Ngũ Hành Sơn mang Trung thu yêu thương đến trẻ em xã A Vương

Tặng quà cho các em thiếu nhi vùng cao xã A Vương.

Dịp này, Công an phường Ngũ Hành Sơn trao tặng Công an xã A Vương 1 bộ loa phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả vận động Nhân dân chấp hành các quy định, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Điểm nhấn chương trình là trao 250 suất quà Trung thu cho học sinh và con em lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã A Vương. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an phường và các mạnh thường quân, góp phần mang đến cho trẻ em vùng cao một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, đồng thời động viên các em vượt khó, chăm ngoan, học tốt.