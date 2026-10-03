Ngư dân vớt được con cá với kích thước 'khủng', hình dáng cực đặc biệt

Theo Newsflare và truyền thông Indonesia, ngày 25/8/2026, một con cá mái chèo (oarfish) dài khoảng 4 mét được phát hiện đã chết tại Pink Beach, làng Sekaroh, huyện Jerowaru, Đông Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia.

Đoạn clip được Newsflare đăng tải cho thấy con cá có thân hình dẹt, dài bất thường và nằm bất động. Một số người dân đã cùng nhau khiêng con cá trở lại khu vực làng Sekaroh để những người khác tới xem.

Theo detikBali, con cá được một nhóm du khách đến từ Trung Lombok phát hiện vào khoảng 7h30 sáng 25/8. Những người này đã tới khu vực Pink Beach cắm trại từ tối hôm trước. Sau khi phát hiện con cá chết dạt vào bờ, họ mang nó về.

Sahlan, người phụ trách khu vực Dusun Telone thuộc làng Sekaroh, xác nhận sự việc. Ông cho biết đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con cá có hình dáng đặc biệt như vậy.

Phát hiện cá mái chèo (oarfish), còn được gọi là “cá tận thế”, tại bãi biển Pink, làng Sekaroh, huyện Jerowaru, Đông Lombok, Tây Nusa Tenggara (NTB), Indonesia, ngày thứ Ba (25/8/2026). (Ảnh: Tư liệu/Facebook @Baiq Kolby).

Sahlan sau đó tìm kiếm thông tin trên Google và xác định đây là cá mái chèo. Ông mô tả con cá dài khoảng 4 mét, có hình dáng giống một thanh kiếm samurai và rất khó diễn tả bởi hình dạng quá khác thường.

Sự xuất hiện của cá mái chèo nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi loài cá biển sâu này từ lâu thường bị gắn với những câu chuyện dân gian về động đất và thiên tai.

Theo ANTARA, một quan chức ngành hàng hải và thủy sản Tây Nusa Tenggara cho rằng sự thay đổi nhiệt độ nước biển, thời tiết hoặc thậm chí hoạt động địa chấn có thể là những yếu tố liên quan đến việc cá mái chèo xuất hiện ở vùng nước nông. Tuy nhiên, chính nguồn này cũng nhấn mạnh rằng mối liên hệ giữa cá mái chèo và động đất chưa được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học.

Đáng chú ý, ngày 27/8, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới khu vực Tây Nusa Tenggara (Brida NTB) cho rằng việc cá mái chèo dạt vào bờ là một hiện tượng tự nhiên, có thể liên quan đến tình trạng sức khỏe, tuổi, thương tích của cá hoặc tác động của dòng hải lưu. Cơ quan này khuyến cáo người dân không nên hoảng sợ hay coi sự xuất hiện của cá là dấu hiệu chắc chắn của một thảm họa sắp xảy ra.

ANTARA cũng đưa tin cơ quan chức năng Indonesia khẳng định chưa có bằng chứng khoa học cho thấy cá mái chèo là dấu hiệu báo trước động đất.

Vì vậy, dù hình ảnh con cá dài 4 mét dạt vào Pink Beach gây nhiều tò mò, hiện tượng này vẫn được các cơ quan khoa học và quản lý địa phương khuyến cáo nên được nhìn nhận dưới góc độ sinh học và môi trường, thay vì xem như một lời cảnh báo chắc chắn về thiên tai.