Ngủ dậy thấy vết máu thấm qua tường nhà, người đàn ông bàng hoàng lúc dỡ ra kiểm tra

Đáng nói, dù tìm cách che phủ, những vệt đỏ này vẫn tiếp tục thấm ra ngoài, khiến gia đình không khỏi bất an và phải nhờ chuyên gia tìm hiểu nguyên nhân.

Theo chia sẻ của người đàn ông, ban đầu anh nghi ngờ chất lỏng trên tường là máu do mình vô tình để lại. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra cơ thể, anh không phát hiện bất kỳ vết thương nào. Điều khiến gia đình thêm lo lắng là những vệt đỏ vẫn tiếp tục xuất hiện ngay cả khi anh dùng giấy dán để che kín khu vực này.

Vết máu thấm qua tường nhà người đàn ông.

Sự việc kéo dài khiến các thành viên trong nhà không khỏi hoang mang. Người mẹ lớn tuổi sống cùng gia đình thậm chí nghĩ rằng có thể một sinh vật nào đó đã mắc kẹt và chết bên trong bức tường. Tuy nhiên, bà cũng nhận thấy giả thuyết này khó xảy ra vì khoảng trống bên trong quá hẹp.

Không thể tự tìm ra lời giải, người đàn ông quyết định nhờ các chuyên gia kiểm tra, đồng thời mời cả đài truyền hình đến ghi nhận sự việc. Sau khi xem xét hiện trạng và phân tích các dấu vết, họ phát hiện nguyên nhân thực sự không đáng sợ như những gì gia đình tưởng tượng.

Theo kết luận của các chuyên gia, chất lỏng màu đỏ sẫm không phải máu mà là keo kết dính được sử dụng trong vật liệu cách nhiệt của ngôi nhà. Loại keo này vốn có màu trắng, nhưng khi bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, các phản ứng hóa học khiến màu sắc thay đổi, tạo thành những vệt đỏ bất thường trên bề mặt tường.

Thực chất, vết đỏ này là loại keo kết dính bị chảy ra.

Đáng chú ý, hiện tượng này trước đây chưa từng xảy ra. Nguyên nhân được cho là có liên quan đến việc gia đình phá bỏ bức tường bao bên ngoài ngôi nhà. Khi lớp bảo vệ này không còn, hơi ẩm từ môi trường bên ngoài có điều kiện thấm vào tường chính, tác động đến lớp keo bên trong và khiến chất lỏng đổi màu rồi rỉ ra ngoài.

Sau khi nguyên nhân được làm rõ, gia đình người đàn ông cuối cùng cũng có thể trút bỏ nỗi lo. Các chuyên gia hướng dẫn cách xử lý khu vực tường bị ảnh hưởng, đồng thời đưa ra biện pháp hạn chế tình trạng tương tự tái diễn.

Vụ việc cho thấy một hiện tượng tưởng chừng bí ẩn, thậm chí khiến người trong cuộc liên tưởng đến máu, đôi khi lại bắt nguồn từ những vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng và độ ẩm trong nhà. Việc kiểm tra kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân là cần thiết, thay vì vội đưa ra những suy đoán gây hoang mang.