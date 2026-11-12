Ngư phủ đâm bạn thuyền tử vong trên tàu cá

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Thanh Tuấn (SN 1994, trú xã Thạnh Lộc, An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn làm thuê trên tàu cá mang số hiệu AG-95222-TS cùng 9 ngư phủ khác, hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Trong số các thuyền viên có anh D.B. (SN 2001, trú xã Châu Thành, An Giang).

Đối tượng Trương Thanh Tuấn tại cơ quan công an.

Tối 4/11, khi tàu đang hoạt động đánh bắt gần vùng biển Côn Đảo (TPHCM), giữa Tuấn với anh D.B. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, xô xát và được các thuyền viên khác can ngăn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi Tuấn đang dùng dao xẻ mực ở phía trước boong tàu, anh D.B. cầm dao đi đến. Hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi.

Cho rằng anh D.B. có ý định tấn công mình, Tuấn ôm chặt đồng nghiệp rồi dùng dao đâm vào vùng lưng nạn nhân. Trong lúc giằng co, cả hai ngã xuống boong tàu.

Các thuyền viên khác thấy vậy đã đến can ngăn, phát hiện anh D.B. bị thương, bất tỉnh nên đưa ra phía sau tàu sơ cứu. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, anh B. tử vong.

Sau đó, thuyền trưởng lái tàu đưa thi thể anh B. đến Đồn Biên phòng Tây Yên trình báo. Riêng Trương Thanh Tuấn đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, anh B. tử vong do mất máu cấp vì thủng động mạch phổi trái.