Ngủ một giấc trên xe khách, nam sinh tá hỏa khi bị chở đến gần biên giới Campuchia

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 vừa phát thông báo khẩn, cảnh báo học sinh, sinh viên về tình trạng xe khách có dấu hiệu giả mạo nhà xe Toàn Thắng để đón khách trên quốc lộ 51, khu vực gần trường.

Theo thông báo ngày 21/10, những ngày gần đây, nhà trường nhận được trình báo từ học sinh, sinh viên và phụ huynh về sự việc trên. Đáng chú ý, có sinh viên bị xe khách chở đến khu vực gần biên giới Campuchia.

Trước tình hình này, nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên thường xuyên nhắc nhở học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác khi sử dụng xe khách, đặc biệt tại các điểm đón gần trường. Ảnh: Fanpage nhà trường

Sinh viên được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin nhà xe, biển số và lộ trình trước khi lên xe; không sử dụng phương tiện có dấu hiệu bất thường hoặc thông tin không rõ ràng.

Trường hợp đã lên xe nhưng phát hiện phương tiện đi sai lộ trình, chạy lòng vòng hoặc có biểu hiện đáng ngờ, sinh viên cần yêu cầu dừng tại nơi an toàn, nhanh chóng thông báo cho gia đình, thầy cô và chia sẻ vị trí, hành trình để được hỗ trợ.

Nhà trường cũng yêu cầu trưởng các khoa triển khai cảnh báo đến giảng viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, để phổ biến thông tin trong các buổi sinh hoạt lớp. Đồng thời, trường đề nghị công an địa phương phối hợp xử lý vụ việc.

Nhà trường khuyến cáo học sinh, sinh viên chủ động bảo vệ bản thân, không chủ quan khi lựa chọn phương tiện di chuyển và thông báo ngay cho người thân hoặc cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.