Thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc là tình trạng phổ biến ở người trẻ, đặc biệt những người chịu áp lực công việc, học tập hoặc thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm. Không ít người cho rằng thiếu ngủ chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung vào ngày hôm sau mà chưa nhận thức đầy đủ những ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe, trong đó có chức năng thận.

Theo điều dưỡng Đỗ Thị Là, Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8, trong quá trình khám sức khỏe, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận câu hỏi của người trẻ trong độ tuổi lao động về việc thức khuya, ngủ không đủ thời gian có gây tổn thương thận hay không.

Thực tế, giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng mà còn tham gia điều hòa hoạt động của hệ thần kinh, nội tiết và duy trì cân bằng nội môi. Các nghiên cứu đăng trên những tạp chí chuyên ngành như Clinical Kidney Journal và Kidney Medicine cho thấy rối loạn giấc ngủ kéo dài có mối liên quan với nguy cơ khởi phát và tiến triển bệnh thận mạn.

Người thường xuyên ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn. (Ảnh minh hoạ)

Ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm, nguy cơ mắc bệnh thận tăng

Theo các phân tích tổng hợp trên quy mô lớn, thời lượng ngủ quá ngắn có liên quan đến nguy cơ suy giảm chức năng thận. So với nhóm ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, những người ngủ dưới 4 tiếng có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn khoảng 41%, trong khi nhóm ngủ dưới 5 tiếng có nguy cơ cao hơn khoảng 46%.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người thiếu ngủ là áp lực công việc và căng thẳng kéo dài. Khi cơ thể thường xuyên ở trạng thái stress, hệ thống nội tiết có thể bị kích hoạt, khiến não bộ khó thư giãn và duy trì trạng thái tỉnh táo ngay cả vào ban đêm.

Thói quen sử dụng điện thoại, máy tính trước giờ ngủ cũng góp phần làm xáo trộn nhịp sinh học. Ánh sáng từ màn hình có thể ức chế quá trình tiết melatonin, hormone tham gia điều hòa chu kỳ thức - ngủ, khiến người dùng khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu.

Ngoài ra, việc thức khuya xem phim, chơi game, làm việc theo ca đêm cũng khiến đồng hồ sinh học của cơ thể bị đảo lộn. Một số người lại mất ngủ do các vấn đề sức khỏe như đau mạn tính, tiểu đêm nhiều lần, hội chứng chân không yên hoặc ngưng thở khi ngủ, thường gặp ở người thừa cân, béo phì.

Thiếu ngủ kéo dài tác động đến thận thế nào?

Thận là cơ quan có hệ thống mạch máu dày đặc, đảm nhiệm vai trò lọc máu và đào thải chất cặn bã. Mỗi quả thận có khoảng một triệu đơn vị lọc (cầu thận). Mỗi ngày, lưu lượng máu qua thận rất lớn, giúp cơ quan này lọc khoảng 150-200 lít dịch.

Hoạt động của thận chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhịp sinh học. Bình thường, huyết áp có xu hướng giảm vào ban đêm để cơ thể được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tình trạng thức khuya, thiếu ngủ kéo dài có thể làm rối loạn cơ chế điều hòa huyết áp, khiến thận phải chịu thêm áp lực.

Bên cạnh đó, thiếu ngủ còn liên quan đến rối loạn nội tiết, chuyển hóa, gia tăng phản ứng viêm và stress oxy hóa. Những thay đổi này nếu kéo dài có thể góp phần gây tổn thương cấu trúc cầu thận, tăng protein trong nước tiểu và làm suy giảm mức lọc cầu thận.

Đáng lưu ý, bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ rệt, khiến nhiều người chủ quan và chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Làm gì để bảo vệ thận khi thường xuyên thức khuya?

Để hạn chế những tác động bất lợi của thiếu ngủ, điều quan trọng là xây dựng lịch sinh hoạt ổn định. Người trưởng thành nên duy trì thời gian ngủ khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm, cố gắng đi ngủ và thức dậy vào khung giờ cố định, kể cả ngày nghỉ.

Việc hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính trước giờ ngủ cũng rất cần thiết. Nên tránh tiếp xúc với màn hình ít nhất 60-90 phút trước khi đi ngủ, đồng thời hạn chế cà phê, trà đặc, thuốc lá và các chất kích thích vào buổi tối.

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Người dân nên ăn uống cân bằng, hạn chế muối, kiểm soát lượng đạm phù hợp với tình trạng sức khỏe, tránh lạm dụng thuốc giảm đau kháng viêm và hạn chế đồ ăn khuya, nước ngọt. Với người mắc bệnh thận, lượng muối và đạm cần được điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Duy trì vận động thể lực như đi bộ, bơi lội hoặc yoga khoảng 30 phút mỗi ngày cũng giúp cải thiện chuyển hóa, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, nên tránh tập luyện cường độ cao sát giờ đi ngủ.

Đặc biệt, những người có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường hoặc thường xuyên làm việc ca đêm cần chú ý kiểm tra sức khỏe định kỳ. Việc theo dõi huyết áp, đường huyết và xét nghiệm chức năng thận giúp phát hiện sớm những bất thường để có hướng xử trí phù hợp.

Thiếu ngủ không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh thận, nhưng tình trạng kéo dài có thể làm gia tăng các yếu tố nguy cơ gây tổn thương cơ quan này. Vì vậy, thay vì đánh đổi giấc ngủ để hoàn thành công việc, mỗi người cần chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh để cơ thể phải chịu đựng tình trạng thiếu ngủ triền miên.