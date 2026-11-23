Ngư dân đưa rùa biển về với tự nhiên. Ảnh: IUCN Việt Nam.

Mỗi năm khoảng 1.000 rùa biển chết do đánh bắt không chủ ý

Ngày 23/11, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp với Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo tổng kết chương trình tình nguyện viên (TNV) ngư dân giám sát, báo cáo và cứu hộ rùa biển, thú biển năm 2026.

Đánh bắt không chủ ý đang là một trong những mối đe dọa đối với các loài sinh vật biển trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Rùa biển, cá heo, cá voi và nhiều loài thú biển không phải đối tượng khai thác nhưng có thể mắc lưới, dính câu hoặc vướng vào các loại ngư cụ khác, dẫn đến bị thương hoặc chết.

Theo bà Bùi Thị Thu Hiền, Điều phối viên chương trình Biển và Bờ biển của IUCN Việt Nam, nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thủy sản/Hải sản cho thấy, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 con rùa biển chết do bị đánh bắt không chủ ý.

Đây là tình trạng các loài sinh vật biển không phải mục tiêu khai thác bị mắc lưới, dính câu trong quá trình ngư dân đánh bắt thủy sản.

Trước đây, IUCN từng lập các nhóm Zalo để ngư dân thông tin về rùa biển, thú biển. Tuy nhiên, việc báo cáo chưa thường xuyên, trong khi thực tế nhiều ngư dân vẫn bắt gặp các loài động vật này trong quá trình hoạt động trên biển.

Từ thực tế đó, chương trình triển khai nền tảng số “TNV ngư dân”, giúp ngư dân thuận tiện ghi nhận, báo cáo các trường hợp bắt gặp rùa biển, thú biển, động vật biển mắc lưới, dính câu hoặc gặp nguy hiểm. Các báo cáo có thể kèm hình ảnh, video làm bằng chứng.

Ứng dụng đồng thời hỗ trợ ngư dân báo cáo tình hình rác thải nhựa thu gom trên biển. Qua đó, thông tin từ cộng đồng ngư dân được tập hợp, phục vụ theo dõi, đánh giá và hỗ trợ công tác bảo tồn.

Theo bà Hiền, với đặc thù thường xuyên hoạt động trên biển, ngư dân có lợi thế trong việc quan sát, phát hiện sớm các trường hợp động vật biển gặp nguy hiểm. Mạng lưới tình nguyện viên vì vậy trở thành một kênh giám sát từ cộng đồng, hỗ trợ thiết thực cho công tác bảo tồn.

Cùng với đó, IUCN phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư nghiên cứu bản đồ sinh thái, xác định những khu vực nhạy cảm như bãi kiếm ăn của rùa biển, tuyến di cư của thú biển, qua đó phục vụ công tác quản lý và bảo tồn.

90 ngư dân cùng tham gia bảo vệ động vật biển

Rùa biển vướng vào lưới do ngư dân đánh bắt không chủ ý. Ảnh: IUCN Việt Nam.

Triển khai từ tháng 1/2026, mô hình thí điểm đã xây dựng nền tảng số “TNV ngư dân” và thành lập nhóm 90 ngư dân tình nguyện. Các tình nguyện viên được hướng dẫn quy trình gỡ lưới, cứu hộ và thả rùa biển về môi trường tự nhiên, hạn chế gây thương tích cho động vật.

Đến nay, chương trình ghi nhận 87 báo cáo trên ứng dụng. Trong đó, ngư dân đã cứu hộ, thả về biển 37 cá thể rùa biển và 1 cá heo; các báo cáo còn lại ghi nhận những trường hợp bắt gặp các loài động vật quý hiếm hoặc động vật biển chết dạt vào bờ.

Trong năm 2026, chương trình ghi nhận tổng cộng 50 cá thể rùa biển, thú biển được ngư dân cứu hộ. Bên cạnh đó, có 16 báo cáo liên quan đến rác thải nhựa được thu gom hoặc ghi nhận trên biển.

Ngư dân Nguyễn Thành Long (phường Hoài Nhơn Đông) chia sẻ, trong năm 2026 ông đã giải cứu khoảng 6-7 cá thể rùa biển bị mắc lưới và đưa về tự nhiên. Trong 30 năm đi biển, ông cũng nhiều lần đưa cá heo và các sinh vật biển quý hiếm trở lại môi trường tự nhiên.

Với những cá thể còn khỏe, ông Long thả xuống biển ngay sau khi gỡ ngư cụ. Những con yếu được ông giữ lại chăm sóc, cho ăn đến khi bình phục rồi mới thả về môi trường tự nhiên.

“Thông qua nền tảng số, tôi cùng các ngư dân học được cách tháo gỡ rùa biển, sinh vật biển đúng cách để không làm tổn thương sinh vật. Qua đó, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các cơ quan chức năng trong bảo tồn đa dạng sinh học”, ông Long chia sẻ.

Ông Jake Brunner, Trưởng đại diện IUCN Việt Nam chia sẻ, những hành động tưởng như nhỏ của từng ngư dân, khi được ghi nhận và biểu dương sẽ lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng ngư dân.

"Bảo tồn biển không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà từng bước trở thành trách nhiệm của chính cộng đồng khai thác thủy sản", ông Jake Brunner nói.