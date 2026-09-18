Ngủ võng sau khi nhậu say, người đàn ông đi cấp cứu vì gãy cổ

Vết thương ở cổ của bệnh nhân sau khi được phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Ông T. (43 tuổi, ngụ Bình Mỹ, TP.HCM) trở về nhà sau buổi nhậu cùng bạn bè rồi nằm nghỉ trên võng. Khi bước xuống, ông không may vấp ngã, đập mạnh vùng đầu và cổ xuống sàn nhà.

Sau tai nạn, ông xuất hiện đau cổ, co cứng các cơ và cổ xoay lệch sang bên phải. Nghĩ chỉ bị chấn thương phần mềm, ông tự sử dụng thuốc giảm đau tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện.

Ba ngày sau, người đàn ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám. Lúc này, cổ gần như bị giữ cố định ở tư thế xoay sang phải, ông rất khó chủ động xoay chuyển cổ.

Kết quả chụp CT cột sống cổ cho thấy bệnh nhân bị gãy cột sống cổ C1-C2, trong đó có vỡ khối bên và cung trước đốt C1 bên phải. Đây là vùng cột sống cổ cao, gần nhiều cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng.

Người bệnh được sơ cứu và cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng. Kết quả chụp MRI chưa ghi nhận tổn thương tủy sống. Ông vẫn vận động được tay chân, không có biểu hiện tê yếu.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Tấn Bảo, khoa Sọ Não Cột Sống 2, cho biết C1 và C2 là hai đốt sống nằm ở vị trí cao nhất của cột sống cổ, có vai trò nâng đỡ đầu và tham gia các động tác cúi, ngửa, xoay đầu. Vùng C1-C2 nằm gần tủy sống, thân não và hệ thống động mạch đốt sống. Khi xảy ra gãy hoặc di lệch, các cấu trúc này có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến biến chứng thần kinh nghiêm trọng.

Việc di chuyển hoặc xoay trở cổ không đúng cách sau chấn thương có thể khiến các mảnh xương tiếp tục di lệch, làm tăng nguy cơ chèn ép hoặc tổn thương tủy sống. Người bệnh có thể yếu, liệt tứ chi hoặc gặp các biến chứng đe dọa tính mạng nếu tổn thương ảnh hưởng đến vùng thân não.

Điều đáng lưu ý là người bị gãy C1-C2 không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay các triệu chứng thần kinh rõ ràng. Trường hợp của ông T. dù có tổn thương cột sống cổ nhưng vẫn vận động tay chân bình thường, không tê yếu.

Bệnh nhân phải dùng nẹp để cổ thẳng lại. Ảnh: BVCC.

Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 quyết định phẫu thuật cố định C1-C2 nhằm tạo sự vững chắc cho vùng cột sống bị gãy, hỗ trợ quá trình liền xương và phục hồi chức năng.

Ê-kíp sử dụng các phương tiện hỗ trợ gồm khoan đầu, máy C-arm và khoan mài cao tốc trong quá trình phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thuận lợi.

Sau phẫu thuật, tình trạng đau cổ của người bệnh cải thiện rõ rệt. Cổ có thể vận động, xoay chuyển trở lại, tình trạng co cứng cơ giảm và đầu không còn lệch sang phải. Hiện người bệnh có thể đi lại, sinh hoạt bình thường.

"Với chấn thương cột sống cổ, việc nhận diện sớm tổn thương, cố định cột sống đúng cách và điều trị phù hợp có vai trò quan trọng trong phòng ngừa biến chứng thần kinh", bác sĩ Bảo nói.

Bác sĩ Bảo khuyến cáo sau các cú ngã hoặc va chạm vùng đầu, cổ, người bệnh không nên chủ quan chỉ vì vẫn có thể đi lại hoặc vận động tay chân bình thường. Nếu xuất hiện đau cổ kéo dài, co cứng, cổ xoay lệch hoặc hạn chế vận động, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Người bệnh cũng không nên tự ý xoa bóp, bẻ cổ, cố xoay cổ hoặc vận động mạnh sau chấn thương. Việc di chuyển, xoay trở sai cách khi chưa loại trừ tổn thương cột sống có thể khiến chấn thương nặng thêm và gây tổn thương thần kinh thứ phát.