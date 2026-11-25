Ngư dân trúng đậm ghẹ

Buổi sáng gần cuối tháng 11, thúng của ông Ngô Văn Bé, trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cập bến kè đường Phạm Văn Đồng sau một đêm vươn khơi. Ông Bé cùng người thân đưa lưới lên bờ, tất bật gỡ từng con ghẹ để bán cho thương lái đang chờ sẵn.

"Tôi đánh bắt được hàng chục cân ghẹ. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, mang về từ 2-4 triệu đồng", ông Bé chia sẻ.

Các ngư dân gỡ lưới ghẹ dưới sông Cà Ty, đoạn đường Phạm Văn Đồng, phường Phan Thiết.

Không riêng ông Bé, những ngày này, hàng chục thuyền thúng đánh bắt gần bờ ở vùng biển Phan Thiết cũng lần lượt trở về với những khoang đầy hải sản. Khu vực bến trở nên nhộn nhịp khi ngư dân đưa lưới lên bờ, người thân hỗ trợ gỡ, phân loại hải sản, còn thương lái túc trực thu mua.

Phần lớn các thuyền thúng đều trúng ghẹ. Đây là loại hải sản được thương lái ưa chuộng, có giá trị kinh tế, góp phần cải thiện thu nhập cho ngư dân trong những ngày qua.

Theo ông Bé, thời điểm này, đang vào mùa gió mùa Đông Bắc nên hải sản thường xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là ghẹ. Ghẹ đánh bắt được có kích thước khá đồng đều, trung bình khoảng 3 con/kg, một số con lớn đạt trọng lượng cả cân. Giá thu mua tại bến dao động từ 80.000-150.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng.

Ông Ngô Văn Bé và các ngư dân gỡ lưới ghẹ.

Sau khi gỡ khỏi lưới, ngư dân phân loại, buộc dây từng con rồi xếp vào rổ chờ thương lái thu mua. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng ngay tại bến, giúp bà con sớm hoàn tất công việc sau một đêm đánh bắt.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Duyệt, Phó Ban điều hành Cảng cá Phan Thiết nhận định, sản lượng ghẹ khai thác gần bờ tăng trong những ngày qua là tín hiệu tích cực đối với hoạt động nghề cá địa phương, nhất là nhóm ngư dân sử dụng thuyền thúng, phương tiện công suất nhỏ.

Theo ông Duyệt, nghề khai thác gần bờ có ưu điểm là thời gian mỗi chuyến biển ngắn, chi phí đầu tư và nhiên liệu không quá lớn, phù hợp với điều kiện của nhiều hộ ngư dân. Khi nguồn hải sản xuất hiện nhiều, giá thu mua duy trì ở mức tương đối tốt, bà con có thể cải thiện thu nhập và trang trải chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, sản lượng khai thác không phải lúc nào cũng ổn định mà phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, thời tiết và ngư trường. Vì vậy, ngư dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết, lựa chọn thời điểm và khu vực khai thác phù hợp, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn khi ra khơi. Việc bảo quản hải sản sau khai thác cũng rất quan trọng, bởi chất lượng sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán và hiệu quả kinh tế.

Kết nối nguồn nguyên liệu hải sản hợp pháp, phục vụ chế biến xuất khẩu

Bên cạnh việc quản lý hoạt động khai thác trên biển, tỉnh Lâm Đồng cũng chú trọng kết nối giữa ngư dân, cơ sở thu mua và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản nhằm hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết, tỉnh đang thúc đẩy kết nối nguồn nguyên liệu hải sản khai thác trên cơ sở nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, gắn với yêu cầu về nguồn cung hợp pháp, ổn định và có thể truy xuất đến từng chuyến biển, từng lô nguyên liệu.

Thương lái có mặt tại bến để thu mua ghẹ ngay khi thuyền cập bờ.

Theo ông Chiến, trọng tâm không phải là số lượng tàu tham gia mà là sản lượng thực tế có đầy đủ thông tin, có khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Do đó, việc kết nối cần được triển khai đồng bộ giữa doanh nghiệp, cơ sở thu mua, nậu vựa, nhóm tàu cá và cảng cá.

Đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và các cơ sở thu mua, nậu vựa, cần chủ động đăng ký nhu cầu nguyên liệu theo từng loài, quy cách, sản lượng dự kiến, thời gian, khu vực hoặc cảng cá, thị trường tiêu thụ và yêu cầu về hồ sơ truy xuất nguồn gốc.

Trên cơ sở nhu cầu này, các đơn vị thu mua đóng vai trò đầu mối thương mại của chuỗi, chủ động lựa chọn, kết nối với nhóm tàu cá, cơ sở thu mua và cảng cá; đồng thời thống nhất phương thức thu mua, trao đổi dữ liệu, tiếp nhận và quản lý từng lô nguyên liệu.

Điểm thu mua hải sản, thuyền cập bến ở Cảng cá Phan Thiết.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, vùng biển Lâm Đồng là một trong 3 ngư trường lớn nhất nước, tạo lợi thế rất lớn để phát triển khai thác hải sản. Sản lượng hải sản khai thác của tỉnh hằng năm nằm trong nhóm 5 tỉnh đứng đầu cả nước, vùng biển Lâm Đồng còn là ngư trường thường xuyên, quan trọng của hàng ngàn tàu cá ở các tỉnh khác đến khai thác hàng năm.