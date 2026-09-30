Ngư dân Việt Nam tham gia Giải câu cá quốc tế trên hồ nhà máy điện hạt nhân

Ban tổ chức cuộc thi trao Giấy chứng nhận cho các cần thủ tham gia cuộc thi. (Ảnh: Hà Linh)

Địa điểm diễn ra cuộc thi tại hồ Udomlya- thuộc huyện đô thị Udomelsky, tỉnh Tver. Phía bờ nam của hồ là nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Kalinin. Cuộc thi có sự tham gia của 24 người câu chuyên nghiệp và không chuyên từ 12 nước là đối tác của Rosatom và đội nước chủ nhà. Hai ngư dân của Việt Nam là ông Trần Văn Phước, 56 tuổi, và ông Nguyễn Văn Tựu, 44 tuổi, đều là người dân ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa tham gia cuộc thi. Giải câu cá này được Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga tổ chức bắt đầu từ năm 2019.

Hai ngư dân Việt Nam đang câu trên hồ Udomlya. (Ảnh: Hà Linh)

Theo Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga, Nhà máy điện hạt nhân Kalinin là nhà máy cơ sở sản xuất điện lớn nhất trong hệ thống điện hợp nhất miền trung-hệ thống điện mạnh nhất của Liên bang Nga. Hồ Udomlya được sử dụng để làm mát Nhà máy điện hạt nhân Kalinin và nước được xả ngược lại hồ. Do nước không tiếp xúc trực tiếp với lò phản ứng hạt nhân nên nước được xả lại hồ là nước sạch, chỉ thay đổi về nhiệt độ và khiến hồ không bị đóng băng về mùa đông.

Do môi trường nước ấm tạo điều kiện cho sự phát triển của một số loài sinh vật thủy sinh gây hại cho vận hành của nhà máy, cho nên nhà máy đã thả nhiều loài cá để làm sạch, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hệ thống bơm của nhà máy, đồng thời cung cấp sản lượng cá dồi dào. Biện pháp này đã khiến hồ làm mát thành một hệ sinh thái tuần hoàn hoàn hảo.

Trước ngày khởi tranh, các đội thi được Ban tổ chức phổ biến nội quy, phát trang thiết bị câu cá, nghe cần thủ địa phương chia sẻ chiến thuật, kinh nghiệm câu cá trên hồ Udomlya. Đặc biệt, 12 đội có nửa ngày tham gia câu thử để làm quen thiết bị câu hiện đại, địa hình, thời tiết tại đây.

Thành viên các đội thi. (Ảnh: Hà Linh)

Tại buổi thi chính thức, mỗi đội được chở trên một chiếc ca-nô chuyên dụng, tỏa ra các hướng trên mặt hồ chọn điểm buông cần và câu trong vòng 4 tiếng. Đội chiến thắng là đội câu được số lượng cá nhiều nhất và cá có trọng lượng lớn nhất.

Vào tối 29/9, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho các đội tham gia cuộc thi và trao giải cho các đội chiến thắng. Đội chủ nhà Liên bang Nga đoạt giải câu được nhiều cá nhất, đội Malaysia đoạt giải câu được cá nặng nhất và đội Hungary đoạt giải vì sự nỗ lực, khát khao chiến thắng. Ban tổ chức cho biết, lễ hội đánh bắt cá ở Nga có lịch sử lâu dài. Sự kiện hôm nay không chỉ vinh danh những người câu giỏi mà còn là dịp để nhà máy lan tỏa thông điệp về sự an toàn của năng lượng hạt nhân đối với môi trường và hệ sinh thái.

Toàn bộ số cá câu đã được nhân viên môi trường của Nhà máy điện hạt nhân kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng để chứng minh không chứa chất phóng xạ và hoạt động của nhà máy hạt nhân Kalinin không ảnh hưởng đến môi trường trong hồ. Cuối cùng, cá được thả trở lại hồ Udomlya để tiếp tục phát triển, sinh sôi.

Đội Việt Nam có mặt tại cuộc thi.

Chia sẻ trải nghiệm câu cá trên lòng hồ cạnh nhà máy điện hạt nhân, ông Trần Văn Phước cho biết, kỹ thuật câu cá ở hồ khá khác so với cách ông câu cá ở biển, và phương tiện câu ở đây hiện đại hơn. Cá ở hồ Udomlya có nhiều loài, cách bờ khoảng 500m hầu như chỗ nào cũng có cá. Về kỹ thuật câu, quan trọng nhất là cách nhấp, nhử mồi câu để mồi chuyển động y như cá thật đang bơi nhằm kích thích cá đớp mồi, tuy nhiên, một phần phụ thuộc sự may mắn. Tham gia cuộc thi này, đội Việt Nam đã nhanh chóng làm quen thiết bị, địa hình, thời tiết và là một trong những đội ở lần câu thử được nhiều cá nhất.

Tại sự kiện, các cần thủ cho rằng đây không chỉ là giải đấu thể thao, trao đổi kỹ thuật câu cá mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa giữa các nước.

Cá được kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng để chứng minh không chứa chất phóng xạ. (Ảnh: Hà Linh)

Trong khuôn khổ Giải câu cá quốc tế, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga tổ chức cho các ngư dân và phóng viên các nước tham dự giải tham quan Nhà máy điện hạt nhân Kalinin. Trao đổi với Đoàn tham quan, ông Ruslan Rovshanovich Alyev, Kỹ sư trưởng, Nhà máy điện hạt nhân Kalinin, cho biết, nhà máy có 4 tổ máy phát điện. Điện từ nhà máy được cung cấp cho hệ thống điện của 8 tỉnh, thành phố của liên bang Nga, chiếm hơn 18% tổng sản lượng điện tại Vùng liên bang Trung tâm của Nga. Nhà máy sử dụng lò phản ứng VVER-1000. Các lò phản ứng VVER hiện giữ vị trí quan trọng trong thực tiễn điện hạt nhân thế giới nhờ mức độ an toàn và độ tin cậy cao, công suất đơn vị lớn và hiệu quả kinh tế.

Nhà máy điện hạt nhân Kalinin nằm ở phía nam hồ Udomlya. (Ảnh: Hà Linh)

Ưu tiên chính của nhà máy là hiện đại hóa thiết bị để tăng sản lượng điện và kéo dài tuổi thọ vận hành của các tổ máy phát điện. Hiện, tổ máy số 1 được cấp phép vận hành với tuổi thọ kéo dài đến năm 2044, tổ máy số 2 đến năm 2038. Các tổ máy số 3,4 đang hoạt động trong tuổi thọ thiết kế ban đầu cho đến năm 2034 và 2041 và dự kiến sẽ trải qua các thủ tục kéo dài tuổi thọ.

Quản lý môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhà máy, thể hiện qua việc sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường địa phương, tuân thủ nguyên tắc năng lượng xanh, đóng góp đáng kể vào các mục tiêu phát triển bền vững của khu vực. Các nghiên cứu hằng năm xác nhận tác động của các hoạt động công nghiệp của nhà máy đối với môi trường ở mức tối thiểu và thấp hơn so với giới hạn do cơ quan quản lý môi trường quy định Sự gia tăng trữ lượng cá ở hồ chứa Udomlya là một trong những minh chứng cho hiệu quả của những giải pháp quản lý môi trường của nhà máy.