Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ khi vướng tranh cãi liên quan đến một vụ kiện danh dự. Ồn ào bắt đầu sau khi một tài khoản mạng xã hội tự nhận là thiếu niên 14 tuổi đăng bài cho biết gia đình mình bị cuốn vào vụ kiện do những nội dung từng được chia sẻ về nữ diễn viên. Trước phản ứng của dư luận, phòng làm việc Ngu Thư Hân đã phát thông báo giải thích vào rạng sáng 17/11, bác bỏ thông tin nữ diễn viên trực tiếp khởi kiện một người chưa thành niên.

Theo bài đăng của tài khoản nói trên, người này cho biết từng chia sẻ một bài viết yêu cầu làm rõ những tranh cãi liên quan đến Ngu Thư Hân vào đầu năm 2025, thời điểm chưa đủ 13 tuổi. Đến cuối năm 2025, gia đình nhận được giấy tờ liên quan đến vụ kiện danh dự. Người đăng cho biết cha và ông nội bị đưa vào vụ việc, trong đó ông nội đã 75 tuổi, bị cắt cụt chi và gặp khó khăn trong sinh hoạt; mẹ mắc bệnh ung thư, còn cha là người chăm sóc chính. Từ đó, tài khoản này kêu gọi Ngu Thư Hân không để người thân của mình tiếp tục bị liên lụy.

Ngu Thư Hân vướng tranh cãi liên quan vụ kiện danh dự sau bài đăng của một tài khoản tự nhận là thiếu niên 14 tuổi.

Trước thông tin gây tranh luận, phòng làm việc của nữ diễn viên khẳng định danh sách bị đơn trong vụ việc hiện không có người chưa thành niên. Theo giải thích, tài khoản Weibo liên quan và số điện thoại đăng ký tài khoản được xác định đứng tên hai cá nhân khác nhau. Do chưa thể xác định người trực tiếp sử dụng tài khoản, phía Ngu Thư Hân tiến hành thủ tục pháp lý đối với những người đứng tên đăng ký theo thông tin nền tảng cung cấp.

Phía nữ diễn viên cũng phủ nhận việc khởi kiện chỉ vì một lần chia sẻ bài viết. Thông báo cho biết tài khoản liên quan từng đăng tải hoặc chia sẻ nhiều nội dung bị cho là sai sự thật, trong đó có cáo buộc Ngu Thư Hân trốn tránh quy định phòng dịch, lấy máy ảnh của nhân viên và lợi dụng nỗi đau của người khác để thu hút chú ý. Phòng làm việc cho rằng những nội dung này gây tổn hại đến danh dự của nữ diễn viên.

Phòng làm việc Ngu Thư Hân phát thông báo ngày 17/11, khẳng định người chưa thành niên không nằm trong danh sách bị đơn.

Một chi tiết khác khiến vụ việc tiếp tục được bàn luận là vấn đề hòa giải. Phía Ngu Thư Hân cho biết sau khi phía bị đơn và người hâm mộ đề nghị hòa giải, nữ diễn viên đã đồng ý cân nhắc vì hoàn cảnh gia đình đối phương. Tuy nhiên, sau khi phía bị đơn thay đổi luật sư, hai bên không thể duy trì liên lạc hiệu quả, khiến quá trình hòa giải không tiến triển và vụ việc được đưa vào lịch xét xử theo thủ tục.

Dù vậy, một luật sư tự nhận từng đại diện cho phía bị đơn lại đưa ra ý kiến khác, cho rằng đã truyền đạt mong muốn hòa giải từ tháng 3 nhưng đến tháng 8 vẫn chưa nhận được phản hồi rõ ràng. Chi tiết này khiến dư luận đặt câu hỏi về quá trình trao đổi giữa hai bên. Hiện các thông tin được công bố chủ yếu đến từ tuyên bố của phòng làm việc và phát biểu của người liên quan; vụ việc vẫn cần chờ cơ quan tư pháp xử lý.

Phía Ngu Thư Hân nhấn mạnh việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bảo vệ người chưa thành niên không phải hai vấn đề đối lập. Đồng thời, ê-kíp kêu gọi công chúng không công kích hay truy tìm thông tin cá nhân của những người liên quan, để vụ việc được giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngu Thư Hân.