng tóc từng vùng. Bệnh vảy nến có thể khiến da đầu xuất hiện các mảng vảy trắng bạc dày, dễ nứt nẻ.

Một số trường hợp ngứa đơn giản hơn do thời tiết hanh khô, gội đầu bằng nước quá nóng, dị ứng dầu gội hoặc thuốc nhuộm tóc. Thói quen đội mũ bảo hiểm bẩn, buộc tóc quá chặt và không xả sạch sản phẩm chăm sóc tóc cũng có thể khiến da đầu bị kích ứng.

Dưới đây là 5 cách giúp cải thiện tình trạng ngứa da đầu, đặc biệt với những trường hợp nhẹ.

Làm dịu da đầu bằng nha đam

Nha đam chứa nhiều nước và các thành phần có khả năng dưỡng ẩm, giúp làm dịu cảm giác khô căng trên da.

Người bị ngứa nhẹ do da đầu khô có thể thử sử dụng gel nha đam tinh khiết, không chứa hương liệu, thoa một lượng nhỏ lên vùng da cần chăm sóc rồi rửa sạch.

Tuy nhiên, nha đam không phải thuốc điều trị nấm hoặc viêm da tiết bã. Người có làn da nhạy cảm nên thử trên một vùng nhỏ trước khi sử dụng rộng rãi, bởi nguyên liệu tự nhiên vẫn có thể gây dị ứng.

Dưỡng ẩm bằng dầu dừa hoặc dầu olive

Da đầu thiếu độ ẩm dễ xuất hiện cảm giác căng, ngứa và bong vảy nhỏ. Trong trường hợp này, dầu dừa hoặc dầu olive có thể hỗ trợ làm mềm da và hạn chế mất nước.

Có thể thoa một lượng nhỏ dầu lên vùng da đầu khô trong thời gian ngắn trước khi gội sạch bằng dầu gội dịu nhẹ.

Tuy nhiên, người có da đầu nhiều dầu, gàu nhờn hoặc viêm da tiết bã nên thận trọng vì việc bổ sung dầu có thể khiến tình trạng khó chịu tăng lên ở một số trường hợp.

Không nên dùng dầu quá nóng hoặc ủ qua đêm khi da đầu đang viêm.

Dưỡng ẩm bằng dầu dừa hoặc dầu olive

Thận trọng với chanh và giấm táo

Chanh và giấm táo thường được truyền tai là những nguyên liệu giúp làm sạch da đầu nhờ tính axit.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy cho thấy hai nguyên liệu này có thể điều trị hiệu quả gàu, nấm hoặc các bệnh lý gây ngứa da đầu.

Đặc biệt, nước cốt chanh và giấm táo có thể gây kích ứng, nóng rát nếu sử dụng không đúng cách, nhất là khi da đầu có vết xước hoặc đang viêm.

Thay vì tự pha các dung dịch có tính axit để bôi lên da, người bị ngứa nên ưu tiên sản phẩm chăm sóc da đầu đã được kiểm nghiệm và có hướng dẫn sử dụng rõ ràng.

Chọn dầu gội trị gàu phù hợp

Với tình trạng ngứa do gàu hoặc viêm da tiết bã, dầu gội chứa hoạt chất chuyên biệt thường mang lại hiệu quả rõ ràng hơn các mẹo dân gian.

Một số thành phần thường gặp gồm:

Ketoconazole: Có tác dụng kháng nấm, thường được sử dụng để kiểm soát gàu và viêm da tiết bã.

Selenium sulfide: Giúp kiểm soát nấm men và giảm bong vảy.

Axit salicylic: Hỗ trợ làm bong các lớp vảy tích tụ trên da đầu.

Zinc pyrithione: Là hoạt chất trị gàu có trong một số sản phẩm, tùy quy định tại từng thị trường.

Người dùng cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da đầu, sử dụng đúng hướng dẫn về tần suất và thời gian lưu dầu gội.

Nếu nghi ngờ nhiễm nấm da đầu gây rụng tóc từng mảng, không nên chỉ dựa vào dầu gội vì bệnh thường cần thuốc kháng nấm đường uống theo chỉ định.

Thay đổi thói quen gội đầu hằng ngày

Chăm sóc tóc đúng cách cũng góp phần hạn chế ngứa và kích ứng.

Khi gội, nên sử dụng nước ấm vừa phải, tránh nước quá nóng vì có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên da.

Dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, không cào gãi bằng móng tay để tránh gây trầy xước. Sau đó, xả kỹ nhằm loại bỏ dầu gội và các sản phẩm còn sót lại.

Dầu xả nên tập trung ở thân và ngọn tóc, nhất là với người có da đầu dễ bết. Sau khi gội, thấm khô bằng khăn mềm và hạn chế sấy ở nhiệt độ cao.

Ngoài ra, cần vệ sinh mũ bảo hiểm, lược và các vật dụng tiếp xúc thường xuyên với tóc.