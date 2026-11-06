'Ngựa chiến' Royal Enfield Himalayan 750 2027 lộ diện với loạt nâng cấp

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Royal Enfield Himalayan 750 2027 nằm ở hệ truyền động. Thay cho động cơ đơn xi-lanh trên các thế hệ Himalayan trước đây, mẫu xe mới được trang bị động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 750cc. Theo những thông tin ban đầu, khối động cơ này có thể sản sinh công suất khoảng 55-60 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp.

Việc chuyển sang cấu hình hai xi-lanh được kỳ vọng giúp Himalayan 750 cải thiện đáng kể khả năng vận hành, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc thực hiện những hành trình dài. Đây cũng là bước phát triển đáng chú ý của dòng Himalayan, vốn được biết đến với triết lý thiết kế đơn giản, tập trung vào khả năng chinh phục nhiều dạng địa hình.

Ở hệ thống treo, Himalayan 750 2027 sử dụng phuộc trước hành trình ngược USD của Showa và giảm xóc đơn monoshock dạng liên kết phía sau. Xe được trang bị bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch, thay cho cấu hình bánh trước 21 inch thường thấy trên những mẫu adventure thiên về địa hình.

Cấu hình bánh xe này cho thấy Himalayan 750 được định hướng nhiều hơn đến nhu cầu adventure touring, ưu tiên khả năng vận hành ổn định trên đường nhựa và những chuyến đi đường dài, nhưng vẫn duy trì khả năng di chuyển trên các cung đường địa hình nhẹ.

Hệ thống phanh phía trước sử dụng hai đĩa phanh. Xe dự kiến được trang bị ABS hai kênh, cho phép người lái ngắt ABS ở bánh sau nhằm tăng khả năng kiểm soát khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Về công nghệ, Himalayan 750 2027 được kỳ vọng sở hữu loạt trang bị hỗ trợ người lái như Cruise Control, hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control và giám sát áp suất lốp TPMS. Bên cạnh đó, xe còn có màn hình TFT dạng tròn, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và dẫn đường thông qua Google Maps.

Ngoài những nâng cấp về động cơ và trang bị, Royal Enfield Himalayan 750 2027 dự kiến sẽ có thêm nhiều tùy chọn màu sắc mới. Mẫu adventure touring này được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt tại triển lãm EICMA 2026, tổ chức ở Milan, Italy.