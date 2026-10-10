Ngư dân sống sót sau gần 8 giờ giữa biển: 'Tôi chỉ nghĩ phải cố gắng vào được đất liền để trở về với gia đình'

8 giờ giành giật sự sống trên biển

Liên quan vụ thuyền trưởng mất tích trong vụ tàu chìm ở cửa biển Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, SN 1986, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QB-93230-TS bị mất tích trong vụ chìm tàu về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Nhắc lại những giờ phút đối mặt với hiểm nguy giữa biển khơi, anh Nguyễn Mạnh Cường vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh không nghĩ giữa mênh mông nước biển, trong đêm tối lạnh lạnh lẽo anh đã vượt qua lằn ranh sinh tử và trở về an toàn.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, trở về nhà an toàn. (Ảnh: BĐBP)

Tàu cá QB-93230-TS do anh Nguyễn Mạnh Cường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ. Ngày 8/10, tàu xuất lạch ra khơi khai thác hải sản.

Đến khoảng 11h55 ngày 9/10, khi đang trên đường trở về, di chuyển vào cửa Gianh, tàu bất ngờ bị chìm tại vị trí cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Khi phát hiện tàu gặp nạn, anh Cường vội gọi điện về cho gia đình báo tin. Anh cố gắng cứu con tàu nhưng bất thành. Khi tàu chìm, anh chỉ kịp bám lấy chiếc phao trên tàu, rồi hướng về phía bờ, bắt đầu hành trình bơi giữa biển rộng

Khu vực tàu chìm nằm ở gần cửa Gianh nên từ giữa biển, anh Cường vẫn nhìn thấy đất liền.

“Tôi nhìn thấy bờ nên hy vọng mình sẽ sống sót rất cao. Tôi tự nhủ phải cố gắng bơi vào, không được bỏ cuộc”, anh Cường nhớ lại.

Trải qua nhiều giờ bơi trên biển, cơ thể anh có lúc như kiệt sức. Nước biển lạnh buốt, cái đói bắt đầu hành hạ, còn quãng đường vào bờ vẫn là thử thách không dễ vượt qua.

Giữa lằn ranh sinh tử, hơn ai hết anh hiểu được sự quý giá của mạng sống nên cố giành giật từng chút một. Anh ôm chặt chiếc phao, mắt luôn nhìn về phía đất liền như một sự động viên mình phải tiếp tục.

“Tôi chỉ nghĩ phải cố gắng vào được đất liền để trở về với gia đình”, anh Cường chia sẻ.

Vượt qua lằn ranh sinh tử

Khoảng 20 giờ ngày 9/10, sau gần 8 giờ vật lộn giữa biển, anh Cường cuối cùng cũng bơi được vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Đất liền hiện ra trước mắt, hành trình giành giật sự sống của người ngư dân cũng khép lại. Sau nhiều giờ ngâm mình trong nước biển lạnh, điều anh mong mỏi nhất là được đặt chân lên bờ và báo tin mình vẫn bình an cho gia đình.

Người thân khóc nghẹn khi thấy anh Cường may mắn sóng sót trở về ( Ảnh: BĐBP).

“Lúc bơi được vào bờ, tôi mừng lắm, cảm giác như mình được sống lại lần thứ hai. Tôi đã cố gắng suốt gần 8 tiếng, cuối cùng cũng vào được đất liền”, anh Cường xúc động kể.

Khu vực anh Cường dạt vào bờ khá vắng vẻ. Trong lúc tìm kiếm sự giúp đỡ, anh nhìn thấy một ngôi nhà có hai mẹ con sinh sống nên tìm đến, nhờ quần áo ấm để mặc.

Sau đó, anh gọi điện báo tin cho gia đình rằng mình đã vào bờ an toàn. Nhận được tin, người thân lập tức đến đón anh về nhà.

Trước đó, khoảng 11h55 ngày 9/10, tàu cá QB-93230-TS dài 12,5m, do anh Nguyễn Mạnh Cường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Phát hiện sự việc, tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (trú tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu vớt thành công 3 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Cường mất tích giữa biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh khẩn trương thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực xảy ra vụ việc tham gia tìm kiếm. Đồng thời, huy động các tàu cá đang neo đậu trong bờ xuất phát, phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Đơn vị thông báo cho chính quyền các địa phương ven biển để người dân nắm bắt thông tin, hỗ trợ tìm kiếm; đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển tổ chức tuần tra, phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.

Trong lúc các lực lượng và phương tiện đang tích cực tìm kiếm, anh Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch.

Nhận được thông tin, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi, chúc mừng anh Cường vượt qua hoạn nạn; đồng thời động viên gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Việc cả 4 ngư dân trên tàu cá gặp nạn đều trở về an toàn là tin vui đối với gia đình và lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn.