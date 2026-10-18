Ngủ lúc 23h, không rượu bia, người đàn ông 40 tuổi vẫn bất ngờ đột quỵ

Người đàn ông ngoài 40 tuổi bị đột quỵ dù không hút thuốc, không uống rượu và duy trì thói quen ngủ đúng giờ. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Theo China Times, bác sĩ Hoàng Chí Khải, khoa Thần kinh, Bệnh viện Cơ đốc Gia Nghĩa (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ trường hợp một người đàn ông ngoài 40 tuổi bất ngờ bị đột quỵ dù không hút thuốc, không uống rượu và duy trì thói quen đi ngủ lúc 23h mỗi ngày.

Người đàn ông khó chấp nhận tình trạng của mình bởi tin rằng lối sống điều độ đồng nghĩa với sức khỏe tốt. Bác sĩ Hoàng Chí Khải giải thích những thói quen lành mạnh không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ đột quỵ, ngay cả ở người còn trẻ.

Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ, khiến một phần não không được cung cấp đủ máu và oxy. Tổn thương não có thể diễn tiến nhanh, gây di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng nếu người bệnh không được cấp cứu kịp thời.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2021, thế giới ghi nhận khoảng 11,9 triệu ca đột quỵ mới. Trong đó, ước tính cứ 4 người trưởng thành thì có một người có nguy cơ trải qua đột quỵ trong đời.

Sống điều độ vẫn có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ

Theo bác sĩ Hoàng Chí Khải, lối sống lành mạnh giúp giảm nguy cơ đột quỵ nhưng không loại trừ hoàn toàn nguy cơ, nhất là khi người bệnh có bệnh lý nền chưa được phát hiện hoặc kiểm soát tốt.

Xơ vữa động mạch khiến mảng bám tích tụ trên thành mạch, làm hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Ảnh: Shutterstock.

Trong đó, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường là những yếu tố nguy cơ quan trọng. Các tình trạng này có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy quá trình xơ vữa hoặc ảnh hưởng đến lưu thông máu lên não mà không gây triệu chứng rõ rệt.

Bên cạnh đó, rung nhĩ và một số bệnh lý tim mạch cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, di chuyển lên não và gây tắc mạch.

Ở người trẻ, đột quỵ còn có thể liên quan đến bất thường cấu trúc tim hoặc mạch máu, rối loạn đông máu và một số bệnh tự miễn. Bên cạnh đó, ít vận động, chế độ ăn mất cân đối và thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt khi đi kèm những yếu tố nguy cơ khác.

Để chủ động phòng ngừa, người trưởng thành nên kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu định kỳ, đồng thời trao đổi với bác sĩ về những yếu tố nguy cơ cá nhân.

Nhận biết dấu hiệu bất thường, tránh bỏ lỡ thời gian cấp cứu

Theo bác sĩ Hoàng Chí Khải, mọi người không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường chỉ vì còn trẻ hoặc có lối sống điều độ.

Kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó chủ động kiểm soát và phòng ngừa đột quỵ. Ảnh: Magnific.

Đột quỵ thường khởi phát đột ngột với các biểu hiện như yếu hoặc tê một bên mặt, tay, chân; méo miệng; nói khó, nói không rõ lời; nhìn mờ hoặc mất thị lực. Người bệnh cũng có thể đột ngột mất thăng bằng, chóng mặt dữ dội hoặc đau đầu dữ dội khác thường.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần được cấp cứu ngay, không nên chờ triệu chứng tự cải thiện. Ngay cả khi các biểu hiện nhanh chóng biến mất, người bệnh vẫn cần được đánh giá y tế khẩn cấp vì đây có thể là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua, cảnh báo nguy cơ đột quỵ.

Khi nghi ngờ đột quỵ, cần gọi cấp cứu và ghi nhớ thời điểm khởi phát triệu chứng để cung cấp cho nhân viên y tế. Người bệnh không nên tự lái xe đến bệnh viện hoặc tự ý dùng thuốc, bởi thời gian xử trí có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả điều trị.

Bên cạnh việc nhận biết dấu hiệu cảnh báo, bác sĩ Hoàng Chí Khải khuyến cáo chú trọng kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Đây là những yếu tố nguy cơ có thể tồn tại âm thầm, ngay cả khi cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt.

Duy trì chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và hạn chế rượu bia cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, lối sống lành mạnh cần đi cùng việc khám sức khỏe định kỳ phù hợp để phát hiện và kiểm soát các bất thường tiềm ẩn.

Tùy tình trạng sức khỏe và yếu tố nguy cơ của từng người, bác sĩ có thể chỉ định các kiểm tra chuyên sâu như điện tâm đồ hoặc siêu âm mạch máu.