Ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển

Với chủ tàu Biện Văn Thùy (thôn Nam Hải, xã Hoa Lộc), việc tham gia bảo hiểm tai nạn thuyền viên giúp anh và lao động yên tâm bám biển, phát triển kinh tế gia đình.

Thống kê cho thấy, toàn tỉnh hiện có khoảng trên 6.190 phương tiện khai thác, đánh bắt với gần 20.000 lao động trực tiếp trên biển. So với lĩnh vực khác, lao động trên biển khá vất vả, điều kiện làm việc tiềm ẩn những hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những năm qua, không ít trường hợp ngư dân gặp rủi ro, tai nạn lao động khi đánh bắt, khai thác gây ra những hậu quả nặng nề và gánh nặng tâm lý cho gia đình. Hạn chế rủi ro là điều ai cũng mong muốn, thay vì trông chờ vào may mắn, nhiều ngư dân đã có những suy nghĩ nghiêm túc về việc tham gia mua bảo hiểm.

Với chủ tàu Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996) ở tổ dân phố Lam Sơn, phường Nghi Sơn, cuộc sống bám biển, mưu sinh tuy nhọc nhằn, vất vả nhưng không đi biển thì cũng chẳng biết làm nghề gì. Bám biển không chỉ vì mưu sinh, mà còn giữ lấy cái nghề truyền thống của cha ông để lại. Hơn 12 năm theo nghề khai thác, đánh bắt, làn da rám nắng và đôi bàn tay chai sần đã kể thay anh cho những tháng ngày gắn bó với biển cả. “Để chuẩn bị cho một chuyến vươn khơi dài ngày, ngoài việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm dự trữ, đồ đạc, hành lý, tôi còn tranh thủ sửa chữa ngư lưới cụ, mua sắm một số trang thiết bị hiện đại cần thiết”, anh Tuấn cho biết.

Do đặc thù hoạt động trong môi trường đầy rủi ro và tiềm ẩn những nguy hiểm, năm nào anh Tuấn cũng chủ động mua bảo hiểm cho bản thân và 4 - 5 thuyền viên làm việc trên tàu với mức giá 120.000 đồng/người/năm. Theo anh, khoản chi này không lớn nhưng đem lại cảm giác yên tâm bám biển, phát triển kinh tế gia đình cho cả chủ tàu và lao động.

Sau chuyến đi biển kéo dài gần 7 ngày, tàu cá của anh Biện Văn Thùy (47 tuổi, thôn Nam Hải, xã Hoa Lộc) trúng mẻ cá lớn, trừ hết chi phí nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm và các khoản khác, gia đình thu về gần 12 triệu đồng. Trải lòng về nghề, anh Thùy cho biết, nghề đi biển chưa bao giờ là dễ dàng. Làm việc trong môi trường đầy rẫy hiểm nguy, tai nạn, hư hỏng tàu, thuyền, chưa kể thời tiết trên biển, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Ý thức được điều này, đều đặn hằng năm, anh tham gia mua bảo hiểm thuyền viên. Theo anh Thùy, bảo hiểm đóng vai trò như “điểm tựa” gánh vác một phần tổn thất, khi mua bảo hiểm, nếu chẳng may xảy ra tai nạn thì người lao động và gia đình sẽ có thêm nguồn hỗ trợ để trang trải chi phí điều trị, giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Việc tham gia bảo hiểm tai nạn giúp thuyền viên hạn chế những rủi ro tài chính, ổn định của cuộc sống.

Theo bà Nguyễn Thị Thơm, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Hoa Lộc, địa phương có 119 phương tiện đánh bắt, trong đó khoảng 95% tàu cá tham gia mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Thực tế chung cho thấy, hiện các chủ tàu đều ý thức được việc mua bảo hiểm. Điều này không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý mà còn là phao cứu sinh bảo đảm an sinh, quyền lợi và sinh kế cho lao động tham gia khai thác, đánh bắt trên biển.

Tại xã Hoằng Thanh, tính đến tháng 10/2026, tổng sản lượng khai thác thủy sản tại địa phương này ước đạt 2.092 tấn. Trên địa bàn không có tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo ông Phạm Bá Bảy, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã, thực hiện Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS ngày 6/1/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến nay 100% tàu cá của ngư dân trên địa bàn đều chấp hành nghiêm việc tham gia bảo hiểm tai nạn thuyền viên.

Cũng theo ông Bảy, chủ tàu cá không mua bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên theo quy định có thể bị xử phạt từ 5 đến 20 triệu đồng. Mức phạt được áp dụng tùy theo số lượng thuyền viên vi phạm. Điều này góp phần nâng cao trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người lao động trên biển của các chủ tàu.

Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Bảo hiểm PVI Thanh Hóa (phường Hạc Thành) cho biết, trung bình mỗi năm có khoảng 800 - 1.000 trường hợp là chủ tàu cá tham gia mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên tại đơn vị. Trước đây, thuyền viên, ngư dân có thể trực tiếp mua, nhưng từ khi triển khai các giải pháp chống khai thác thủy sản trái phép, Chính phủ đã có hướng dẫn các chủ tàu với tư cách pháp lý sẽ đứng ra mua toàn bộ bảo hiểm cho thuyền viên. Loại hình bảo hiểm này không chỉ là một lựa chọn, mà là một yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn và bảo vệ tài chính cho những người làm việc trên biển.

Thực tế cho thấy, bảo hiểm tai nạn thuyền viên không chỉ giúp thuyền viên, ngư dân bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro tài chính, mà còn nhằm đảm bảo cho sự an toàn và ổn định của cuộc sống.