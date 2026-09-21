Ngư dân Quảng Ngãi vui mừng mùa cá cơm bội thu
Từ sáng sớm cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) đã tấp nập cảnh tàu thuyền nối nhau cập bến. Sau một đêm vươn khơi, từng khoang cá cơm đầy ắp mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân.
Những ngày qua, khu vực vùng biển Lý Sơn xuất hiện luồng cá cơm dày, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân Quảng Ngãi khai thác. Từ ngày 18/9 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 30-40 lượt tàu cập cảng Tịnh Kỳ, sản lượng bình quân đạt 2-3 tấn cá cơm/tàu/chuyến.
Hiện giá cá cơm tại cảng dao động khoảng 12.000-15.000 đồng/kg, tùy chất lượng và kích cỡ. Với những chuyến biển khai thác được vài tấn cá, nguồn thu từ mỗi chuyến giúp ngư dân có thêm động lực tiếp tục bám biển.
Theo ông Nguyễn Tấn Quang, Trưởng Ban quản lý Cảng cá Tịnh Kỳ, lượng tàu cập cảng tăng mạnh trong những ngày cao điểm cá cơm. Để bảo đảm hoạt động tại cảng diễn ra thông suốt, Ban quản lý phải huy động 100% lực lượng, túc trực 24/24 giờ.
"Lực lượng tập trung hướng dẫn, sắp xếp luồng lạch để tàu thuyền cập bến an toàn, đồng thời phân luồng phương tiện ra vào cảng lấy hàng. Hạ tầng giao thông khu vực quanh cảng đang sửa chữa nên việc điều phối gặp không ít khó khăn, anh em phải nỗ lực để bảo đảm hoạt động của bà con", ông Quang nói.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ngu-dan-quang-ngai-vui-mung-mua-ca-com-boi-thu.html