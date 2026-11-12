Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền đến ngư dân các chính sách và Luật Thủy sản

Chúng tôi có mặt ở Cảng cá Phan Thiết (phường Phan Thiết) vào buổi chiều như thường lệ. Đó là lúc nhiều tàu cá của ngư dân trên địa bàn chuẩn bị ra khơi đánh bắt. Ông Lê Văn Hai (ngư dân phường Bình Thuận), chủ tàu cá BTh 98718 TS dặn dò thuyền viên trước chuyến biển. Ông Hai năm nay 60 tuổi, thành viên trong mô hình “Ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn”.

“Dù không còn trực tiếp lên tàu đánh bắt, nhưng là thành viên trong mô hình, tôi nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định khai thác thủy sản, bởi việc này mang ý nghĩa thiết thực đối với sự an toàn và hiệu quả của mỗi chuyến đi”, ông Lê Văn Hai chia sẻ.

Còn đối với ông Lê Minh, chủ tàu cá BTh 89065 TS, một thành viên khác trong mô hình tại phường Bình Thuận cho rằng: “Cán bộ phường, tổ dân phố đến tận nơi tuyên truyền, bản thân càng nhận thức được việc tuân thủ quy định là nguyên tắc gắn liền với hoạt động khai thác biển”.

Phường Bình Thuận dù không giáp biển, nhưng có 127 tàu cá, trong đó 30 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên đã lắp đặt 100% thiết bị giám sát hành trình (VMS). Ngư dân chủ yếu sinh sống tại 2 tổ dân phố trực thuộc là Văn Thánh và Phú Tài, gắn bó lâu năm với nghề khai thác thủy sản, thường xuyên ra vào tại Cảng cá Phan Thiết. Do đó, việc phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mô hình “Ngư dân vươn khơi đúng luật, về bờ an toàn” được thành lập tháng 7/2026 với 15 thành viên tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, nhằm tạo điều kiện, nâng cao nhận thức cho chủ tàu, thuyền trưởng và lao động trên biển.

Vợ chồng ông Hai được cán bộ phường Bình Thuận (giữa) tuyên truyền về IUU tại Cảng cá Phan Thiết

Bà Nguyễn Thị Thanh Liên - Phó Ban Điều hành tổ dân phố Phú Tài (phường Bình Thuận) cho biết: “Tại khu vực neo đậu tàu thuyền, chúng tôi trực tiếp gặp gỡ, nhắc nhở ngư dân về thời hạn giấy phép, tuân thủ luật. Các chủ tàu, thuyền trưởng và lao động trên biển đã chấp hành rất nghiêm túc”.

Kết quả bước đầu này cũng được Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng đánh giá, đến nay các tàu thuyền thuộc phường Bình Thuận không có phương tiện nào vi phạm quy định IUU.

Ngư dân Bình Thuận được tuyên truyền luật ngay trên tàu, trước giờ ra khơi

Quản lý chặt chẽ và đồng hành với ngư dân

Hiện nay, cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng xác định gỡ cảnh báo “thẻ vàng” là nhiệm vụ chính trị cấp bách và mang tính chiến lược. Một trong những quy định quan trọng về chống khai thác IUU như: 100% tàu cá xuất, nhập bến phải được kiểm tra đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị an toàn và VMS. Song song đó, kiên quyết không cho ra khơi đối với các phương tiện không đủ điều kiện hoặc mất kết nối thiết bị. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng và tính xác thực của nhật ký khai thác…

Thực tế lâu nay, nhiều ngư dân ra khơi đánh bắt nhưng chưa nắm vững hoặc chưa tuân thủ đầy đủ các quy định khai thác theo khuyến nghị IUU. Chính quyền các địa phương đã có những giải pháp, triển khai mô hình riêng mang lại hiệu quả. Đơn cử như xã Liên Hương đang thực hiện mô hình “Tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định pháp luật về chống khai thác IUU”. Mục đích giúp ngư dân nắm bắt và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về lĩnh vực hải sản. Cùng với đó, nắm bắt tâm tư, khó khăn của ngư dân, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

Tàu của ngư dân phường Bình Thuận nhổ neo ra khơi tại sông Cà Ty

Hay tại phường Phan Thiết, tháng 11/2025 UBND phường đã thành lập Tổ nòng cốt mô hình “Tổ ngư dân đoàn kết”. Trong đó, nhiệm vụ chính là tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU. Đồng thời, chủ động phát hiện tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, đánh bắt hải sản...

Trước mỗi chuyến biển, ngư dân chấp hành đúng quy định không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn bảo đảm an toàn cho chính chuyến biển và giữ gìn sinh kế lâu dài. Các mô hình thiết thực đang được nhiều xã, phường ven biển đang triển khai cũng không nằm ngoài mục đích ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn.

Ông Lê Minh được cán bộ TDP Phú Tài đến động viên, dặn dò về việc chấp hành luật trước giờ ra khơi

Chủ tàu và thuyền trưởng chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét để nắm bắt tọa độ, các rủi ro có thể xảy ra và quy định pháp luật để chấp hành tốt hơn. Địa phương còn lồng ghép các hình thức hỗ trợ như: tặng cờ Tổ quốc, hỗ trợ vay vốn để ngư dân đầu tư trang thiết bị, nâng cấp ngư cụ. Ông Nguyễn Quốc Duy - Phó Chủ tịch UBNDphường Bình Thuận