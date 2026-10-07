Ngủ dậy thấy thứ đáng sợ trên gối, người đàn ông vứt luôn vỏ gối

Theo HK01, sự việc xảy ra tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Một ngày nọ, ông Lưu tỉnh dậy và bất ngờ phát hiện trên vỏ gối xuất hiện một cụm vật thể nhỏ màu xanh, trông giống những “cây mọng nước” mọc trên bề mặt vải.

Những hạt nhỏ này có hình dáng tròn, căng mọng và xếp thành cụm, khiến người nhìn từ xa dễ liên tưởng đến cây chuỗi ngọc. Không biết những vật thể này xuất hiện từ đâu, ông Lưu đã chụp ảnh và hỏi một công cụ AI.

“Tôi hỏi AI, nó nói đây có thể là cây chuỗi ngọc. Tôi thử bóp một hạt thì thấy không đúng. Đây là trứng của bọ xít hôi”, ông Lưu kể.

Sau khi nhận ra đó là trứng côn trùng, ông quyết định vứt luôn chiếc vỏ gối.

Sau khi tỉnh dậy, ông Lưu bất ngờ thấy một cụm nhỏ màu xanh trên gối. Ảnh: HK01

Theo HK01, những “hạt xanh” nói trên thực chất là trứng của bọ xít vải thiều, còn được gọi là bọ xít hôi. Loài côn trùng này phân bố chủ yếu tại Phúc Kiến, Giang Tây và Quảng Đông. Mùa sinh sản của chúng kéo dài từ khoảng giữa tháng 3 đến đầu tháng 10, trong đó tháng 4 và tháng 5 là thời điểm đẻ trứng cao điểm.

Một con cái thường đẻ trứng 5-10 lần trong suốt vòng đời, mỗi lần khoảng 14 trứng. Điều đặc biệt là trứng của loài bọ xít này thường được xếp thành một cụm rất đều.

Nhà nghiên cứu Lưu Trường Minh thuộc Đại học Nông Lâm Phúc Kiến cho biết 14 quả là số lượng tối đa trong mỗi lần đẻ. Bọ xít vải thiều không thể đẻ quá 14 trứng trong một lần, vì vậy những cụm trứng thường được nhìn thấy với đúng 14 quả.

Đây cũng là lý do cộng đồng mạng thường gọi chúng bằng biệt danh liên quan đến con số “14 quả”.

Theo bài viết, “vũ khí” tự vệ đáng chú ý nhất của bọ xít vải thiều là tuyến tiết dịch ở phần đầu. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể tiết và phun ra chất lỏng có mùi rất khó chịu, vì vậy chúng còn được gọi là “bọ xít hôi”.

Chất dịch này có tính kích ứng và ăn mòn mạnh, đồng thời chứa các thành phần như histamine.

Con bọ xít hôi.

Nếu tiếp xúc với da, chất dịch có thể gây đau rát, sưng đỏ và ngứa. HK01 ví cảm giác này tương tự như dùng tay vừa thái ớt rồi chạm lên mặt, khiến vùng da nhanh chóng nóng rát. Đáng lưu ý hơn, nếu chất dịch vô tình bắn vào mắt, người bị ảnh hưởng có nguy cơ gặp tổn thương giác mạc, thậm chí loét giác mạc và mất thị lực.

HK01 cho biết quần áo, khăn tắm được phơi ngoài ban công có chất liệu mềm, độ ẩm phù hợp và còn lưu lại mùi thơm nhẹ của nước giặt. Những yếu tố này có thể thu hút bọ xít đến đẻ trứng. Tuy nhiên, bản thân trứng bọ xít không gây nguy hiểm đáng kể cho con người nếu không bị tác động.

Nếu phát hiện những cụm trứng này trên quần áo, khăn hoặc các vật dụng khác, người dân không nên dùng tay trực tiếp chạm hoặc bóp vỡ. Có thể dùng bàn chải hoặc tăm để nhẹ nhàng loại bỏ trứng, sau đó giặt sạch quần áo.

Nếu chất dịch của bọ xít tiếp xúc với da, có thể dùng xà phòng có tính kiềm hoặc nước xà phòng để rửa nhằm giảm triệu chứng. Trong trường hợp thông thường, các biểu hiện có thể dần thuyên giảm sau khoảng 3-5 ngày. Nếu triệu chứng tiếp tục nặng lên hoặc chất dịch bắn trực tiếp vào mắt, cần đến bệnh viện để được kiểm tra. Người dân không nên tự ý nhỏ thuốc mắt hoặc cào, gãi vùng da bị ảnh hưởng.

4 cách hạn chế bọ xít xuất hiện trong nhà

HK01 dẫn khuyến cáo người dân nên chú ý một số biện pháp để hạn chế tiếp xúc với loài côn trùng này:

Thứ nhất, không chạm vào bọ xít. Loài này hiếm khi chủ động tấn công con người. Phần lớn trường hợp bị “tấn công” xảy ra khi con người cố tình đập hoặc chạm vào chúng, khiến chúng hoảng sợ và tiết chất dịch để tự vệ.

Thứ hai, lắp cửa lưới chống côn trùng. Cửa lưới và lưới chắn cửa sổ có thể giúp hạn chế bọ xít xâm nhập vào nhà.

Thứ ba, nhanh chóng thu quần áo sau khi phơi khô. Quần áo và khăn phơi lâu ngoài ban công có thể trở thành nơi bọ xít tìm đến đẻ trứng.

Thứ tư, hạn chế ánh sáng ban đêm ở ban công. Bọ xít có xu hướng bị thu hút bởi ánh sáng, vì vậy nên tắt đèn ban công khi không cần thiết, đồng thời đóng rèm và cửa ban công vào ban đêm.