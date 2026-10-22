Ngũ Hành Sơn tăng cường các giải pháp xây dựng 'phường không ma túy'

Lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng “phường không ma túy”.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn được triển khai đồng bộ, kết hợp đấu tranh, xử lý tội phạm với quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa. Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn phức tạp, dân cư đông, biến động lớn, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà cho thuê và cơ sở lưu trú, địa phương xác định xây dựng “phường không ma túy” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng người”, UBND phường chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các chi bộ, tổ dân phố và lực lượng cơ sở tăng cường nắm tình hình, rà soát hộ gia đình, nhân khẩu, xác minh các trường hợp có nguy cơ liên quan đến ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 31 vụ với 54 đối tượng liên quan đến ma túy, khởi tố 25 vụ với 28 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 54 trường hợp, tổng số tiền 81 triệu đồng; đưa 41 trường hợp đi cai nghiện tập trung và tổ chức 268 lượt kiểm tra, rà soát tại các địa bàn, cơ sở có nguy cơ.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy (diễn ra từ ngày 5-8 đến 20-9), Công an phường đã tổ chức xét nghiệm chất ma túy đối với 799 người, phát hiện 66 người dương tính. Trong đó, có 55 người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện mới, chưa có trong danh sách quản lý; 1 người thuộc diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và 10 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện.

Qua truy xét, mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ 12 vụ với 20 đối tượng phạm tội về ma túy, đạt 200% chỉ tiêu Công an TP giao. Cụ thể, đã phát hiện 2 vụ với 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; 3 vụ với 7 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 7 vụ với 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công an phường đưa 18 người đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố, đạt 225% chỉ tiêu được giao.

Tại hội nghị, UBND phường triển khai cao điểm 60 ngày tổng rà soát, phát hiện, quản lý đối tượng ma túy và làm sạch, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, diễn ra từ ngày 15-10 đến 14-12. Đợt cao điểm tập trung rà soát, đánh giá, phân loại toàn bộ 54 tổ dân phố; xác định rõ các địa bàn phức tạp, có nguy cơ phức tạp và địa bàn cơ bản ổn định. Đồng thời, cập nhật, phân loại, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các trường hợp có nguy cơ theo quy định, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Việc ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng dân phòng tại hội nghị góp phần củng cố lực lượng hỗ trợ, tăng cường bám sát địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn trao Giấy khen tặng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng “phường không ma túy” và thực hiện cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy.