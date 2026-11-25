Nạn nhân là ông Brad Towler, 46 tuổi, người có 25 năm kinh nghiệm đánh bắt hải sản và hiện đang vận hành dịch vụ du lịch Fleurieu Charters.

Trong chuyến đi khơi cùng 7 vị khách, một con cá mập dài khoảng 1,2 m và nặng từ 15 đến 18 kg đã bất ngờ lao lên mạn thuyền rồi ngoạm chặt vào vùng đùi của ông. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả những người có mặt không kịp trở tay, biến chuyến đi câu thành một cuộc cấp cứu khẩn cấp giữa biển khơi.

Thuyền viên đi cùng đã hỗ trợ sơ cứu, băng ép chặt vết thương để cầm máu cho ông. Ảnh: Facebook/Brad Towler

Nhớ lại giây phút đối mặt với hiểm cảnh, ông Towler chia sẻ rằng con cá mập giống như đang cố tình báo thù sau khi bị kéo lên sàn thuyền. Ngư dân 46 tuổi bàng hoàng kể lại: “Một con đã quyết định trả thù và cắn vào chân tôi”. Cú cắn hiểm hóc nguy hiểm tới mức vết thương chỉ còn cách động mạch đùi quan trọng chưa đầy 1 mm, làm đứt một phần tĩnh mạch trên chân ông.

Ông Towler kể: “Nó đã giật đứt một tĩnh mạch khỏi chân tôi và làm thủng động mạch”. Dù đã dùng sức đập mạnh nhiều lần vào con vật để tự vệ, ông cho biết nó vẫn hung hãn “muốn cắn tôi”. Ngay lập tức, thuyền viên đi cùng đã hỗ trợ sơ cứu, băng ép chặt vết thương để cầm máu trong khi nhanh chóng lái tàu quay trở về đất liền.

Ông cho biết đây là lần đầu bị cá mập cắn trong 25 năm đánh bắt hải sản. Ảnh: Facebook/Fleurieu Charters

Do vị trí xảy ra tai nạn cách bệnh viện gần nhất hơn 2,5 giờ di chuyển, việc nén chặt vết thương liên tục trong thời gian dài đã khiến ông Towler gần như mất hoàn toàn cảm giác ở chân. Sau khi tàu cập bến, vợ ông đã lập tức đưa ông đến Trung tâm Y tế Flinders để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành khâu 4 mũi để khép lại vết thương nguy hiểm và giữ ông ở lại theo dõi qua đêm.

Con cá mập cắn ông không được thả trở lại biển mà được giữ lại làm thực phẩm cho các du khách trong chuyến đi. Đáng chú ý, sau trải nghiệm cận kề cái chết, ông Towler nhanh chóng trở lại công việc, tiếp tục đưa khách ra khơi ngay trong tuần.