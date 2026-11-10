Ngu Thư Hân hội ngộ Trương Lăng Hách sau Vân Chi Vũ

Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ hội ngộ tại W Gala diễn ra tối 9/11 ở Thượng Hải. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên lặng lẽ tiến đến đứng cạnh đồng nghiệp để chụp ảnh khiến Trương Lăng Hách giật mình khi quay sang. Phản ứng bất ngờ của nam diễn viên cùng màn tương tác tự nhiên giữa hai người nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ nhớ lại lần hợp tác trong bộ phim Vân Chi Vũ.

Theo những hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải, trước khi bước lên thảm đỏ, Ngu Thư Hân bất ngờ đứng sát bên Trương Lăng Hách để chụp hình. Nam diễn viên đang tập trung vào việc chuẩn bị xuất hiện nên không nhận ra người đứng cạnh mình. Chỉ đến khi quay đầu, anh mới phát hiện đó là Ngu Thư Hân và bật cười nói rằng mình bị dọa giật mình. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tự nhiên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả theo dõi sự kiện.

Trương Lăng Hách bật cười khi phát hiện Ngu Thư Hân đứng cạnh mình.

Điều khiến màn hội ngộ được quan tâm là cả hai từng có cơ hội hợp tác trong Vân Chi Vũ, bộ phim cổ trang phát sóng năm 2023. Trong tác phẩm, Trương Lăng Hách đảm nhận vai Cung Tử Vũ, còn Ngu Thư Hân hóa thân thành Vân Vi Sam. Câu chuyện xoay quanh cuộc đối đầu giữa các thế lực trong giang hồ, những bí mật về thân phận và mối quan hệ tình cảm phát triển giữa hai nhân vật chính. Bộ phim từng tạo được sức hút nhất định nhờ màu sắc võ hiệp, bầu không khí bí ẩn cùng tạo hình cổ trang của dàn diễn viên.

Sau khi Vân Chi Vũ kết thúc, khán giả vẫn thường nhắc đến cặp đôi Trương Lăng Hách - Ngu Thư Hân khi có dịp cả hai xuất hiện chung tại các hoạt động giải trí. Vì vậy, hình ảnh hai diễn viên gặp lại tại W Gala nhanh chóng tạo nên hiệu ứng hoài niệm. Nhiều người hâm mộ chia sẻ mong muốn hai nghệ sĩ có thêm cơ hội hợp tác trong một dự án mới, đặc biệt là một tác phẩm cổ trang có màu sắc tương tự bộ phim từng giúp họ được biết đến rộng rãi.

Bên cạnh màn hội ngộ, tạo hình của Trương Lăng Hách tại sự kiện cũng là chủ đề được bàn luận. Nam diễn viên lựa chọn thiết kế của nhà mốt Robert Wun, kết hợp mũ rộng vành, áo khoác dáng choàng và phần chân váy xếp ly. Đây là phong cách khá khác biệt so với những bộ suit nam tính thường thấy trên thảm đỏ. Trả lời truyền thông, Trương Lăng Hách cho biết đây là lần đầu anh mặc trang phục có kiểu dáng váy trong một sự kiện lớn, nhưng cảm thấy tương đối quen thuộc bởi trang phục có nét tương đồng với những bộ trường bào khi đóng phim cổ trang.

Trương Lăng Hách gây chú ý với thiết kế váy xếp ly kết hợp áo choàng của nhà mốt Robert Wun.

Trong khi đó, Ngu Thư Hân xuất hiện với thiết kế mang cảm hứng trang phục truyền thống cách tân, kết hợp sắc xanh và ánh kim. Nữ diễn viên tiếp tục duy trì hình ảnh trẻ trung, nổi bật giữa dàn khách mời. Sự đối lập trong phong cách thời trang của hai nghệ sĩ cũng góp phần khiến những hình ảnh chung khung hình được chia sẻ rộng rãi.

Dù không có màn tái hợp trên sân khấu hay thông báo dự án chung, khoảnh khắc tại W Gala vẫn đủ khiến người hâm mộ Vân Chi Vũ thích thú. Đây cũng là minh chứng cho sức sống của những cặp diễn viên từng tạo được dấu ấn trên màn ảnh: chỉ một lần gặp gỡ tại sự kiện cũng có thể khơi lại sự quan tâm của khán giả dành cho tác phẩm cũ.

Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách từng hợp tác trong Vân Chi Vũ và Thương Lan Quyết.